Размер имеет значение. Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

Генеральная прокуратура РФ определилась в ответе на вопрос о законности возбуждения уголовного дела без налоговой проверки. Этот вопрос имеет для многих принципиальное и важное значение.

Генеральная прокуратура РФ внесла ясность в вопрос о законности порядка возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Очевидно, что этот вопрос имеет для многих принципиальное и важное значение.

До настоящего момента правовая ситуация была двойственной, что порождало правовую неопределённость.

Так, Уголовно-процессуальный Кодекс РФ (УПК РФ) предусматривает возможность уголовного преследования предпринимателей по «налоговым» статьям только после направления органами ФНС в правоохранительные органы (полицию и Следственный Комитет) обращений о рассмотрении вопроса о возбуждении дела.

Согласно ст. 32 Налогового кодекса РФ (НК) письменное обращение налогового органа должно быть направлено по истечении 75 дней после вступления в силу решения о совершении налогового правонарушения (как правило, решения по выездной налоговой проверке) при условиях непогашения недоимки и соответствия размера недоимки требованиям Уголовного кодекса РФ.

На практике подобный законный порядок зачастую нарушался, т.к. имелся альтернативный и законный порядок взаимодействия налоговых органов и правоохранителей (полиция и СК).

Так, полиция и СК ссылались на пункт 3 статьи 82 НК, согласно которому налоговые и следственные органы информируют друг друга об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах «в порядке, определяемом по соглашению между ними».

Да, формально правовая норма действительно есть и правоохранители могут и даже должны информировать друг друга о нарушениях законодательства о налогах и сборах.

Вместе с тем необходимо, полагаю, учитывать, что данная правовая норма (п.3 ст.82 НК РФ) является общей, в то время как правовая норма ст. 32 НК является специальной (прописаны правила действий).

Верховный суд РФ уже многократно формулировал правовую позицию по подобным вопросам в различных отраслях права: «Следовательно, при разрешении коллизии между этими нормами приоритетом обладает специальная норма в соответствии с общеправовым принципом lex specialis derogat generali, определяющим критерий выбора в случае конкуренции общей и специальной норм, регулирующих одни и те же общественные отношения» .

В то же время УПК не запрещает и не предписывает получение информации из налогового органа в строгой и определённой форме, т.е. в законе нет указания, что информация должна быть в форме вступившего в законную силу решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Как мы видим, имеется правовой пробел, который, вероятно, пытались устранить и исключить нижеприведённым письмом Генеральной прокуратуры РФ.

Не будим судить, насколько это допустимо, но сложившаяся ситуация с возбуждениями уголовных налоговых дел, по всей видимости, требовала оперативного вмешательства и не предполагала возможности больше ждать.

Первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин в письме на имя уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщил:

«Статья 82 Налогового кодекса РФ (НК) об обмене информацией между налоговым органом и следствием не должна подменять порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, описанный в статье 32 НК. Статья 82 НК, упомянутая в обращении, регулирует порядок взаимодействия между соответствующими государственными органами по обмену информацией об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках. Следовательно, данная норма не подменяет императивные требования пункта 3 статьи 32 НК об обязанности налоговых органов направлять материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. При этом решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения должно вступить в законную силу и полномочия по взысканию недоимки налоговыми органами реализованы».

Несомненно, что созрели объективные причины для устранения возникшей правовой неопределенности, позволяющей следствию возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям до момента вступления в законную силу решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Полагаем, сейчас логика принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям 198-199.2 УК должна быть всем однозначно понятна и ясна.

Нет налоговой проверки — нет уголовного дела.

Размер недоимки может быть установлен только после вступления в силу решения по налоговым проверкам. Следствию для квалификации налогового преступления и возбуждения уголовного дела необходима достоверно установленная в законном порядке сумма недоимки. Право на установление суммы недоимки имеет уполномоченный государственный исполнительный орган - Федеральная налоговая служба (ФНС), осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Полномочие на установление налоговых правонарушений имеет также ФНС. Нельзя исключать случаи, когда за 75 дней предприниматель может уплатить сумму, которая переведет оставшуюся недоимку в позицию ниже «криминального» порога.

Порядок направления налоговыми органами материалов в следственные органы, уполномоченные производить предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК регламентируется пунктом 3 статьи 32 НК — не ранее, чем через 75 дней со дня вступления в силу решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности.

Вместе с тем, согласно статье 101 НК, порядок вступления в силу решения о привлечении к ответственности — «по истечении одного месяца со дня вручения».

Далее, статья 101.2 НК РФ конкретизирует, что при обжаловании решения о привлечении к ответственности в апелляционном порядке (в вышестоящий налоговый орган) срок вступления решения в силу переносится на момент, когда свою позицию по нему выскажет вышестоящий орган.

Несмотря на вышеуказанное и свободу трактовки правоохранителями закона, на практике порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям грубо нарушался и, видимо, будет ещё нарушаться неопределённое время.

Надо отметить, что подобные нарушения допускаются как сотрудниками полиции (ОЭБиПК), так и следователями.

При этом законность возбуждения уголовного дела в обязательном порядке, возможно и не углублённо, но проверятся и прокуратурой.

Таким образом, полагаю, данная проблема носит комплексный и межведомственный характер.

Правоохранительные органы нередко использовали возможность уголовного преследования предпринимателей без вступившего в законную силу решения по налоговой проверке и привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с использованием схемы (ст.82 НК РФ и ст.144-5 УПК).

При этом, считаю, допускались следующие нарушения:

налогоплательщик неправомерно лишался законной возможности избежать уголовного преследования (уплатить сумму недоимку).

Следственные действия проводились ранее момента установления налоговой задолженности и истечения сроков ее добровольного погашения.

Создавалось избыточное и неправомерное административное давление на бизнес.

Несомненно, что позиция Генпрокуратуры РФ, при условии её активного использования защитой при расследовании и рассмотрении налоговых преступлений, может положительно отразиться на перспективах прекращений уголовных делах, возбужденных ранее.

Безусловно, мы будем использовать в защите по налоговым преступлениям, высказанные в статье правовые позиции и доводы.

В дальнейшем мы будем писать о кейсах по этой тематике.

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