Мужья блогеров — соучастники по налоговым преступлениям?!Формирования новой судебно-следственной практики

Новая судебно-следственная практика по статье 198 УК. Продолжение истории с блогерами.

Вероятно, мы становимся свидетелями формирования новой судебно-следственной практики по статье 198 УК.

Подобная схема предъявления обвинения мужу (Артем Черкалин) была обкатана ранее в уголовном деле блогера Лерчек.

Как сообщает Следственный комитет: 15.05.2023 г. было предъявлено обвинение супругу Елены Блиновской.

Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК.

По данным ГСУ СКР, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц.

Действуя согласно отведенной им преступной роли, они привлекли подконтрольных (аффилированных) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное «дробление» бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновскому меры пресечения.

Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов и их пособников к совершению иных экономических преступлений.

Позже суд удовлетворил ходатайство СК и избрал в отношении Алексея Блиновского меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Вину в инкриминируемых преступлениях последний не признал. Следователи продолжают устанавливать всех лиц, причастных к совершению преступления.

По всей видимости, мы становимся свидетелями отработки и закрепления следователями квалифицированного состава преступления, по которому и ответственность более серьезная, и возможности более широкие.

Таким образом, следствие, возможно, расширяет границы правового поля, в том числе и для погашения ущерба за счет соучастника.