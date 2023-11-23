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Налоговые проверки

ФНС настаивает на введении предварительных обеспечительных мер на стадии налоговой проверки

Мнение Руководителя ФНС о необходимости обеспечительных мер
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ФНС настаивает на введении предварительных обеспечительных мер на стадии налоговой проверки
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Мы помним, как в 2021 году болезненно отреагировал на это предложение средний и малый бизнес. Наша подробная статья эту тему:

Всемогущие налоговые заморозки, или Недопустимость наложения предварительных обеспечительных мер на имущество компаний и индивидуальных предпринимателей

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А крупный бизнес был исключён из этой из этой из этого обязательства.

Чем грозит введение обеспечительных мер на стадии налоговой проверки? Налоговики хотят получить право оперативно, до завершения налоговой проверки, налагать обеспечительные меры на имущество должников.   

Обеспечительные меры делятся на два вида:

  • запрет на передачу, в том числе в залог, имущества без согласия налоговиков;

  • приостановка операций по банковским счетам.

Минфин включил этот пункт в «Основные направления бюджетной и налоговой политики» на 2024–2026 годы. Инспекторы рассматривают данный способ борьбы с уклонением от уплаты налогов как наиболее эффективный.     

Вместе с тем такие действия могут:

  1. Существенно увеличить, как минимум, административное давление на бизнес;

  2. Стать дополнительным инструментом фискалов для добровольного побуждения на предпроверочной стадии. Когда налогоплательщика будут предупреждать (стращать) о назначении проверки с введением подобных обеспечительных мер.

  3. А как максимум, просто парализовать все бизнес процессы и уничтожить компании.

Руководитель ФНС утверждает, что "Службе нужен инструмент ретроспективного условного государственного залога. За время обсуждения он сильно изменился. Теперь это условный залог не на момент возникновения налогового обязательства, а на момент открытия проверки. Это обеспечительная мера для предотвращения вывода имущества — основных средств".

Можно предположить, поправки в закон будут приняты до 2026 года.

Многим вероятно уже сейчас стоит задумать о дополнительных возможностях сохранения активов и постановки бизнес процессов.

Уверен, рекомендации налоговых юристов многим помогут выстроить законную бизнес модель с минимальными рисками…

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    Налоговые проверки

    ФНС настаивает на введении предварительных обеспечительных мер на стадии налоговой проверки

    Мнение Руководителя ФНС о необходимости обеспечительных мер

    ФНС настаивает на введении предварительных обеспечительных мер на стадии налоговой проверки
    66
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса

    Всемогущие налоговые заморозки, или Недопустимость наложения предварительных обеспечительных мер на имущество компаний и индивидуальных предпринимателей

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