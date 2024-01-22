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Налоговые споры

Спасет ли рассрочка по уплате налоговой недоимки от возбуждения уголовного дела

Давайте сразу отметим, что в НК (п.3 ст. 32 НК) закреплена обязанность инспекторов в течение 75 рабочих дней после вступления в силу решения по налоговой проверке передать материалы проверки следователям следственного комитета (СК), если денег на ЕНС будет недостаточно, чтобы покрыть недоимку, а сумма тянет на преступление.
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Напомню, что согласно статьям 198199 УК для физлиц и ИП уголовной считается недоимка по налогам от 2,7 млн руб., а для юрлиц — от 15 млн руб.

Но налоговики выпустили «интересное» письмо ФНС от 20.10.2023 № КЧ-4-8/13372, которым попытались предложить, некий альтернативный вариант (без уголовного дела) мирового соглашения с налогоплательщиком, если компания получит рассрочку по уплате недоимки и будет её своевременно оплачивать.

Юридическая мотивировка, указанная в данная в вышеуказанном письме ФНС, кажется, логичной и весьма привлекательной.

Однако стоит учитывать, что письма ФНС, к сожалению, не имеют юридической силы для правоохранительных органов (СК, Прокуратуры и МВД) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по налогам.

Поэтому, нужно понимать, что сейчас нет законных гарантий, что данное письмо ФНС будет неукоснительно исполняться правоохранительными органа и учитываться при разрешении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов. В УК и УПК также не закреплено подобных оснований (письма ФНС) для отказа в возбуждении уголовного дела.      

Таким образом, предложенный ФНС механизм находится вне рамок правового регулирования и надлежаще законодательно не закреплён, т.е. не является гарантированным защитным правовым механизмом от возбуждения уголовного дела. И защитники, не смогут юридически ссылаться на подобное письмо, т.к. оно вне рамок правового поля  

Также надо учитывать, что не все компании имеют возможность собрать и оплатить большие суммы налоговых начислений. Поэтому, вероятно, под уголовное преследование могут попасть и те, кто готов платить, пусть и не сразу.

К тому же, налоговики предусмотрели возможные нарушения, уловки и хитрости некоторых компаний.

Так, в случае прекращения действия отсрочки (рассрочки) при нарушении заинтересованным лицом (налогоплательщиком) условий предоставления отсрочки (рассрочки) указанные материалы подлежат направлению в следственные органы. Это, видимо, защитный механизм ФНС, который поможет оперативно реагировать на возможные нарушения.

Эксперты отмечают, что получить рассрочку после налоговой проверки, на практике, крайне сложно с учётом достаточно не большого срока до направления в СК.

Вместе с тем, компании-должнику нужно предоставить налоговикам документы, подтверждающие, что у компании есть возможность погасить недоимку в течение периода рассрочки, а это может быть весьма затруднительным.

К возможным минусам можно отнести, тот факт, что единовременная уплата недоимки создаёт угрозу банкротства компании.

Подводя итог, приходим к выводу, что предложенный ФНС вариант является новым внутриведомственным решением без каких-либо юридических гарантий, т.к. между ФНС, СК и Генпрокуратурой нет даже официальных надлежаще юридически оформленных документов и соглашений.

На практике, мы, вероятно, столкнемся с непониманием и возможно даже противостоянием, т.к. госорганы, как известно, имеют свои ведомственные показатели и результаты работы.

Мнение налогового адвоката Альберта Ханова.

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