Новый тренд прекращения уголовных дел по налоговым преступлениям

Стало известно, что Следственный комитет дал срочное поручение следователям прекращать налоговые уголовные дела, если сумма недоимки ниже недавно изменённых (повышенных) криминальных пределов. Мнение налогового адвоката А.А.Ханова.

В статье мы рассмотрим вопросы: стоит ли радоваться такому подарку от СК, соглашаясь принять столь «щедрое предложение»? Возможно имеются иные причины?

Напомним, что по уголовным делам по ч.2 ст.199 УК РФ сумма неуплаченных налогов юрлица повышена до 56 млн. 250 тыс. рублей.

Таким образом, уголовные дела, в которых сума налоговой задолженности менее суммы 56 млн. 250 тыс. рублей будут добровольно-принудительно прекращены самим следствием.

Вместе с тем, такое основание прекращение уголовного дела происходит по не реабилитирующим основаниям.

ВАЖНО: Нереабилитирующие основания позволяют освободить лицо от уголовной ответственности при наличии определенных обстоятельств, но такое лицо считается совершившим преступление. Реабилитации лица и возмещения лишений, понесенных им в результате уголовного преследования, при этом не происходит.

Поэтому уголовное дело не может быть прекращено по нереабилитирующим основаниям, если лицо против этого возражает. В таком случае производство по делу должно продолжаться в обычном порядке.

Безусловно, что лица, в отношении которых уголовные дела прекращаются по нереабилитирующим основаниям, должны осознавать, что согласие на прекращение уголовного дела (преследования) предполагает добровольное признание себя виновным в совершении преступления и добровольное принятие всех последующих за таким признанием неблагоприятных последствий таких, как возмещение гражданского иска, заглаживание вреда, причиненного преступлением.

Полагаю, это основной недостаток, т.к. в дальнейшем сумма налоговой недоимки может взыскана в гражданском порядке.

Поэтому подобный вариант прекращения уголовного дела несёт существенные финансовые риски в дальнейшем.

Альтернативный вариант защиты предусматривает отказ обвиняемого по уголовному делу от прекращения уголовного преследования по данному основанию.

ВАЖНО: Реабилитирующими основания свидетельствуют о непричастности лица к совершению преступления либо об отсутствии события или состава преступления. Правовым последствием прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям выступает возникновение у лица, в отношении которого принято такое решение, права на реабилитацию, т.е. возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием.

Цель такой юрзащиты снижение суммы налоговой задолженности и прекращение (или развал) уголовного дела по реабилитирующему основанию. При этом, надо понимать, что такая защита, возможно, «игра в долгую», но с приятным исходом…

А задачи СК тоже предельно ясны: разгрузить следователей и суд от бесперспективных уголовных дел, а также закрепить сумму налоговой задолженности для дальнейшего гражданского взыскания с директора, бенефициара и других лиц.

И помните, что право разумного выбора с учётом всех негативных последствий принадлежит Вам…

Уверен, вместе мы победим!

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