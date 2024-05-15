Нет тела — нет дела! Или нет документа — нет уголовного дела!

Мнение адвоката о защите по экономическим преступлениям и спорам.

Можно было назвать эту статью по-другому, например: Нет документа — нет уголовного дела!

Но не будем забегать вперёд и рассмотрим всё по порядку.

Базовым и основным доказательством по уголовному делу по экономическому (и налоговому) преступлению являются документы. Среди них первичные, налоговые и др.

И в их отсутствии следствие, в буквальном смысле, может быть парализовано и застопориться.

В этом принципиальное отличие между налоговым спором и уголовным делом по налоговому преступлению!

А при качественной и активной юридической защите подобные пробелы в обвинении могут стать роковыми и определяющими.

Как результат, дело может развалиться в суде или даже на следствии, т.е. выражаясь юридическим языком не иметь судебной перспективы.

Однако, данному аспекту и обстоятельству мало кто уделяет внимания и даёт правовую оценку, т.е. не использует такую недоработку как преимущество и шанс защиты.

В нашей практике мы не раз добивались существенных положительных результатов обращая внимание на отсутствие документов, составляющих основу доказательственный базы.

А без таких документов невозможно провести необходимые следственные действия (включая экспертизу), сформировать надлежащее оформленное обвинение и его законное предъявление.

Между тем, перечень подобных документов достаточно широкий и индивидуальный в каждом деле.

В ходе наших консультаций мы, безусловно, информируем наших доверителей об этом существенном следственном пробеле и недочете обвинения.

Учитывая вышеизложенное, материалы уголовного дела с перечисленными недочётами не могут быть предметом судебного исследования и рассмотрения, т.к. существенные обстоятельства дела не были установлены, изучены и им не была дана правовая оценка.

И в таком случае, действует принцип презумпции невиновности.

Поэтому, если нет документов — нет доказательств.

Уверен, вместе мы победим!

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