Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов: новые реалии

Уголовное дело по статье 199 УК. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Перспективы

Думаю, можно уверенно констатировать, что судебно-следственная практика по налоговым преступлениям в течение последнего года стала достаточно активно и существенно меняется. Появляются новые уголовные риски и одновременно происходит постепенное смягчения ответственности.

Мы с коллегами внимательно отслеживаем, обсуждаем и анализируем изменения и тенденции развития следственно-судебной практики по налоговым преступлениям и делимся своими наблюдениями.

03.04.2023 года в Госдуму внесён законопроект об индексации сумм, образующих крупный и особо крупный размеры по экономическим составам преступлений.

Из налоговых составов туда вошла всеми любимая 199 УК: предлагается по ч.1 поднять порог с 15 миллионов рублей неуплаченных налогов до 35 миллионов рублей, по ч.2 – с 45 до 100 миллионов, аналогичные цифры предлагают сделать и по 199.1 УК.

По 199.3 по ч.1 предлагается поднять планку с 1 миллиона 800 тысяч до 4 миллионов, по ч.2 – с 9 миллионов поднять до 20 миллионов 500 тысяч, по 199.4 по ч.1 поднять порог с 6 миллионов рублей до 13 миллионов рублей, по ч.2 – с 13 миллионов до 67 миллионов 800 тысяч рублей. Сделать цифры – это очень плохо.

Достаточно, сложно прогнозировать перспективы принятия законопроекта именно в данной редакции, т.к. имеются отзывы на законопроект с существенными возражениями.

Например, в отзыве Правительства говорится: «Предусматриваемое законопроектом более чем двукратное увеличение размеров ущерба для целей уголовной ответственности, в частности, в отношении преступлений, предусмотренных ст.199, 199.1, 199.3, 199.4 Кодекса, выведет значительное число налоговых правонарушений из-под действия уголовного закона, что требует соответствующего обоснования.

Законопроектом не учтено, что законом от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“ в статьи 199 и 1991 Кодекса уже были внесены изменения, направленные на увеличение сумм крупного и особо крупного размеров ущерба, а статьи 1993 и 1994 были введены в Кодекс Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ.

На основании изложенного Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом представленных замечаний».

Ещё не назначено предварительное рассмотрение законопроекта и, с учётом недавнего смягчения и уменьшения сроков уголовного преследования по ст.199 УК, достаточно сложно прогнозировать возможные сроки принятия вышеназванного законопроекта.

Реальность

1) С февраля 2022 года количество возбужденных уголовных дел по статье 199 УК в г. Москве значительно увеличилось.

Официальной статистики количества новых уголовных дел за 2022 год ещё не опубликовано, но следователи СК признают, что с начала СВО количество возбужденных уголовных дел возросло.

По сведениям из достоверных источников, только в январе 2023 года в одном из округов г. Москвы было возбуждено 20 уголовных дел по статье 199 УК. Эти данные ещё не дошли до статистики ВС, т.к. эти уголовные дела не поступили в суды.

Правоприменительная практика по блогерам показывает, что по ст.198 УК ситуация также видимо усугубляется.

2) Привлечение к уголовной ответственности бенефициара.

Структура и модель бизнеса многих коммерсантов строится и оформляется общеизвестным образом, т.е. зачастую на иных лиц. В дальнейшем появляется риск привлечения к уголовной ответственности как генерального директора (бухгалтера), так и бенефициара.

В последние время при расследовании налоговых преступлений в практике появляются дела с квалификацией состава по ч.2 ст.199 УК (группой лиц по предварительному сговору).

В рамках уголовных дел также заявляется гражданский иск на сумму недоимки, т.е. возникает уже дополнительный риск имущественной ответственности лиц, привлечённых к уголовной ответственности по ч.2 ст.199 УК.

3) Возбуждение уголовных дел по статье 199 УК без камеральной и выездной налоговой проверки.

При этом в законодательстве не конкретизировано, в какой процессуальной форме и виде налоговый орган направляет материал в правоохранительные органы. Безусловно, это правовой пробел, который может трактоваться и на практике толкуется правоохранителями как законный путь возбуждения уголовного дела.

Налоговый орган не обременён действующим законодательством оформлять итоги и результаты мероприятий налогового контроля какими-либо установленными документами для направления в МВД и СК.

Действительно уголовное дело по ст.199 УК может быть возбуждено без решения ИФНС, т.к. п. 1.3 ст. 140 УПК предусмотрено, что поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст.198 – 199.2 УК, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В законе не указано, что налоговая должна провести налоговую проверку и оформить её результаты в определённой форме.

4) Заказные уголовные дела.

Такие дела возбуждаются, как правило, по заявлениям конкурентов, возможно, даже родственников плохо уволенных работников, а также иных лиц, обладающих инсайдерской информацией с различными преступными намерениями, при попытках захвата компании и т.д.

5) Возбуждение нескольких уголовных дел.

Пример из нашей практики: сначала возбуждается дело по ст.199 УК по одной компании, через несколько лет возбуждается второе дело по 199 УК уже по другой компании тоже.

При этом компании могут как входить в группу компаний (аффилированные и взаимозависимые), так и не иметь видимых юридических связей. Очевидной для следователей связью и целью является бенефициар компаний.

6) Большое распространение получила практика возбуждения уголовных дел по ст.199.2 УК.

Дела возбуждаются проще, легче и быстрее, т.к. порог по денежной сумме для возбуждения дела гораздо ниже, чем по ст.199 УК и составляет 2 250 000 тысяч рублей.

По нашей информации и на основе нашей практики можно констатировать, что наблюдается возрастающий тренд со стороны налоговиков по направлению материалов в СК для возбуждения таких дел. Это подтверждают слова из выступлений руководителя ФНС в Торгово-промышленной палате.

Ужесточение правоприменительной практики

1) Объявление генерального директора в федеральный и международный розыск.

Судебная практика по ст.199 УК после февраля 2022 года свидетельствует, что участились случаи обращений следователей в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых, находящихся в международном розыске.

Директор уже является обвиняемым и находится продолжительное время за рубежом, т.е. уехал из РФ. Но следствие это трактует как факт того, что обвиняемый скрылся от следствия.

После чего директора объявляют в международный розыск. Так было с владельцем и генеральным директором компании «Лукоморье» Сергеем и Дмитрием Лукашевских.

После возникает весьма неблагоприятная судебная перспектива по уголовным делам. В дальнейшем, это может повлечь назначение директору реального срока, т.к. в случае задержания обвиняемый будет с наибольшей степенью вероятности арестован и помещён в СИЗО.

2) Новые уголовные дела по иным составам преступлений.

Появляются случаи последовательного возбуждения дел по ст. 199 УК и по ст.174.1 УК, а также по ст.159 УК.

СК, видимо, возобновляет существовавшую до 2015 года практику возбуждения нескольких уголовных дел (связка ст.198(9)+174.1 УК) одновременно.

Стоит отметить отдельные уголовные риски, связанные с выявлением в процессе обысков признаков иных преступлений (ст.222, 228 УК).

В таких случаях уже действительно возможны и реальные сроки с арестами на следствии. Если будет принят законопроект по ст.173.1 УК в нынешней редакции, то предпринимателей, скорее всего, будут опять арестовывать и давать им реальные сроки.

3) Публичное информирование СК в режиме реального времени в средствах массовой информации о фактах возбуждения уголовных по налоговым преступлениям, арестов и объявления в розыск.

Мы наблюдаем оперативное информирование через СМИ об активных и решительных следственных действиях СК.

Настораживает, что все следственные действия публично освещаются с устойчиво обвинительным уклоном и принятием мер жестких ограничений (аресты, запреты и т.д.). Действия правоохранителей, вероятно, направлены на формирование у населения осуждающего мнения и признания фактически безоговорочной вины предпринимателей.

Заметим, что ранее подобных решительных и угрожающих бизнесу следственно-судебных действий по налоговым преступлениям практически не наблюдалось.

Таким образом, видимо, СК демонстрирует эффективность работы следствия и неизбежность негативных последствий (аресты счетов, блокировка денег, ограничения и фактический запрет заниматься предпринимательской деятельностью предпринимателей, подозреваемых и обвиняемых в уклонении от уплаты налогов).

4) Неожиданной и пугающей новеллой в действиях СК стало проведение обысков у бухгалтеров, юристов и индивидуальных предпринимателей, к услугам которых в своей деятельности обращаются обвиняемые бизнесмены.

Вызывает обоснованную тревогу, что возможным логическим продолжением усиления уголовного преследования со стороны СК может стать дополнительная квалификация действий обвиняемых по ст.210 УК. Подобному тому, как происходит по другим экономическим составам преступлений (ст.159, 172 УК и т.д.).

Полагаю, что необходимо рассматривать защиту по ст.198 и ст.199 УК как эффективный механизм полноценной защиты, в том числе и от иска налоговой (нет вины генерального директора, нет и ущерба). Именно такая линия защиты может способствовать принятию судом решения отказа в удовлетворении иска налоговой в рамках уголовного дела.

Считаю, что защита по налоговым преступлениям должна быть активной, компетентной и всесторонней, с привлечением экспертов, специалистов и свидетелей.

Убеждён, что защита по налоговому преступлению должна начинаться с момента назначения налоговой проверки. Именно на стадии налоговой проверки формируется доказательственная база по налоговому нарушению, на которую в дальнейшем опирается следствие, проводимое уже по налоговому преступлению.

Сложность расследования и доказывания налоговых составов предоставляет защитникам множество перспективных возможностей для достижения положительных результатов.

Наша с коллегами практика защиты показывает, что почти всегда есть шанс и возможность разбить обвинение и развалить уголовное дело по налоговому и экономическому преступлению.

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P.S. Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных уголовных дел по статье 199 УК с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд.

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