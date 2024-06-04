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Наталья Тюрина
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Как понять, что бухгалтер работает эффективно

Это действительно интересный вопрос. Представим бухгалтерскую компанию с шестью бухгалтерами и руководителем, который также ведет учет. Однако в отчетный период всегда наступает аврал, и руководитель-бухгалтер, как супергерой, приходит на помощь.

Но в чем тогда смысл найма бухгалтеров, если можно работать одному и не тратить нервы и время? Мы верим в светлое будущее, где все бухгалтеры будут работать четко, быстро и оперативно, а директор бухгалтерской компании займется стратегическими задачами.

Как этого добиться? Я знаю волшебные таблетки, и сегодня расскажу об одной из них. Это учет рабочего времени и планирование загрузки в соответствии с нормами по каждой операции.

За время работы в бухгалтерском бизнесе, с 2009 года, у нас уже работают более 45 сотрудников. Мы отработали количество времени, которое должно тратиться на конкретную операцию. Например, стандарт по формированию платежного поручения — 4 минуты. Конечно, если это операции по валютным платежам, погрешность может быть, но в среднем не более 4 минут.

Так по каждой операции. Вы должны понимать, сколько времени базово тратится на каждую из них. Это первое, что нужно сделать на пути к счастливому будущему. Далее вводим учет рабочего времени.

Мы реализовали это у себя на базе Битрикс24. Когда сотрудник приходит на работу, он нажимает кнопку «начать рабочий день».

И как только сотрудник нажимает эту кнопку, пошел учет его рабочего времени. Далее, он выбирает из шаблона список задач. Это могут быть: формирование платёжного поручения, разнесение банковской выписки, прием сотрудника на работу.

По итогу вы можете формировать отчет и видеть чем у Вас занимался сотрудник. То есть, по сути вы получается фотографию рабочего дня. И далее с этой информацией работать. Вы четко будете понимать кого из сотрудников надо обучить, по кому увеличить скорость, кого, простите, уволить.

Мы для себя разработали на базе 1С систему по которой мы можем контролировать бухгалтерское производство.

По итогу получается вот такой отчет, в котором по списку клиенту видно сколько времени сотрудник занимается клиентом.

Особенно удобно, когда клиентом занимается не один сотрудник.

Вывод: учет рабочего времени и его ведение наверняка повысит эффективность любой бухгалтерской компании. Удачи всем.

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