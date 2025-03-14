Новый налоговый тренд. Индивидуальный предприниматель доплати НДФЛ

Налоговики активно побуждают Индивидуальных Предпринимателей (ИП) доплатить налог на доходы физических лиц в связи, якобы, с занижением сумм доходов, полученных физическими лицами.

Фискалы изучают и анализируют банковские выписки операций ИП по счетам и устанавливают, что плательщиком производились выплаты Физлицам (заработная плата, дивиденды, карты, наличные) в сумме отличной от показателей в представленных расчетах в инспекцию.

Контролеры грозно предупреждают ИП, что в случае не сдачи уточненных расчетов, по результатам мероприятий налогового контроля в адрес организации (ИП) будет направлен Акт камеральной налоговой проверки.

Также налоговики предупреждают, что налогоплательщик не снимается с контроля УФНС России по региону, в отношении него продолжаются контрольные мероприятия, направленные на подтверждения правомерности/неправомерности отражения показателей финансово – хозяйственной деятельности организации (ИП).

Вместе с тем, такие финансовые расхождения могут быть абсолютно правомерными и не облагаться налогами, что в большинстве известных нам случаев и происходит.

При логичном объяснении с представлением необходимых документов, как правило, налоговики принимают позицию ИП.

В нашей практике мы учитываем все налоговые риски для эффективной защиты бизнеса.

Вместе мы победим!

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