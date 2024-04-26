В мае 2024 года будет создан механизм налоговой амнистии за дробление бизнеса

Глава Федеральной налоговой службы РФ Д.Егоров вчера на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил о принятии механизма налоговой амнистии за дробление бизнеса, которую ФНС и РСПП сейчас обсуждают.

Предполагается, что меры властей будут направлены на исключения избыточного административного давления, доначислений, проверок и уголовных дел.

Ранее президент России В.Путин поручил правительству совместно с парламентариями проработать амнистию для некрупного бизнеса, который использовал дробление для оптимизации налогов.

А амнистия коснётся, видимо, только малый и средний бизнес.

В тоже время, принятия сроки приятия закона в окончательной форме остаются не определёнными. ​

Поэтому бескомпромиссно строить юридическую защиту, ожидая принятия в ближайшее время данных законодательных поправок будет всё же не разумно и не дальновидно.

В нашей защите мы, безусловно, будем активно применять такие законодательные и дополнительные возможности предоставленные бизнесу в целях снижения административного давления, доначислений, проверок и прекращения уголовных дел.

Уверен, вместе мы победим!