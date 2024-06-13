Убей в себе бухгалтера. И стань директором

Как руководителю бухгалтерской компании перестать быть бухгалтером и стать директором.

Недавно я участвовала в курсе по повышению личной эффективности, точнее даже на марафоне для предпринимателей, и мне пришла в голову интересная мысль…

Но сначала предыстория.

Я в бухгалтерском бизнесе с 2009 года. С 2013 года у меня своя бухгалтерская компания. Но я считаю, что за 11 лет точно можно было достичь больших результатов. И я начала задумываться, в чем проблема? И на ум пришла мысль: «Убей в себе бухгалтера».

Многие владельцы бухгалтерских компаний сталкиваются с одной и той же проблемой: они продолжают выполнять бухгалтерские функции, вместо того чтобы сосредоточиться на управлении бизнесом. Это мешает росту компании и снижает ее эффективность. В этой статье мы рассмотрим, почему важно «убить в себе бухгалтера» и как это сделать.

Руководители-бухгалтеры часто сталкиваются с рядом проблем:

Перегрузка задачами: Выполнение бухгалтерских функций отнимает много времени и сил, которые могли бы быть потрачены на стратегическое планирование и развитие бизнеса.

Отсутствие делегирования: Нежелание или неспособность делегировать задачи приводит к тому, что руководитель занимается мелкими операционными вопросами, вместо того чтобы сосредоточиться на управлении.

Недостаток времени на развитие: Постоянная занятость бухгалтерскими задачами мешает изучению новых возможностей и внедрению инноваций.

Переход от бухгалтера к директору может значительно улучшить управление компанией:

Эффективное управление: Руководитель, сосредоточенный на управлении, может лучше организовать работу команды и оптимизировать бизнес-процессы.

Рост компании: Освобождение от рутинных задач позволяет больше времени уделять стратегическому планированию и развитию бизнеса.

Увеличение прибыли: Эффективное управление и оптимизация процессов приводят к снижению затрат и увеличению доходов.

Чтобы успешно перейти от бухгалтера к директору, следуйте этим шагам:

1. Делегируйте задачи: Наймите квалифицированных сотрудников или воспользуйтесь услугами аутсорсинга для выполнения бухгалтерских функций.

2. Настройте системы автоматизации: Используйте специализированное ПО для автоматизации рутинных задач и повышения эффективности работы.

3. Встаньте со стула: Чтобы думать о стратегическом планировании, нужно буквально встать со стула и выйти из зоны комфорта. Это поможет вам взглянуть на бизнес с другой стороны и найти новые возможности для его развития.

4. Обучайтесь и развивайтесь: Посещайте тренинги и курсы по управлению бизнесом, чтобы улучшить свои навыки и знания.

Я в своей работе использую 1С УНФ. Мы на базе этой платформы организовали полностью учет в бухгалтерской компании. По сути, все производство. В этой программе я свожу все, начиная от учета рабочего времени сотрудника до HR-блока и продаж. Удобно, когда весь учет в одной системе. Особенно мне нравится процент выполнения по задачам сотрудников. Сразу оперативно можно вычислить, кто не работает, а кто большой молодец.

Переход от к директору — это важный шаг для успешного управления бухгалтерской компанией. Делегирование задач, настройка систем автоматизации и постоянное обучение помогут вам стать эффективным руководителем и добиться успеха в бизнесе. Подпишитесь на наши новости, чтобы узнать больше о том, как убить в себе бухгалтера.

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