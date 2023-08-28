Налоговые преступления. Прекращение уголовного дела по статье 199.2 Уголовного кодекса РФ

Неправомерность привлечения к уголовной ответственности за сокрытие денежных средств либо имущества организации за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

В последние годы в г.Москве и Московской области достаточно чётко обозначилась новая тенденция к возбуждению уголовных дел по налоговым преступлениям.

Налоговики значительно увеличили количество материалов, направленных для возбуждения уголовных дел по статье 199.2 УК за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Обращаем внимание, что обычно следователи привлекают к уголовной ответственности генерального директора, но имеют случаи попыток привлечения главного бухгалтера, учредителей и бенефициаров.

Статья 199.2 УК. 1. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах и (или) законодательством РФ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере — наказание от штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет. 2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, — наказание от штрафа в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

При этом, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — девять миллионов рублей.

А что закон относит к имуществу?

К имуществу налогоплательщика относятся:

наличные денежные средства, денежные средства (безнал) и драгоценные металлы, за исключением счетов в банках, в отношении которых направлены поручения в соответствии со ст.46 Налогового Кодекса; имущество, не участвующее непосредственно в производстве продукции (товаров), в частности ценные бумаги, валютные ценности, непроизводственные помещения, легковой автотранспорт, предметы дизайна служебных помещений; готовая продукция (товары), а также иные материальные ценности, не участвующие и (или) не предназначенные для непосредственного участия в производстве; сырьё и материалы, предназначенные для непосредственного участия в производстве, а также станки, оборудование, здания, сооружения и другие основные средства; имущество, переданное по договору во владение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога такие договоры расторгнуты или признаны недействительными в установленном порядке; другое имущество, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования индивидуальным предприниателем или членами его семьи, определяемого в соответствии с законодательством РФ.

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимая денежная сумма (сокрытия имущества) для возбуждения гораздо ниже суммы (неуплаты налогов) для возбуждения по статьям 199 УК(Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов).

Поэтому очевидно, что возбуждать уголовные дела по статье 199.2 УК гораздо проще, легче и быстрее. Вероятно, этот мотив отчасти и движет правоохранителями.

В то же время, расследование уголовного дела требует от следователя наличия определённой квалификации, знаний и опыта, что является редким сочетанием.

Уголовные налоговые составы преступлений далеко непросто доказать, особенно в отсутствии необходимых документов и иных доказательств.

Однако, некоторые следственные управления имеют в штате следователей с высокой компетенцией и одновременно слаженно работают с налоговиками и оперативными сотрудниками.

Возможно, налоговики и следователи умышленно изменили вектор налогового и уголовного преследования должников бюджета.

Об этом свидетельствует высказывание руководства ФНС РФ, что сейчас борьба направлена на воспрепятствование выводу активов должников.

Логика фискальных органов понятна: какой смысл проводить налоговые проверки и тратить большие временные, трудовые и финансовые ресурсы, доказывая наличие фактов уклонения от уплаты налогов, если в итоге с компании-должника нечего будет взыскать.

Между тем при возбуждении уголовных дел по статье 199.2 УК РФ имеются существенные дефекты и нарушения, которые могут повлечь прекращение уголовного преследования при надлежащей и профессиональной защите. Зачастую расследование уголовных налоговых дел производится с грубыми процессуальными нарушениями, которые влекут недоказанность вменяемого преступления.

Перечислим некоторые, Основания для прекращения уголовного дела по статье 199.2 УК РФ:

сумма сокрытия менее 2 250 000 и 9 000 000 рублей;

множественные процессуальные нарушения налогового органа;

факты выплата заработной платы работникам;

оплаты денежными средствами, не принадлежащими компании;

наличие крайней необходимости;

осуществление законной финансово-хозяйственной деятельности компании, оплата услуг, которая предполагает обоснованный переход прав на имущество или денежные средства третьему лицу.

отсутствие и недоказанность следователем умышленных действий налогоплательщика;

освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Вместе с тем имеется положительная судебная практика как прекращения уголовных дел по статье 199.2 УК, так и вынесения оправдательных приговоров, что предоставляет защите дополнительные перспективы и возможность прекращения уголовного преследования.

Можно констатировать, что с учётом всего вышесказанного существуют хорошие возможности и шансы для благополучного разрешения дела.

Стоит отметить, что доводы, изложенные в статье, являются частной точкой зрения автора и выражением его субъективного мнения и взглядов. При этом каждое дело индивидуально и требует персонального подхода в защите.

Также нужно понимать, что попытки самостоятельной защиты, с помощью изложенного в настоящей статье материала, без профессионального опыта, знаний и навыков могут быть неэффективными, нерезультативными и могут повлечь наступление лишь негативных последствий.

Помните, что уголовное дело это словно джунгли, и чтобы пройти сквозь них нужен надёжный проводник (юрист), с помощью которого Вы сможете выработать линию защиты, которая позволит предвидеть и преодолевать множественные неприятности (неправомерное психологическое и моральное давление, шантаж, угрозы, аресты, выемки и т.д.), избежать стрессов и благополучно достичь желаемого результата и цели. Опыт юриста поможет предвидеть, что ожидает Вас впереди, и выстроить наиболее эффективную систему защиты.

С учётом ошибок следствия, полагаю, нужна своевременная активная и грамотная защита, которая может позволить прекратить уголовное дело.

P.S. Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных уголовных дел по статье 199.2 УК РФ с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд. Вместе мы победим!