Ужесточение по уголовным делам за уклонение от уплаты налогов

В этой статье дан предварительный анализ развития практики расследовании налоговых преступлений в РФ.

17 марта 2023 года в официальном телеграм-канале СК была опубликована информация о том, что в отношении супругов Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Добытые преступным способом денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания видимости правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

По ходатайству следствия в отношении фигурантов Савеловским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомню, что 07 марта 2023 года следственными органами ГСУ СК по г. Москве было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

По данным следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб. в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа своих родственников.

Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП родственников, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более чем на 300 млн рублей.

Из имеющейся публичной информации и активных следственных действий видно, что СК действует очень решительно, оперативно и весьма агрессивно, чего не наблюдалось ранее.

Все следственные действия в режиме реального времени придаются незамедлительному публичному освещению и огласке с устойчиво обвинительным уклоном.

Действия правоохранителей, вероятно, направлены на формирование среди населения осуждающего мнения и фактически признания безоговорочной вины блогеров.

Ранее подобных решительных и угрожающих бизнесу следственно-судебных действий по налоговым преступлениям практически не наблюдалось. Исключение, пожалуй, дело ЮКОСА.

Таким образом, видимо, СК демонстрирует эффективность работы следствия и неизбежность негативных последствий, а это: аресты счетов, блокировка денег, ограничения и фактически запрет заниматься предпринимательской деятельностью предпринимателей, подозреваемых и обвиняемых в уклонении от уплаты налогов.

Очевидно, что уголовный и налоговый процесс над блогером уже вошёл в историю как самый публично-показательный и предельно жесткий. В некотором смысле почерк и стиль работы СК напоминает «отработку» по делу ЮКОСА.

У большинства юристов вызывают обоснованное удивление и одновременно возмущение вопиющие нарушения в изложении информации, т.к. СК не указывает, что блогеры сейчас только подозреваются или обвиняются во вменяемой незаконной деятельности.

СК же преподносит информацию как уже установленный и безапелляционный факт, что безусловно является нарушением основополагающих принципов Конституции (ст.49 Презумпция невиновности).

СК, видимо, возобновляет существовавшую до 2015 года не совсем законную практику возбуждения нескольких уголовных дел (связка ст.198 (199) + ст.174.1 УК) одновременно.

Подобная неправомерная судебно-следственная практика существовала ранее до 2015 года. После вынесения постановления Пленума ВС от 7 июля 2015г. N 32 г. Москва «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» возбуждение уголовных дел по ст.174.1 УК стало возможным только в перечисленных в данном Постановлении случаях.

Таким образом, старый/новый методы расследования налоговых преступлений, реализуемых СК, заключается во вменении в вину легализации денежных средств вдобавок к налоговому преступлению.

А это вполне может превратить неуплату налогов в совокупность преступлений, одно из которых может быть тяжким.

Впервые мы увидели, чтобы при расследовании налоговых преступлений следствием и судом наложен запрет на использование интернета и фактически запрет заниматься бизнесом.

Безусловно, это сигнал, который исходит он следственных органов, видимо, с целью пресечь возможные нарушения налогового законодательства.

Цель, бесспорно, благая и заслуживает понимания и уважения: нужно формировать в обществе понимание неотвратимости наказания, проводить общественную профилактику соблюдения правовых норм и правил.

Думаю, не стоит забывать и об острой необходимости пополнять дефицитный бюджет. Вопросы возникают, как всегда, к форме реализации и достижения этой цели.

Многие прекрасно понимают и соглашаются с тем, что закон должен беспрекословно соблюдаться всеми участниками общественных и экономических отношений, в том числе и госорганами, т.е. не должно быть перегибов и избыточного административного давления.

Но вызывают непонимание и несогласие с методы и способы достижения целей, возникает несогласие с ними: они должны быть законными. Правила работы должны быть легитимными и справедливыми.

Новый инструмент административного воздействия на обвиняемых – это запрет на использование интернета, хотя при этом следствием не установлена незаконность действий при использовании интернета.

Это можно назвать ноу-хау СК, которое может полностью обесточить и уничтожить любого бизнесмена, который работает в интернете.

Многие, вероятно, как семья блогеров Чекалиных, сдадутся просто и без боя, т.е. признают вину и ошибки, заплатят все насчитанные налоги. Причин этому может быть много (предприниматели не хотят связываться с СК, не хотят терять время, силы, нервы, здоровье, деньги и т.д.).

Бизнес можно понять, т.к. предпринимателям не нужны проблемы с законом и судебно-следственные ограничения, постоянные допросы, аресты, обыски и уголовная публичная огласка. За время следствия и наложенных судом ограничений бизнес может быть безвозвратно разрушен и уничтожен.

Более опытные и взрослые бизнесмены, возможно, будут более принципиальными и ответственными, поэтому начнут защищаться, бороться и доказывать необоснованность обвинений.

Но правоохранители на этом могут не остановиться и попытаются конфисковать всё имущество в доход государства, потому что таким образом произошла легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по налоговому преступлению.

Такие действия прокуратуры мы сейчас наблюдаем по коррупционным преступлениям, когда всё имущество подвергается конфискации. Мы ещё не увидели и не знаем позицию прокуратуры по дела блогеров.

Известна и широко распространена практика обращения с гражданскими исками прокуроров к лицам, признанными виновными по налоговым преступлениям.

Становится ясна активная, недавно высказанная позиция СК в отношении возврата института конфискации как меры уголовного наказания. Суть позиции: конфисковать могут то имущество, что приобретено на преступные средства.

Данная позиция была публично заявлена, по стечению обстоятельств, 17 марта 2023 года, т.е. в день публикации в официальном телеграмм-канале СК информации о возбуждении нового уголовного дела по факту легализации денежных средств в особо крупном размере в отношении блогеров.

Не будем гадать, является ли это совпадением, но можно предположить, что просматривается определённая логика действий известного госоргана.

Полагаю, действия людей, попавших под подозрения в неуплате налогов должны быть обдуманными и взвешенными, так же, как и действия защиты.

Считаю, что адвокаты обязаны выстраивать линию защиты с учётом всех рисков и незамедлительно уведомлять доверителей о негативных последствиях быстро принятых и кажущихся эмоционально правильными, но не до конца необдуманными действиями по признанию вины.

Видимо, реализуется предсказанный нами вариант развития ситуаций с уголовным преследованием блогеров за возможные налоговые нарушения.

21.03.2023 г. СК сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере.

Следственными органами ГСУ СК по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.198 УК (уклонение от уплаты налогов с физического лица).

По данным следствия, Митрошина с октября 2020 по май 2022 года, являясь ИП, применяла упрощенную систему налогообложения при получении дохода от оказания услуг по реализации образовательных курсов в существенно большем размере, чем допустимый лимит.

Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, она использовала аффилированные и контролируемые ею ИП.

Таким образом Митрошина со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП.

Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела следователями столичного СК совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД были проведены обыски по месту регистрации Митрошиной А. и иных лиц, возможно, причастных к совершенному преступлению.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантки и иных лиц к совершению иных экономических преступлений.

Один из актуальных вопросов, будет ли в этом уголовном деле СК отработана связка статей УК за уклонение от уплаты налогов (ст. 198) и легализации денежных средств (ст. 174.1), как в деле Чекалиных?

Неожиданной и пугающей многих новеллой в действиях СК стало проведение обысков у бухгалтеров, юристов и индивидуальных предпринимателей, к услугам которых в своей деятельности прибегала 28-летняя Митрошина.

Вызывает обоснованную тревогу, что возможным логическим продолжением усиления уголовного преследования со стороны СК может стать дополнительная квалификация действий обвиняемых по статье 210 УК. Подобному тому, как происходит по другим экономическим составам преступлений (ст.172 УК и т.д.).

Еще одним риском может стать применение подобной практики по статье 199 УК, т.е. дополнительная квалификация ещё и по ст.174.1 УК.

Выводы

Отметим следующие неординарные действия СК при расследовании налоговых преступлений, которые, несомненно, усиливают и отягощают обвинение:

установление причастности иных лиц к совершению иных экономических преступлений, т.е. вменение квалифицированного состава преступлений с соучастниками (родственники, юристы, бухгалтеры, ИП и др.);

возбуждение и расследование уголовных дел по иным экономическим преступлениям, т.е. возбуждение уголовных дел по ст.174.1 УК вдобавок к налоговому преступлению;

наложение через суд запрета на использование интернета, с помощью которого осуществляется законная предпринимательская деятельность.

Полагаю, бизнесу необходимо более прагматично и ответственно отнестись к построению бизнес-моделей.

Вместе с тем, предпринимателям не стоит забывать об эффективной и активной защите своих интересов и прав. Предприниматели должны понимать и знать законы и правила легитимной работы, а также предварительно тщательно оценивать свои возможности и риски применения санкций к ним и ответственности.

В то же время применение законных систем налогообложения не должно нести для бизнеса немотивированной негативной оценки со стороны проверяющих и возбуждения неограниченного количества новых уголовных дел по различным составам преступлений.

Реакция на «уголовный прессинг» бизнеса может быть ясной, предсказуемой и не заставит себя ждать. Люди, активно ведущие предпринимательскую деятельность могут начать массово уезжать из страны. Негативные последствия также очевидны: потеря рабочих мест, потеря налогов и дальнейший провал в экономическом развитии страны в целом.

Надеемся, что ситуация будет меняться в сторону смягчения, о чём постоянно говорят власти. Гуманизация в уголовном преследовании бизнеса должна стать одним из основных драйверов развития экономики и развития правового государства.

Совершенно очевидно, что для изменения ситуации в следственно-судебной практике потребуется время. Цена расплаты может быть значительной и ощутимой (поломаны судьбы, потерян бизнес, утрачены рабочие места, происходит отток активных молодых предпринимателей).

Помочь сохранить предпринимательскую инициативу невозможно без надлежащей защиты прав и законных интересов предпринимателей. Расширить экономические свободы можно путем исключения избыточной и порой искусственной криминализации нарушений, допускаемых налогоплательщиками, а также дублирования работы контролирующих и правоохранительных органов.

Остаётся надеяться, что суд и прокуратура в последующем будет внимательно относиться к действиям СК и требовать от правоохранителей строгого соблюдения закона и высоких стандартов в отношении сбора доказательств, объективного и беспристрастного информирования общества как о законности действий налогоплательщиков, так и об их виновности.