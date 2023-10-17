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Налоговые проверки

Допрос в налоговой инспекции. Цели и задачи

В статье затронута тема, которая не теряет и, видимо, ещё долгое время не будет терять своей актуальности и важности, — допрос в налоговой инспекции. Рекомендации адвоката по налоговым проверкам и спорам.
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Время идёт, налоговые инспекторы уходят на заслуженный отдых, и на их места приходят новые люди, создаются новые компании, регистрируются новые предприниматели, появляются новые методы налогового контроля, воздействия и побуждения. В ответ возникают новые и все более изощренные приёмы защиты и реагирования.   

В статье затронута тема, которая не теряет и, видимо, ещё долгое время не будет терять своей актуальности и важности, — допрос в налоговой инспекции (ст. 90 НК). Как известно, основу доказательственной базы по налоговым нарушениям (как, впрочем, и преступлениям) составляют свидетельские показания, полученные в ходе допросов в налоговой инспекции.

Многие участники допросов, причём как предприниматели и их сотрудники, так и юристы с налоговыми инспекторами, не испытывают восторга от участия в допросах. Безусловно, что для всех допрашиваемых лиц (включая многих юристов и адвокатов) — это стрессовая ситуация, которая имеет непредсказуемый характер и неочевидный результат. Стресс может быть вызван как психологическими, моральными и нравственными причинами, так и непониманием сути и конечных результатов допроса. Рядовые работники часто не понимают последствий надуманных или додуманных показаний об информации, которой они не обладают, но всё же предоставляют их после многочасовых или запутанных допросов. Но, в силу личных амбиций и чувств, такие свидетели, зачастую даже без злого умысла, дают желаемые инспекторами ответы на вопросы, которые на самом деле находятся вне их компетенций и должностных обязанностей.

Если сравнивать Налоговый кодекс РФ (далее НК РФ) с Уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее УПК РФ), то становится очевидным, в насколько недоработанном, сыром виде в НК прописана процедура допроса. В УПК допросам посвящены несколько глав и статей: 187-194, 277-282 УПК. В УПК РФ прописана возможность и обязательность проведения допросов на досудебной и судебной стадиях. Совершенно очевидно, что НК РФ в части допросов находится в начальной, процессуально неразвитой и неурегулированной стадии, в результате чего происходит множество нарушений.

Тема допросов является одной из самых горячих, т.к. имеет очевидно незавершённую форму законодательного урегулирования, отягощена кадровым дефицитом и частой миграцией инспекторов, а также низким уровнем правовой осведомленности, как инспекторов, так и допрашиваемых и правовым нигилизмом, что приводит к нарушениям, превышению полномочий, злоупотреблениям при проведении допросов. 

Действительно, большинство юристов и директоров согласятся, что допрос генерального директора (учредителя или др. работников) — это одно из основных, наиболее часто проводимых и неприятно непредсказуемых мероприятий налогового контроля.

Налоговики, к сожалению, могут допрашивать как вне рамок проверки, так и в рамках предпроверочного анализа и налоговой проверки. К сожалению, наличие правового пробела даёт фискалам такие возможности. Надеемся, со временем ситуация изменится и компании не будут столь часто подвергаться бесспорно избыточному административному давлению.

Перечислим самые серьёзные, на наш взгляд, риски допроса:

  • внесение записи о недостоверности данных о директоре в ЕГРЮЛ;

  • внесение записи о недостоверности данных об учредителе в ЕГРЮЛ;

  • внесение записи о недостоверности данных о юридическом адресе в ЕГРЮЛ;

  • признание сделок, направленных на уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика;

  • признание, что основной целью совершения сделки (операции) являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

  • признание, что обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, не являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) не лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, например, самим налогоплательщиком;

  • установление фактического бенефициара компании;

  • установление взаимозависимости компаний и физических лиц;

  • установление аффилированности компаний и физических лиц;

  • установление фактов вывода активов (денежных средств, автомобилей и т.д.);

  • установление фактов обналичивания денежных средств;

  • установление фактов выплаты «серых зарплат в конвертах» или невыплаты зарплат;

  • установление фактов выдачи и получения кредитов и займов директору, учредителю и бенефициару;

  • установление завышения стоимости услуг и работ;

  • установление завышения объёма услуг и работ;

  • установление фактов неисполнения договора (услуг и работ) в срок, указанный в оформленной документации. Например, Акты выполненных работ подписаны заранее;

  • установление фактов подписания первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом;

  • установление фиктивности сделок (бумажный НДС).

Можно констатировать, что сейчас допрос используется как наиболее эффективный метод воздействия на руководителя компании и достижения целей налоговиков.

Основной целью, как мы видим, является добровольно-принудительное побуждение к уплате недоимки по долгам контрагентов (НДС), т.е. допрос проводится для окончательного закрепления выводов налоговой об уклонении и неуплате налогов.

По всем вышеперечисленным рискам инспекторы задают конкретные вопросы, которые могут повторяться с целью запутать и выявить несоответствия с нарушениями. Нужно учитывать, что допросы могут быть долгими и сложными, поэтому рекомендуем тщательно к ним готовиться и приходить на допросы с юристом.

Стоит отметить высокий уровень проводимых инспекторами допросов и опросов. Во время допросов зачастую оказывается психологическое и моральное давление, которое может нейтрализовать только опытный налоговый юрист. Поэтому ходить на допросы в гордом одиночестве и без подготовки мы не советуем. Не ответив на пару безобидных вопросов о контрагентах или сделок с ними, можно дать повод инспекторам сделать выводы о наличии вышеперечисленных рисков.

Опытная и компетентная оценка и анализ ситуации и положения поможет налогоплательщику объективно оценить ситуацию и принять правильное решение.

В нашей практике есть немало случаев, когда после допросов мы отчётливо понимали, что инспекторы пытаются систематически и необоснованно продавить налогоплательщика с целью оплаты недоимки за контрагента. После реализации нашей защиты компании все подобные попытки были прекращены и компанию инспекторы более не беспокоили.

Вместе с тем допрос — мероприятие, которое позволяет понять серьёзность намерений и возможностей инспекторов.

Не лишайте себя возможности получения ценной и важной информации. Глупо недооценивать смысл и задачи, как говорят, разведки боем!

Мы можем получить массу полезной информации (наличия доказательств, заблуждений, ошибок и т.д.), чтобы в дальнейшем устранить причины подозрений и претензий налоговиков.

В целом, мы рекомендуем соблюдать закон и своевременно посещать допросы, но предварительно к ним готовиться. Иначе можно получить ещё большие проблемы, которые мы указали выше.

P.S. Мы с коллегами собираем и обобщаем практику нарушений при допросах в налоговой инспекции с целью дальнейшего обжалования, в том числе и в суде.

Наш телеграмм канал: https://t.me/Business_Legal_Defenceman.

Вместе мы победим!

ХановЗащитникБизнеса

ХановЗащитникБизнеса

Налоговый адвокат в Адвокат

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Комментарии

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