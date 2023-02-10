Федеральный реестр выгодоприобретателей

Как помочь компании избавиться от статуса выгодоприобретателя?!

В последние годы широко распространена практика налоговых органов «кошмарить бизнес» и включать в ФРВП (Федеральный реестр выгодоприобретателя).

При этом, важно понимать, что ФВРП - это полулегальный и непубличный реестр, т.е. доступ к нему имеют только налоговики.

Что же такое ФРВП? Это закрытый и внутренний реестр, который содержит информацию о возможных (предполагаемых) выгодоприобретателях от использованиях сомнительных налоговых схем и поучивших неправомерные налоговые выгоды. Используя ФРВП налоговики, в дальнейшем проводят комиссии (рабочие группы) для добровольно-принудительного побуждения налогоплательщиков к самостоятельному (без проверки) уточнению своих налоговых обязательств.

Это некий внутренний инструмент работы, который как “налоговая дубинка” помогает отрезвлять налогоплательщиков при нарушениях или возможных нарушениях, а также подозрениях фискалов.

При этом, руководство ФНС РФ публично говорит: не обращайте внимание на ФРВП. Однако, у инспекторов на местах, как мы видим, отношение к ФРВП совершенно иное. Инспекторы трактуют это как обвинение.

Но нахождение компании (ИП) в ФРВП это ещё не приговор!!!

В настоящее время нет официальной законной процедуры включения и исключения из ФРВП. Не на сайте ФНС РФ или в Налоговом кодексе РФ не указано о наличии ФРВП, его правовом статусе, значении и последствиях включения и исключения из него.

Вместе с тем, полагаем, что это весьма эффективный рычаг психологического и морального давления на компании с целью добровольно-принудительно уточнить свои налоговые обязательства (уплатить налоги, как правило за контрагента).

Компанию могут признать выгодоприобретателем за то, что она, например, создала формальный документооборот с техническими компаниями (однодневками). После последует предложение (завуалированное требование) налоговиков об уточнении и доплате в бюджет денежной суммы в несколько миллионов рублей.

Компания, может, не согласиться с включением в ФРВП и указать, что работы провел якобы «сомнительный» контрагент, которого отразили в налоговой отчетности.

При этом, полагаем, компании нужно оперативно, мотивированно и документально доказать необоснованность сомнений налогового органа. Затем, вероятно, последует проверка документов через опросы и допросы с целью проверки соответствия документов фактическим обстоятельствам.

Рекомендуемые меры: совместная подготовка с контрагентом к налоговым претензиям, (доказывание самостоятельности контрагента и реальности сделки, представление документов, подтверждение документов через опросы и допросы в налоговой).

Последовательные действия и законное взаимодействие с налоговиками могут помочь избавиться статуса выгодоприобретателя. После чего налоговые претензии будут сняты.

Вместе мы победим!

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