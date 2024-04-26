В мае 2024 года будет создан механизм налоговой амнистии за дробление бизнеса

Глава Федеральной налоговой службы РФ Д.Егоров вчера на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил о принятии механизма налоговой амнистии за дробление бизнеса, которую ФНС и РСПП сейчас обсуждают.
Предполагается, что меры властей будут направлены на исключения избыточного административного давления, доначислений, проверок и уголовных дел.
Ранее президент России В.Путин поручил правительству совместно с парламентариями проработать амнистию для некрупного бизнеса, который использовал дробление для оптимизации налогов.
А амнистия коснётся, видимо, только малый и средний бизнес.
В тоже время, принятия сроки приятия закона в окончательной форме остаются не определёнными.
Поэтому бескомпромиссно строить юридическую защиту, ожидая принятия в ближайшее время данных законодательных поправок будет всё же не разумно и не дальновидно.
В нашей защите мы, безусловно, будем активно применять такие законодательные и дополнительные возможности предоставленные бизнесу в целях снижения административного давления, доначислений, проверок и прекращения уголовных дел.
Уверен, вместе мы победим!
Комментарии1
Сейчас к МСП относятся компании с доходом до 2 млрд руб. и численностью сотрудников до 250 человек. 2 млрд руб. по меркам бизнес -- это много или мало?