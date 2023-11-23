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Всемогущие налоговые заморозки, или Недопустимость наложения предварительных обеспечительных мер на имущество компаний и индивидуальных предпринимателей

В условиях беспрецедентных западных санкций этот законопроект может быть «контрольным выстрелом» в сторону компаний и ИП, что неминуемо уничтожит малый и средний бизнес с потерей рабочих мест, налогов и, в результате, затормозит восстановление и развития экономики.
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Правительство РФ внесло законопроект №47595-8 от 27.12.2021г. о внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации, которые подготовили ФНС РФ и Минфин РФ.  Законопроект устанавливает порядок наложения предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной налоговой проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки (ВНП).

Сейчас законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения в Государственной Думе РФ. (https://sozd.duma.gov.ru/bill/47595-8#bh_comments)

Законопроект разрешает руководителям инспекций и его заместителям по согласованию с главой вышестоящего налогового органа после составления акта камеральной проверки принять обеспечительные меры и запретить без согласия налоговиков отчуждать (передавать в залог) имущество юридического лица и ИП.   Нововведения затронут компании и ИП, у которых налоговая нагрузка существенно меньше, чем у «коллег по отрасли», а именно если:

  • - отклонение от среднеотраслевой нагрузки превышает десять процентов от совокупной суммы налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных организацией, индивидуальным предпринимателем за период, проверяемый в рамках ВНП, либо трех миллионов рублей;

  • - отклонение от среднеотраслевой нагрузки не превышает одной двенадцатой совокупной суммы налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных за три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении ВНП;

  • - отклонение от среднеотраслевой нагрузки менее одной десятой кадастровой стоимости недвижимого имущества налогоплательщика, не обремененного залогом на дату вынесения решения о проведении ВНП.

При этом звучит неубедительно довод о том, что мера затронет «незначительное количество объектов» — «исключительно внеоборотные активы». 

Полагаю, что законопроект влечёт следующие нарушения:

1)Нарушение конституционного правана неприкосновенность частной собственности (ст.35 Конституции РФ). В Конституции РФ закреплено право на неприкосновенность частной собственности граждан и юридических лиц, лишить имущества допускается только по решению суда, а ограничения устанавливаются законами (ст. 213 ГК РФ). Неприкосновенность собственности является необходимой гарантией беспрепятственного использования каждым своим имуществом для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, реализации иных прав и надлежащего исполнения соответствующих обязанностей ("собственность обязывает") на основе принципов юридического равенства и справедливости и вытекающего из них критерия добросовестности участников правоотношений, в том числе в сфере гражданского оборота.

По сути вводится досудебный или внесудебный порядок наложения обеспечительных мер (ареста) на имущество компании или ИП в обход и в нарушении ст.90 АПК РФ. Поэтому будет законным не нарушать установленный законом порядок наложения обеспечительных мер на имущество, т.е. обращение ИФНС в суд с мотивированным заявлением и проведение судебного заседания с обязательным привлечением бизнес-омбудсмена, представителей ОПОРЫ РОССИИ, Союза промышленников (и др.). Возможно ввести перед обращением в суд обязательное согласование ИФНС такой серьёзной меры ограничения распоряжение имуществом в прокуратуре субъекта РФ.

2)Продолжительный и значительный срок наложения обеспечительных мер (ареста) на имущество компании или ИП.  С учётом сроков проведения ВНП, которые могут тянуться годами, негативные последствия подобных мер вполне предсказуемы и могут повлечь фатальный исход.   Представляется логичным ограничить возможный срок наложения обеспечительных мер на имущество периодом не более 2 месяцев.

3) Негативно отразиться на компаниях малого и среднего бизнеса, которые не имеют вне оборотных средств, не обладают недвижимым имуществом, транспортными средствами, предметами дизайна служебных помещений или иным имуществом. Малый и средний бизнес имеет только как правило денежные средства на банковских счетах.  Например, это компании, которые занимаются перепродажей товаров, сырья и материалов.

Предлагаемые меры ФНС РФ могут привести к остановке всех бизнес процессов, неисполнение обязательств по оплате. Как итог, будет парализована деятельность компании, потеря рабочих мест, налогов и бизнеса.

4) Противоречие Федеральному закону "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ, которым предусмотрено:

  •  - обязательное согласование проверочных мероприятий с прокурором;  

  • - доказывания обоснованности своих действий и соблюдения законодательства РФ;

  • - права юридического лица и ИП на привлечение Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей ;

  • - нарушение презумпции невиновности и добросовестности юридических лиц.

5) Считаю, внесенный законопроект предлагает избыточные обеспечительные меры, которые будут являться дополнительным элементом административного давления юридических лиц и ИП с целью принуждения (побуждения) к уплате вменяемых и предполагаемых сумм недоимок на стадии проведения ВНП.

6) Отсутствие определенных критериев и понятий. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) не содержит понятия среднеотраслевая налоговая нагрузка. Учитывая, что понятие «среднеотраслевая налоговая нагрузка» в НК РФ не определено, полагаю, что предлагаемые законопроектом нормы не соответствуют критериям экономической обоснованности, правомерности и ясности, закрепленным в ст.3 НК РФ, что безусловно может привести к нарушению прав налогоплательщиков вследствие чрезмерного налогового администрирования.

7) С учётом положений законопроекта об обязательном размещении в "Интернете", решения о принятии предварительных обеспечительных мер на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, юридическим лицам и ИП станут невозможными получения кредитов для ведения финансов-хозяйственной деятельности и будут ограничены возможности замены предварительных обеспечительных меры на банковскую гарантию, подтверждающую, что гарант обязуется уплатить сумму, соответствующую стоимости имущества, в отношении которого приняты предварительные обеспечительные меры и залог ценных бумаг.  

8) Не предусмотрена денежная компенсация при необоснованности (незаконности)наложения обеспечительных мер на имущество компании или ИП. Таким образом, законодательно не закреплена финансовая ответственность ФНС, в случае отмены решения по ВНП, не подтверждения подозрений в налоговых нарушениях или ошибочности действий.

При этом, вышеуказанные возможные нарушения являются не полными и перечень обстоятельств является не исчерпывающим, т.к. разнообразие возникающих ситуаций при ведении предпринимательской деятельности достаточно сложно описать в одной статье.    

Возможные негативные последствия законопроекта:

  • - создание дополнительных препятствий для ведения финансово-хозяйственной деятельности компаний и ИП.  

  • - развитие коррупции.

  • - многочисленные банкротства компаний.

Считаю, что НК РФ в действующей редакции с различными инструментами ФНС (комиссии или рабочие группы, предпроверочный анализ, активная контрольно-аналитическая деятельность, базы АСК НД, прозрачный бизнес и др.) содержат достаточное количество эффективных мер и методов административного контроля и воздействия на налогоплательщиков.

Полагаю, что обсуждение и внесение поправок в законопроект обязательно необходимо провести с общественным обсуждением, а также привлечь для дачи правовых заключений и возможных предложений бизнес-омбудсмена, Торгово-промышленную палату РФ, РСПП, Деловая Россия, Опора России и другие ассоциации (и союзы) предпринимателей, налоговых юристов (адвокатов), прокуратуру и Конституционный суд РФ.  

В условиях беспрецедентных западных санкций это может быть «контрольным выстрелом» в сторону компаний и ИП, что неминуемо уничтожит малый и средний бизнес с потерей рабочих мест, налогов и, в результате, затормозит восстановление и развития экономики.

Альберт Ханов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

33

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    БорисфаундерКлерк

    В условиях беспрецедентных западных санкций это может быть «контрольным выстрелом» в сторону компаний и ИП, что неминуемо уничтожит малый и средний бизнес с потерей рабочих мест, налогов и, в результате, затормозит восстановление и развития экономики.

    Так и будет

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ХановЗащитникБизнеса
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Всемогущие налоговые заморозки, или Недопустимость наложения предварительных обеспечительных мер на имущество компаний и индивидуальных предпринимателей

В условиях беспрецедентных западных санкций этот законопроект может быть «контрольным выстрелом» в сторону компаний и ИП, что неминуемо уничтожит малый и средний бизнес с потерей рабочих мест, налогов и, в результате, затормозит восстановление и развития экономики.

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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