Прекращение уголовного дела по статье 199 УК РФ. Обзор законопроекта

Пусть вариант защиты, связанный с увеличением суммы ущерба и декриминализация будет возможной и приятной альтернативой защиты или запасным вариантом, но не более.

Перспективы принятия законопроекта, направленного на увеличение пороговых значений денежных сумм, определяющих крупный и особо крупный размер ущерба (дохода, задолженности) для целей квалификации преступлений в сфере экономической деятельности откровенно забуксовал.

Срок представления поправок до 12.06.2023 г. не исполнен и не продлён. Даты рассмотрения законопроекта депутатами не определены.

Речь об увеличении суммы недоимки по части 1 статье 199 УК РФ с 15 миллионов рублей на 35 миллионов рублей, а также по части 2 статье 199 УК РФ с 45 миллионов рублей на 100 миллионов рублей.

Однако, следователи, вероятно, идут на не совсем законные уловки и пытаются убедить своих оппонентов, в том, что криминальную сумму недоимки по налоговому преступлению, якобы, вот-вот увеличат.

Стоить ли доверять такой заботе следователя?

Нужно трезво оценивать и понимать, что у следователя есть свои задачи и показатели, которых он должен придерживаться.

И несомненно, защита интересов подозреваемого или обвиняемого не входит в периметр задач стороны обвинения. Иначе зачем нужен адвокат?

Поэтому подобное поведение следователя, опытный адвокат воспримет как попытку усыпить бдительность защиты и одновременно попытку ввода в заблуждение обвиняемого.

Полагаю, следователь не имеет законного права таким способом обнадёживать подследственного. Представляется правильным и допустимым поведением следователя, в таком случае, это указание в процессуальных документах на такую возможность прекращения уголовного дела, т.е. письменное закрепление. Устные заверения следователя, к сожалению, к делу не не приобщить и в дальнейшем защите не использовать.

Если рассуждать в рамках правового поля, то следователь при намерении прекратить уголовное дело по вышеуказанным основаниям, может и должен приостановить уголовное дело. Подобное Постановление следователя будет являться допустимой правовой гарантией. В противном случае, это выглядит как сомнительная гарантия в устной форме или предположение.

Другая причина, скептического отношения — это отзывы на законопроект и заключения заинтересованных государственных ведомств.

Так, например, Правительство РФ выступило с замечаниями в принятии законопроекта в данной редакции. Правительство РФ указало, что увеличение сумм ущерба по статьям 199 и 199.1 УК РФ уже происходило в 2017 году.

Правительство РФ отметило, что более чем двукратное увеличение сумму ущерба для целей уголовной ответственности выведет значительное количество налоговых нарушений из-под действия уголовного закона. Видимо, высший госорган имел ввиду, что в условиях дефицита бюджета подобная расточительность недопустима.

Между тем, многие доверчиво и безукоризненно верят в ближайшую перспективу принятия данного закона, делая все ставки на этот вариант.

Наши рекомендации: Пусть вариант защиты, связанный с увеличением суммы ущерба и декриминализация будет возможной и приятной альтернативой защиты или запасным вариантом, но не более…