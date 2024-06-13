Камеральная проверка за 1 квартал. Требования налоговиков

Система налогообложения по патенту позволяет предпринимателям работать по упрощенной схеме. В нашем случае клиент подал на патент для отделочных работ и указал, что будет принимать на работу двух сотрудников. Однако, по факту, сотрудников не приняли, и были сданы нулевые декларации по сотрудникам, несмотря на наличие выручки.
Налоговая служба обратила внимание на это несоответствие и направила уведомление с требованием дать пояснения. Основной вопрос налоговой: почему были указаны два сотрудника, но по факту они не были приняты на работу, при этом точка работала и имела выручку.
Уведомление о вызове к налоговой:
Для подтверждения работы точки и наличия выручки у нас есть следующие документы:
Договоры аренды.
Финансовые отчеты, подтверждающие выручку.
Перед предпринимателем встает вопрос: идти на объяснения в налоговую или нет? Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.
Идти на объяснения:
Плюсы: возможность объяснить ситуацию и, возможно, избежать штрафов.
Минусы: необходимость подготовки документов и времени на посещение налоговой.
Не идти на объяснения:
Плюсы: экономия времени и ресурсов.
Минусы: возможные штрафы и дальнейшие проверки.
Пишите Ваш вариант? Стоит ли идти на вызов в налоговую по данному вопросу?
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