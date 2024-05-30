Как понять, все ли у тебя хорошо в бухгалтерии?

Недавно я разговаривала с одним предпринимателем, и он задал мне вопрос: «Как проверить, все ли у меня хорошо в бухгалтерии и налогах? Как понять уровень рисков в моем бизнесе? Ведь я не разбираюсь в бухгалтерии, но ответственность лежит на мне».

Первое, что мы сделали, — это зашли в бухгалтерскую базу 1С и посмотрели оборотно-сальдовую ведомость.

Мы начали просматривать все пункты и обнаружили, что не списываются остатки по ГСМ и строительным материалам, есть задолженность по налогам, а также документы, которые не внесены в программу. Директор был удивлен, хотя он никогда не задавал бухгалтеру такие вопросы.



Я уверена, что собственник бизнеса должен понимать риски в своей компании. Есть несколько способов оценки рисков:



1. Самостоятельно изучить бухгалтерский и налоговый учет и внимательно проверять.

2. Понимать ключевые точки и по ним ежемесячно спрашивать у бухгалтера о проделанной работе, тем самым дисциплинируя его.

Мы начали просматривать все пункты и обнаружили, что не списываются остатки по ГСМ и строительным материалам, есть задолженность по налогам, а также документы, которые не внесены в программу. Директор был удивлен, хотя он никогда не задавал бухгалтеру такие вопросы.

3. Заказывать аудит. Причем можно делать небольшие экспресс-проверки.



Эти пункты позволят вам точно понимать состояние дел в учете и прогнозировать свои риски.

Также я составила для вас список того, что должен делать бухгалтер. Чек-лист «Список работ по бухгалтерии»:

Проверка актуальности релиза. Если релиз неактуальный, нужно провести обновление.

Проверка наличия настроек прав пользователей и паролей.

Проверка учетной политики по бухгалтерскому учету, а также корректности настройки налогов. Проверка изменений учетной политики в течение года.

Общий анализ оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) за период по показателям БУ, НУ, ПР, ВР и контроль, выявление возможных ошибок.

Детальный анализ ОСВ по выбранным счетам (например, 10, 20, 25, 26, 71 и т.д.), проверка отсутствия отрицательных остатков и зависших сумм.

Технический анализ ведения бухгалтерского учета — «Экспресс-проверка ведения учета».

Проверка ведения расчетов с контрагентами с помощью отчетов «Анализ субконто» и ОСВ по счетам 60, 62, 76. Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью. Своевременное отражение первичных документов в системе.

Проведение регулярных (ежемесячных/ежеквартальных) сверок с крупными контрагентами.

Проверка ведения кассовых операций.

Проверка загрузки документов из клиент-банка. Сальдо и обороты в ОСВ по 51 счетам должны ежедневно совпадать с данными клиент-банка.

Проверка выполнения процедуры «Закрытие месяца».

Проверка ведения учета ОС (принятие к учету, начисление амортизации, выбытие, модернизация, консервация, объединение ОС и т.д.).

Проверка наличия и корректности ввода ручных операций.

Ежеквартальная проверка выписки расчетов с бюджетом по начисленным пеням, штрафам, недоимкам и переплатам по налогам и взносам. Контроль правильности отражения поданных деклараций и поступивших оплат по налогам.

Своевременная сдача отчетности в установленные законодательством сроки.

Своевременное предоставление уведомлений по налогам и взносам в установленные законодательством сроки.

Своевременное предоставление ответов на требования, поступающие из контролирующих органов.

Как вы считаете, должен ли предприниматель разбираться в бухгалтерии и налогах? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях!



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