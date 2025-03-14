ЦОК МК 20.03 (1) Мобильный
Альберт Ханов
НДФЛ

Новый налоговый тренд. Индивидуальный предприниматель доплати НДФЛ

О неправомерных требованиях налоговиков.

Налоговики активно побуждают Индивидуальных Предпринимателей (ИП) доплатить налог на доходы физических лиц в связи, якобы, с занижением сумм доходов, полученных физическими лицами.

Фискалы изучают и анализируют банковские выписки операций ИП по счетам и устанавливают, что плательщиком производились выплаты Физлицам (заработная плата, дивиденды, карты, наличные) в сумме отличной от показателей в представленных расчетах в инспекцию.

Контролеры грозно предупреждают ИП, что в случае не сдачи уточненных расчетов, по результатам мероприятий налогового контроля в адрес организации (ИП) будет направлен Акт камеральной налоговой проверки.

Также налоговики предупреждают, что налогоплательщик не снимается с контроля УФНС России по региону, в отношении него продолжаются контрольные мероприятия, направленные на подтверждения правомерности/неправомерности отражения показателей финансово – хозяйственной деятельности организации (ИП).

Вместе с тем, такие финансовые расхождения могут быть абсолютно правомерными и не облагаться налогами, что в большинстве известных нам случаев и происходит.

При логичном объяснении с представлением необходимых документов, как правило, налоговики принимают позицию ИП.

В нашей практике мы учитываем все налоговые риски для эффективной защиты бизнеса. 

Вместе мы победим!

Наш телеграмм: https://t.me/Business_Legal_Defenceman

Информации об авторе

Альберт Ханов

Альберт Ханов

Налоговый адвокат в ООО Ханов и партнёры

23 подписчика 82 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Ольга Ульянова
Аудит

Фильмы за балансом. Аудит в «Мосфильме» и его неожиданные результаты

Не смогла пройти мимо новости, связанной с аудитом, недавно проведенном в киностудии «Мосфильм», о котором трубит пресса. Тем более, что результаты там явно оказались интригующими.

Фильмы за балансом. Аудит в «Мосфильме» и его неожиданные результаты
3

Начать дискуссию