Как вернуть изъятое имущество по налоговым и экономическим преступлениям

Итак, рассмотрим наши дела по защите по налоговому и экономическому преступлению (статья 15 и 199 УК).

Надо отметить, что при защите мы столкнулись с весьма агрессивными следственными действиями (приводами свидетелей, многочисленными обысками, угрозами, шантажом и запугиванием), которые могли свидетельствовать о заказном характере дела.

Ответные действия защиты были аналогичными и юридически оперативными.

К сожалению, мы видим, что многие, вероятно, воспринимают как приговор и не обжалуют действия следователей по изъятию, например, автомобиля, якобы, с целью обеспечения гражданского иска.

Часто случается так, что следователи проводят обыски выявляют имущество подозреваемого (обвиняемого), после чего выемкой изымают имущество. Мы наблюдаем в практике, так же попытки следователей проводить выемки имущества у бенефициаров, которые, зачастую, необоснованно привлекаются к уголовной ответственности.

Между тем, подобные действия следователя далеко не всегда являются законными и обоснованными, поэтому требуют юридически грамотного и оперативного реагирования.

Поэтому в наших делах мы последовательно и мотивированно обжаловали все следственные действия по изъятию имущества (автомобиля, офисной техники и документов). И после служебных проверок следователь был вынужден вернуть всё изъятое имущество в достаточно короткий срок времени.

Как результат, нами сформирована положительная практика возврата следователями имущества собственникам, что безусловно является положительным фактом для дальнейшей защиты, в том числе и имущества.

Надо сказать, что следствие на этом не остановилось и пошло в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество. Но суд законно отказал следователю в наложении ареста на ранее изъятое имущество.

Поэтому рекомендую защищаться активно и обжаловать все существенные нарушения Ваших конституционных прав. Уверен, что юридически верные удары защиты по нарушениям помогут в соблюдении Ваших прав и свобод.

Вместе мы победим!