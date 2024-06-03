УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?

Налоговая миграция — новое явление в российском бизнесе. Регионы конкурируют за налогоплательщиков, снижая ставку налога для ИП на УСН. Это вызвало не только рост числа индивидуальных предпринимателей, но и желание уже существующих предприятий перерегистрироваться в другом регионе. Как получают льготу и стоит ли овчинка выделки? Разберемся.

Неожиданный бум регистрации ИП: почему не верится в официальные версии

В начале 2024 года многие СМИ опубликовали вселяющую оптимизм статистику: число предприятий в России растет рекордными темпами после спадов в 2007 и 2014 гг. Причины бума указывались разные. Например. «Известия» привели такие цифры и объяснения: к концу 2023 года по сравнению с предыдущим годом в РФ стало больше на 378 тыс ИП благодаря уходу из страны иностранных компаний, перерегистрации предпринимателей в новых регионах и господдержке, оказываемой малому бизнесу. Другие источники указывают на еще одну серьезную причину: развитие торговли на маркетплейсах, которые требуют от селлера статуса ИП либо ООО.

Вроде бы логично, «в тренде». Но — нет. Возникают вопросы…

Маркетплейсы ни при чём

Во-первых, начнем с маркетплейсов. Если дело в них, то рост регистрации ИП должен коррелировать с ростом регистрации селлеров на этих площадках и в процентах, и в абсолютных значениях. Но такого роста не наблюдается.

Скажем, Data Insight в исследовании «Мониторинг селлеров маркетплейсов: Wildberries и Ozon» Фиксирует прирост числа селлеров на двух крупнейшних площадках на 110.000 (подробнее на New Retail).

По данным Tinkoff Data, озвученным платформой Tinkoff eCommerce, можно сделать вывод, что основной интерес к маркетплейсам был в 2022 году, когда рост составил 288%. В 2023 году этот рост уже далеко не такой впечатляющий — лишь +21% на первый квартал 2023 года и не более 10% по итогам первого полугодия. А по итогам года та же Tinkoff eCommerce делает вывод: в 2023 году прирост количества активных продавцов на маркетплейсах замедлился и составил 8%.

Но ведь в таком случае и бум регистраций ИП должен был бы прийтись не на 2023 год, а на 2022. Или даже на 2020...21 гг, когда число селлеров увеличивалось ежегодно в 3-4 раза. Однако в 2022 году ничего подобного ФНС не фиксировала.

К тому же селлеры нередко используют обе площадки, да и самозанятые тоже могут торговать на маркетплейсах при соблюдении определенных условий. В приводимой выше статистике эти факторы не учитываются. Так что делаем вывод, что прямой корреляции между динамикой регистрации селлеров и динамикой регистрации ИП не видно.

Господдержка, импортозамещение, новые регионы?

Во-вторых, очень сомнительно, что сумма господдержки до 500.000 рублей на создание бизнеса могла бы вызвать серьезный бум предпринимательской активности. К тому же получить такую помощь совсем не просто.

В-третьих, еще труднее поверить, что сотни тысяч людей заразились безоглядным оптимизмом и решили в статусе ИП заместить иностранные компании, ушедшие из России. Уж если они кого могут и рассчитывают заместить, так это наши же отечественные компании (число российских юрлиц, как и иностранных, тоже сокращается).

В-третьих, что касается новых регионах. Там, по данным ФНС, работает около 80.000 ИП. Эта цифра, как и 110.000 условных новых селлеров, не «бьется» с прибавлением почти 400 тысяч индивидуальных предпринимателей. Даже если сложить обе цифры — новых селлеров и ИП из новых регионов, перерегистрировавшихся из украинских в российские, — получится половина от общей численности новоявленных ИП. И хотелось бы понять, откуда взялось еще столько же.

Число ИП растёт благодаря региональной налоговой льготе

Вероятно, ответ здесь: блог «Тинькофф Бизнес.Секреты» отмечает, что самый большой рост числа ИП приходится на несколько регионов, а именно на Калмыкию, Мордовию и Чечню. Причем в Калмыкии зафиксировано аномальный прирост — 60%! Причина в том, что регионы просто переманивают к себе малый бизнес, пользуясь своим правом устанавливать льготный процент налога для предприятий и предпринимателей на УСН — 1% от дохода вместо 6% или 5% вместо 15% для тех, кто выбрал форму «доход минус расход». В результате перерегистрации получается значительная экономия на налоговых отчислениях — снижение налога на УСН на 5% дает выгоду до 10 млн рублей в год (это как раз те 5%, которые удается сэкономить на максимально возможной на УСН сумме дохода, которая в 2024 году составляет 199,35 млн руб. (150 млн руб. x коэффициент 1,329)

У сложившейся тенденции уже появилось название — налоговая миграция. Это не релокация. Суть не в физическом переезде, а в номинальной перерегистрации ИП или ООО. И у этой новой тенденции есть немало противников. Видимо, поэтому в СМИ стали регулярно появляться публикации, где предпринимателей пытаются испугать проблемами перехода на УСН 1%.

Налоговая не против

Обычно пугают налоговой. Мол, перерегистрацию можно рассматривать как способ неправомерно снизить для себя налог, ведь вы, мол, не ведете реальной деятельности и не присутствуете физически в регионе, где зарегистрировали индивидуальное предпринимательство. Но на самом деле ничего незаконного в перерегистрации ИП в другой регион нет. Вести деятельность можно по всей России, и не только россиянам: сейчас наблюдается рост интереса к регистрации ИП бизнесменами из ближнего зарубежья и Китая. Это логично: те же селлеры маркетплейса не могут быть привязаны к какому-либо конкретному региону, так как ни склады, ни покупатели не привязаны к конкретной локации, а денежные транзакции и вовсе цифровые. А в желании законным способом сэкономить на налогах нет никакого криминала.

Конечно, вряд ли миграция налогоплательщиков между регионами вряд ли слишком радует ФНС, Сложившуюся ситуацию можно ведь использовать и в различных теневых схемах, так как ИП может свободно обналичивать средства со своего счета.

Но налоговики, похоже, относятся к ситуации с пониманием. Ведь в результате происходит перераспределение средств, поступающих в качестве налогов в местные бюджеты, а не аккумулируются исключительно в бюджетах таких богатых регионах, как Москва. Деньги, которые ИП платят в региональный бюджет в виде налога по УСН, остаются у региона.

Стоит ли бояться налоговой, если все сделано по правилам? Естественно, нет. Какая же ИФНС будет совать палки в колеса «своим» налогоплательщикам, приносящим сборы?

Чтобы у ИФНС не было повода придраться, для ИП-«мигрантов» в льготном регионе покупаются объекты недвижимости, где им организуют постоянную прописку. Или же их временно прописывают без права собственности вместе с другими жителями, если имеется возможность сделать это в рамках требований Жилищного Кодекса.

Власти тоже «ЗА»

А какая же региональная администрация откажется придумать собственные налоговые льготы в рамках дозволенного федеральным законом? В данный момент почти все субъекты Федерации издали свои местные законы о применении льготных ставок. Разница лишь в размерах льготы и видах деятельности, при которых льгота применяется. Правда, это заставляет местные власти хорошенько просчитывать — не получится ли так, что кто-то придет, а другие — наоборот, уйдут в соседние регионы, где им предложат более выгодные налоговые ставки по приоритетным ОКВЭД. Но это — элемент конкуренции, что, по идее, можно только приветствовать.

В конце концов, регионы идут на это не от хорошей жизни. Им нужны деньги, которых в местных бюджетах при текущем «москвоцентризме» откровенно не хватает.

Как получить льготу

С другой стороны, и предприниматели в критический для бизнеса момент рады возможности легально «оптимизировать налог». В итоге необходимость в сделках по переводу ИП в более выгодные регионы породило даже новую форму посреднического бизнеса.

Получить льготу довольно просто. Достаточно погуглить «УСН 1 процент» — и на первой странице результатов поиска вы обязательно найдете сайты этих компаний либо их партнеров. Далее вам предложат заключить договор, оплатить услугу по «переносу» в регион и аренду или же покупку объекта недвижимости (для ООО — годовой аренды юридического адреса). Суммы колеблются от 185.000 для 400.000 рублей для ИП и от 90.000 для ООО.

Физического присутствия предпринимателя в региональной ИФНС обычно не требуется, процесс переоформления происходит удалённо. В течение нескольких недель ваше ИП будет прописано по новому адресу, а налоговая льгота вам будет положена уже с 1 января (ИФНС сделает перерасчет).

Сколько можно сэкономить, зависит от вашего оборота и дохода. Но если доход приближается к 200 млн в год, то сумма налоговой выплаты, сниженная на 5% (а это как -никак 10 млн рублей), А окупаемость мероприятия — при годовом доходе 3-4 млн для ООО и 5-7 млн для ИП. Считайте сами.

А что вы думаете о налоговой миграции?