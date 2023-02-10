«Зачистка» криптообменников, платежей переводов

В начале октября 2024 года в СМИ появились новости о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платёжной системы, криптовалютной биржи.

Претензии правоохранителей касаются вопросов незаконного обмена валют и переводов денежных средств, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов.

Фигурантов дела обвиняют, по сути, в создании банка (без лицензии) и платёжной системы.

Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.

Размер и объём средств вполне объясним с учетом санкций, когда альтернативные способы оплаты товаров (услуг) иностранным контрагентам разрешались и поощрялись государством.

Возможно, с помощью критпы также оплачиваются и оплачивались незаконные товары и услуги. Пока больше вопросов и неопределённости.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1, 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).

И полагаем, что это далеко не исчерпывающий перечень статей УК, по которым может быть предъявлено обвинение.

Сложившаяся ситуация очень напоминает борьбу государства (1) с обналом, т.е. уничтожение рынка незаконного обналичивания денежных средств и (2) выводом денежных средств за рубежные страны.

Да, и деятельность по обмену крипты, валюты и перевода денег в другие страны ранее оказывали «обнальные конторы». Сейчас, как полагают, правоохранители этим занимаются криптообменики.

В ближайшее время, вероятно, мы станем свидетелями новых публичных уголовных дел по крипте.

Ну и с учётом, активных действий правоохранителей у многих теперь появляются новые риски, уже уголовные и не только по вышеназванным статьям.

Вместе с тем, такие уголовные дела имеют свою специфику и сложности в доказывании.

И наша практика подтверждает, что далеко не всегда подозрения правоохранительных органов обоснованы и правомерны.