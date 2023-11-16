Выездная налоговая проверка в 2023 году. Причины назначения выездной налоговой проверки

Традиционно под конец года налоговики заметно активизируют деятельность по назначению налоговых проверок. Иначе говоря, наступает «сезон охоты» или горячий период для многих компаний, когда риск попасть в список на назначения проверки достигает своего апогея.

В конце октября 2023 года руководство Федеральной налоговой службой (далее ФНС РФ) сформулировало возможные причины назначения компаниям выездных налоговых проверок (далее ВНП или Проверка),

В статье изложен правовой анализ и краткие рекомендации налогового адвоката.

Налоговики сообщили, какие действия компаний будут трактоваться как нарушения норм Налогового кодекса РФ (далее НК РФ).

Обратимся к статистике по количеству проведенных ВНП:

2017 год — 17 564;

2018 год — 11 000;

2019г. — 8 275;

2020г. — 7 500;

2021г. — 7 251;

2022г. — 9 388;

За 9 месяцев 2023г. — 1 940 (ожидается около 7 000).

При этом отметим, что сумма доначислений с каждым годом растёт, и средняя сумма доначислений за 2022 год составляет 74 миллиона рублей.

Таким образом, заметно значительное снижение количества Проверок и увеличения суммы налоговых доначислении.

Как сообщает ФНС, «современная стратегия контрольной работы основана на качественном анализе финансово-хозяйственной деятельности и ориентирована на выявление зон риска возможных нарушений налогового законодательства, налаживание диалога с налогоплательщиками, максимальное сокращение проверок, отказ от проверок добросовестных субъектов предпринимательской деятельности, а также усиление контроля в отношении лиц, осуществляющих риск-ориентированную деятельность. Налоговая служба предлагает налогоплательщикам отказаться от применения агрессивных схем ухода от налогообложения, перейти на риск-ориентированный метод самоконтроля и минимизировать налоговый контроль».

ФНС обозначила риски назначения ВНП в 2023 году:

использование технических компаний или фирм-однодневок (маркер риска налоговый разрыв, т.е. не сформирован источник для возмещения НДС);

завышение вычетов за НДС и расходов по налогу на прибыль;

обнал или бумажный НДС (без движения денег);

смена назначения платежа (ломка платежа на 2 или 3 звена);

обналичивание денежных средств через компании, которые применяют упрощенную систему налогообложения (Ленинградская, область, Удмуртия и т.д.);

большие суммы неуплаты налогов;

информация из правоохранительных органов (МВД, ФСБ, Прокуратуры, Росфинмониторинг и др.);

соблюдение отраслевого принципа проверки бизнеса по налогам, т.е. по сферам бизнеса (транспортные компании, алкоголь, цветной металл, блогеры и т.д.);

высоко рискованные сферы деятельности (строительство и другие).

Рассмотрим вышеуказанные риски более подробно.

Как инспекторы выявляют налоговые схемы?

Компании сдают налоговую отчётность (включая книги покупок-продаж), и компьютерная программа (АСК НДС-2) обрабатывает всю полученную от компании информацию. Спустя три недели ФНС видит всю цепочку поставок товара (всех контрагентов) и формирует деревья связей контрагентов компании.

Другая программа ФНС анализа банковских выписок (АБД-2) помогает понять налоговикам, было ли движение денежных средств по банковским счетам. Если деньги не проходили по счетам, то инспекторы делают вывод, что компания неправомерно использует бумажный НДС.

По банковским выпискам налоговики видят и определяют обнал, т.е. факты обналичивания денежных средств через ИП и физлиц на 2 или 3 звене контрагентов.

Смена назначения платежа (или по терминологии налоговой — ломка платежа на 2 или 3 звена). Например, компания оплачивает строительные материалы и в последующем её контрагенты оплачивают, например, уже бытовую химию, т.е. денежных средств контрагентами используют не по целевому назначению. Дальше деньги уходят в торговые сети или на рынки, где имеется много неучтённых наличных денежных средств. Инспекторы считают, что торговые сети или рынки продают наличку. Инспекторы обращают особое внимание, когда видят, что цепочка контрагентов компании заканчивается в торговых сетях или рынках и одновременно происходит смена назначения платежа.

После этого инспекторы начинают проводить действия вне рамок налогового контроля (направлять требования и уведомления с просьбой уточнить налоговые обязательства и доплатить налоги). Затем могут быть назначены различные мероприятия налогового контроля или может начаться предпроверочный анализ, после которого может быть назначена ВНП.

Налоговики считают незаконной налоговой оптимизацией работу компаний с «площадками», т.е. группой лиц, которые координируют деятельность технических компаний. Инспекторы отмечают, что технические компании сейчас, не являются взаимозависимыми (или аффилированными) лицами и проводят через себя денежные средства за мнимые услуги (или товар), формируя заведомо подложные счета-фактуры и налоговые декларации,

Уточним, что счета-фактуры и налоговые декларации признаются подложными, если они оформлены с использованием подставных лиц либо незаконным использованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав.

В случае, обнаружения налоговых разрывов, проверяющие выявляют выгодоприобретателя, т.е. компанию, которая получает налоговые выгоды, и предъявляют ей налоговые требования для дальнейших добровольных уточнений (и доплаты налогов).

Вместе с тем в налоговом кодексе РФ не закреплено понятие «добровольное уточнение налоговых обязательств» вне рамок проверок. Под добровольной можно понимать ситуации, когда компания выявила в расчетах и документах ошибку, которая привела к занижению суммы налогов. В такой ситуации компания вправе самостоятельно произвести корректировку и уточнить свои налоговые обязательства. Право предложить компании уточнить обязательства есть и у инспекторов, но только во время мероприятий контроля, например, во время камеральной проверки. Добровольные уточнения, о которых говорят инспекторы, не совсем добровольны и связаны с побуждением к ним со стороны инспекторов. Поэтому ФНС называет свои действия побуждением к уплате возможной недоимки налогов как некую профилактику возможных налоговых нарушений.

Когда проверяющие видят у компании много рисков (налоговых разрывов и др.), то компанию закрепляют за конкретным инспектором, который ведёт налоговый контроль (предпроверочный анализ). ФНС называет это сквозным налоговым контролем. Представляется, что в действительности компании будет гораздо удобнее взаимодействовать с одним инспектором, предоставляя всю необходимую информацию и получая окончательный ответ о результативности своих действий и дальнейших перспективах.

Надо отметить, что налоговики стремятся предъявлять претензии в режиме онлайн, т.е. максимально сокращать время от выявления сомнительной операции до предъявления налоговых претензий.

Как отмечает руководство ФНС РФ, проверки назначают тем компаниям, которые в 2022-2023 годах не отказались от вышеописанных налоговых схем.

Инспекторы выделяют также схемы покупателей и схемы продавцов, т.е. тех компаний (покупатель или продавец), которые разрабатывают и используют налоговые схемы в работе с помощью фирм-однодневок и обналичивания.

Важно понимать, что схему может использовать Ваш контрагент (поставщик или покупатель) без Вашей осведомленности и участия, что исключает возможность обоснованности предъявления к Вашей компании налоговых претензий и требований.

ФНС сообщает, что и в дальнейшем будет придерживаться отраслевого принципа проверки бизнеса по налогам, т.е. по сферам бизнеса, и соблюдать его. Так, проверяющие уже добились «обеления бизнеса» среди транспортных, клиринговых и других компании.

Руководство ФНС заявляет, что сроки проведения Проверки уже сокращены на 100 дней, но всё же остаются продолжительными (возможно, и более года).

Проверяющие признают, что ВНП — тяжёлая процедура, которая занимает много времени, сил и средств. В то же время не всегда предсказуем и гарантирован результат взыскания и пополнения госбюджета.

Поэтому основные усилия налогового органа в целях пополнения бюджета за счет налоговых недоимок будут направлены на побуждение налогоплательщиков в добровольном порядке самостоятельно уточнить налоговые обязательства и доплатить налоги. Подача налогоплательщиком уточнённой налоговой декларации позволит избежать крайней меры воздействия – выездной налоговой проверки и налоговых штрафов, которые могут достигать до 40% от суммы доначислений.

По статистке ФНС, денежные суммы налоговых обязательств на 2023 год, самостоятельно уточненных компаниями, превышают суммы взысканных по результатам ВНП.

Так, по информации ФНС в бюджет РФ в 2022 году поступило от добровольных уточнений — 189 млрд.рублей, а за 6 месяцев 2023г. — 98 млрд.рублей. По выездным налоговым проверкам в 2022г. в бюджет РФ поступило 145 млрд.рублей, а за 6 месяцев 2023г. — 67 млрд.рублей.

Таким образом, денежные суммы добровольных уточнений налогоплательщиков превысили суммы от поступлений по выездным налоговым проверкам, что подтверждает эффективность побуждений ФНС.

Принцип ФНС в настоящее время звучит, так: «Самостоятельное уточнение налоговых обязательств = Нет проверок».

Цели ФНС: предупреждение налоговых нарушений и добиться, чтобы компании добровольно платили налоги. Одновременно с этим, одна из основных целей налоговиков — пресечь налоговые схемы, т.е. прекратить получение компанией необоснованных налоговых выгод от использования фирм-однодневок, устранить факты обналичивания и вывода денежных средств.

Рекомендации налогового адвоката:

Не нарушать и соблюдать закон. Платить законно установленные налоги.

Учитывать, что программы ФНС (АСК НДС-2, АИС Налог-3 и др.) помогают налоговикам выявлять возможные нарушения налогового законодательства. А также понимать ключевые слова, что это возможные нарушения, т.е. подозрения или сомнения инспекторов, которые компания может опровергнуть, представив документы и дав необходимые пояснения. Вместе с тем, далеко не всегда информация из АБД-2 подтверждает факты обналичивания денежных средств. В своей практике, мы успешно доказывали и обжаловали недоказанность подозрений налоговиков в обнале.

Инспекторы признают, что есть схемы покупателей и схемы продавцов. Если нет надлежащих доказательств, что компания участвовала в создании налоговой схемы, то требования и претензии, проверяющих могут быть опровергнуты и сняты.

В нашей юридической практике нередки случаи, положительного урегулирования и разрешения ситуаций без уточнений по вызывающим сомнения сделкам с помощью нашего активного участия в работе и содействия налоговым органам. Мы действуем исключительно в рамках закона, что исключает дополнительные и более серьёзные риски.

Учитывать, возможные погрешности в работе программ налоговых органов и инспекторов, которые порой могут быть перегружены. Деньги не маркируются. Поэтому подозрения в обналичивании могу быть не всегда обоснованными или даже беспочвенными.

Быть открытыми к общению . Важно своевременно отвечать на все запросы налогового органа, иначе сам факт игнорирования запросов может быть триггером для назначения ВНП. После ответов на возникшие вопросы, предоставления документов и логичного объяснения специфики бизнес процессов у инспекторов, зачастую, не остаётся сомнений и вопросов.

Необходимо вести конструктивный диалог , быть открытыми и своевременно реагировать на все запросы налогового органа.

Следовать пояснениям руководства ФНС относительно того, что необходимо сообщать инспекторам о разграничении зоны ответственности как за свои действия, так и за действия контрагентов. Добросовестная компания не может и должна нести ответственность за неисполнение налоговых обязательств сомнительных контрагентов и контрагентов 2 и других звеньев.

Не заниматься самолечением! Консультируйтесь с компетентными и профессиональными налоговыми юристами для понимания ситуаций и достижения положительного результата в минимальные сроки. Помните, что мероприятия налогового контроля и ВНП – это словно джунгли, и чтобы пройти сквозь них, нужен надёжный проводник (юрист), с помощью которого Вы сможете выработать линию поведения и защиты, которые помогут предвидеть и преодолевать многочисленные запросы, вопросы, сложности и неприятности, а также позволят избежать стрессов и благополучно достичь желаемого результата. Опыт юриста поможет понять, что ожидает вас впереди, и выстроить наиболее эффективную систему защиты и взаимодействия с налоговым органом в рамках правового поля.

Только комплексный подход в разрешении ситуации и коммуникации с инспекторами может обеспечить максимально эффективный и положительный результат.

Необходимо понимать, что каждая ситуация индивидуальна и требует соответствующего подхода. Универсальное решение не всегда может быть результативным.

И помните, что у налогового органа нет самоцели назначить компании налоговую проверку любым способом.

Вместе с тем, в случаях поступления информации о признаках преступлений и налоговых нарушений из правоохранительных органов, вероятность больших сумм возможных доначислений налогов, а также признаков нецелевого использования бюджетных средств риски назначения ВНП значительно возрастают.

Мы рекомендуем активную и эффективную защиту своих интересов и прав уже на стадии побуждения и предпроверочного анализа.

Вместе мы победим!

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