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Наталья Тюрина
Камеральные налоговые проверки

Камеральная проверка за 1 квартал. Требования налоговиков

С началом 2024 года многие предприниматели получили требования по камеральным проверкам за 1 квартал. В этой статье мы рассмотрим один из нетипичных случаев и предложим возможные пути решения.

Система налогообложения по патенту позволяет предпринимателям работать по упрощенной схеме. В нашем случае клиент подал на патент для отделочных работ и указал, что будет принимать на работу двух сотрудников. Однако, по факту, сотрудников не приняли, и были сданы нулевые декларации по сотрудникам, несмотря на наличие выручки.

Налоговая служба обратила внимание на это несоответствие и направила уведомление с требованием дать пояснения. Основной вопрос налоговой: почему были указаны два сотрудника, но по факту они не были приняты на работу, при этом точка работала и имела выручку.

Уведомление о вызове к налоговой:

Для подтверждения работы точки и наличия выручки у нас есть следующие документы:

  • Договоры аренды.

  • Финансовые отчеты, подтверждающие выручку.

Перед предпринимателем встает вопрос: идти на объяснения в налоговую или нет? Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

Идти на объяснения:

  • Плюсы: возможность объяснить ситуацию и, возможно, избежать штрафов.

  • Минусы: необходимость подготовки документов и времени на посещение налоговой.

Не идти на объяснения:

  • Плюсы: экономия времени и ресурсов.

  • Минусы: возможные штрафы и дальнейшие проверки.

Пишите Ваш вариант? Стоит ли идти на вызов в налоговую по данному вопросу?

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