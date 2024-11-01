Налоговики доначисляют налоги по свидетельским показаниям

Верховный суд РФ недавно полностью поддержал ФНС.

Свидетельские показания царица – доказательств!

Поэтому относиться к допросам в налоговой надо самым серьёзным образом.

Можно констатировать, что безвозвратно прошло время, когда все допросы можно было игнорировать или не готовиться к ним.

Если не ходить на допросы то, у налоговиков будет недостаточно данных, они могут начать строить гипотезы и предположения. На их основе предъявят претензии и вычислят компании (ИП) предполагаемую выручку. И претензии, вероятно, будут к благополучной компании, которая способна уплатить возможные доначисления и штраф.

Как негативные последствия: доначисления, уголовные дела, обыски, допросы, аресты имущества, банкротство и субсидиарная ответственность.

И здесь важно понимать и трезво оценивать, что самостоятельно решить эту задачу, скорее всего, решить Вы не сможете. Даже если Вы уже проходили проверки, у Вас может возникнуть ложная и обманчивая уверенность в безопасности.

Нужно учитывать, что фискал профессионалы своего дела. Поэтому Вас могут либо запутать вопросам, либо исказить Ваши показания, либо просто запугать и ввести в заблуждение или оказать административное давление.

Так, в нашей практики были случаи, когда подобная самостоятельность компании приводила к ошибкам, слабости, согласию оплатить налоги (за контрагентов) или налоговым проверкам.

Вместе с тем, решением этой проблемы все же есть, это детальная, мотивированная и юридическая грамотная подготовка к допросам.

Важно, что в большинстве случаев, при допросе мы получаем максимум полезной информации, которой помогает нам понять сложность ситуации, возможные риски и перспективы дела.

Такой профессиональный и независимый взгляд, зачастую является бесценным.

Ведь после получения информации от проверяющих в ходе допроса, мы спокойно и обдумано можем принять взвешенное и экономически-целесообразное решение.

Вместе мы победим!

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