Новый законопроект: Полис ОСАГО не нужен при регистрации автомобиля

Госдума РФ сегодня приняла в 1м чтении законопроект, который вводит следующие изменения в действующее законодательство РФ:

Предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в Закон об ОСАГО и в Закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий;

Вводится процедура прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства (ТС), что позволит исключить необходимость предоставления им в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля. Исключение бюрократии и дополнительных действий от собственника ТС и нареканий граждан, продавших свои ТС и вынужденных в дальнейшем проходить процедуры обжалования выписанных на их имя штрафов за данный период времени, поскольку новые владельцы еще не зарегистрировали их на себя. Владельцу ТС предоставляется право подачи заявления о прекращении учета ТС в ГИБДД сразу же после совершения сделки по отчуждению ТС с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) или при ее нотариальном удостоверении;

Вводится обязательность осмотра ТС, государственный регистрационный учет которого ранее был прекращен, в случае подачи его владельцем заявления на возобновление учета. Также осмотр предлагается проводить при первичном получении идентифицирующих документов в отношении ТС, не состоящих на государственном регистрационном учете или имеющих документы, выданные до 1993 года;

Депутаты указывают, что разработка законопроекта обусловлена необходимостью реализации прав жителей новых российских регионов РФ на осуществление государственной регистрации принадлежащих им ТС, которые неправомерно и необоснованно выставляются украинской стороной в международный розыск.

Срок предоставления поправок установлен до 06.12.2023г.

Можно предположить, что депутаты Госдумы РФ сделают новогодний подарок для граждан и новый закон будет принят до конца 2023 года.