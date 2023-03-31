Новые настройки закрытия месяца 1С:ERP

Оценка и анализ ключевых показателей – важная часть ведения бизнеса. Именно так можно оставлять все процессы под контролем, проследить любые положительные и негативные изменения. Все это можно не рассчитывать и не высматривать в сводных таблицах Excel, а достать из 1С:ERP.

Почему возникают сложности при закрытии при закрытии месяца в 1С:ERP

Информационные системы, в том числе 1С:ERP со временем использования занимают 15 Гб и более. Это происходит из-за большого объема данных и пользователей в системе. В таких случаях закрытие месяца затягивается на долгий срок. Это негативно влияет на сервер. Тогда при следующем закрытии месяца может пройти сбой.

Как избежать сбоя системы

До выпуска версии 2.5 в ERP для решения аналогичных задач использовалась стандартная процедура «Предварительный расчет себестоимости». Однако у предыдущей процедуры было несколько ограничений:

Процедура могла быть выполнена только за текущий месяц

Для правильного расчета требовалось закрыть прошлый период (расчет себестоимости)

Себестоимость всегда рассчитывалась по средней, независимо от настроек бухгалтерской политики компании

Не было распределения партий

Не создавались движения по финансовым регистрам

Результат расчета отражался только в регистре «Стоимость товаров»

Это основные ограничения, которые были устранены в версии 1C:ERP Управление предприятием 2.5.7. В этой версии была обновлена процедура «Предварительный расчет себестоимости», а также добавлено множество новых возможностей.

Новые режимы закрытия месяца

Выбор режима

Если перейти к разделу «Регламентные операции по закрытию месяца» в подсистеме «Финансовый результат и контроллинг», то станет доступной функция выбора режима закрытия периода: Окончательное или Предварительное. Эти режимы представляют собой различные варианты закрытия месяца в 1С:ERP, необходимо выбрать один из них.

Режим «Предварительное закрытие месяца» в 1C:ERP позволяет получить предварительную себестоимость, что может быть особенно полезным, если в системе содержится большое количество данных и регламентные операции занимают значительное количество времени и ресурсов.

Новый механизм ежедневного предварительного закрытия месяца предоставляет следующие возможности:

Быстрое выполнение благодаря ограниченному списку этапов, которые включают только ключевые этапы по закрытию месяца. При этом программа пересчитывает только новые и измененные документы и рассчитывает предварительную себестоимость только один раз. Если документ не менялся, система не будет его пересчитывать, что способствует ускорению операции. Списание себестоимости производится только по методу, указанному в учетной политике организации (ФИФО или средневзвешенное), что обеспечивает единообразный подход в бухгалтерском учете. Расчет отклонения между предварительной и окончательной себестоимостью доступен в отчетах. Формирование проводок осуществляется в процессе закрытия месяца, что упрощает бухгалтерские процессы. По необходимости можно учитывать дополнительные транспортно-заготовительные расходы, а также отключать распределение дополнительных расходов.

Однако, следует учесть, что данная процедура имеет некоторые ограничения:

Она не учитывает себестоимость выпущенной продукции на основе полного распределения затрат, а использует метод средней стоимости. Поэтому партии продукции не учитываются в полном объеме, и расходы на выпуск продукции не распределяются.

Выпущенная продукция учитывается по плановой стоимости, что также может ограничить точность расчетов.

Нет подготовки данных для учета НДС и УСН, поэтому эти аспекты не учитываются в процессе.

Нет включения или исключения НДС в стоимость продукции, что также может повлиять на точность расчетов.

Расходы на финансовый результат не распределяются в рамках данной процедуры.

Режим «Окончательное закрытие месяца»

Он считается более эффективным вариантом, если в системе присутствует большой объем данных. Если же данных немного, то нет необходимости проводить процедуру предварительного закрытия месяца. В таком случае можно сразу перейти к окончательному закрытию месяца, получить точный финансовый результат и полностью рассчитать себестоимость.

Изменения в отчетах

Анализ предварительной и окончательной себестоимости доступен в отчетах:

Ведомость по партиям

Себестоимость товаров

Валовая прибыль предприятия

Доходы и расходы

Новые возможности отчетов

Предупреждение о выполненном предварительном закрытии:

Если отчет был сформирован на основе предварительного закрытия месяца, то в нем может быть выведено предупреждение, например: «Выполнен предварительный расчет себестоимости до 31.01.2023. После окончательного расчета себестоимости данные в отчете могут измениться». Это предупреждение поможет пользователям понимать, что данные по себестоимости могут измениться и в отчетах будет отражено отклонение.

Предварительная себестоимость и отклонения:

Позволяет наглядно увидеть себестоимость, рассчитанную при предварительном закрытии месяца

Позволяет отличить отклонения в себестоимости окончательного закрытия месяца от результатов предварительного закрытия месяца, причем это сравнение можно выводить в расходе, приходе.

Настройки по закрытию месяца

Для этого мы обратимся к системе «Рабочее место по закрытию месяца».

Интерфейсные настройки

Позволяют скрывать операции, которые не требуют выполнения, скрывать операции которые выполнены успешно, а также скрывать пояснения к операциям.

Настройка автоматического закрытия месяца

Эта настройка позволяет задать выполнение закрытия месяца по расписанию.

Предусмотрено автоматическое закрытие прошлого периода не сразу же, а начиная с N-го числа текущего месяца. Например, бухгалтерия вводит все прошедшие операции до 10-го числа, тогда с 10 числа можно автоматически закрывать период

Для прошлого периода можно указать, закрывать оперативный/регламентированный/международный учет или нет

Для текущего периода регламентная процедура происходит как в режиме предварительного, так и окончательного закрытия (если ресурсы позволяют, и операций не так много)

Настройка проверок состояния учета

Это более детальная настройка. На сайте ИТС предупреждают, изменять параметры регистрации ошибок могут только администраторы либо опытные пользователи, понимающим их назначение. Иначе при расчете операций закрытия месяца могут возникнуть различные проблемы (от замедления выполнения операций до некорректных результатов расчетов). Поэтому в данный раздел лучше не заходить. Если есть проблема с какой-то проверкой, то тогда отдельно ее можно донастраивать.

Настройка параметров операций закрытия месяца

Есть ряд детальных настроек, они общие, касаются всех операций, например:

«Количество регистрируемых ошибок одного вида»

Это позволяет снять нагрузку с системы, если у нас есть множество ошибок одного и того же вида.

Дублировать найденные проблемы в журнале регистрации

Режим отладки для технического специалиста

Настройка для предварительного закрытия месяца

В ней указывается нужно ли транспортно-заготовительные расходы распределять.

Настройки окончательного закрытия месяца

По умолчанию система восстанавливает хронологическую последовательность списания партий по ФИФО. Если настройку указать в значение НЕТ, тогда распределение по партиям берется из предварительного закрытия месяца.

Выделять отклонения себестоимости окончательного расчета от результата предварительного закрытия

К каждой настройке внизу указан детальный комментарий от программиста, для чего предназначена та или иная настройка.

В программе 1C:ERP имеются специальные настройки, которые отвечают за операции начисления амортизации НМА и ОС, а также настройка «Распределение затрат и расчет себестоимости», которая включает в себя решение СЛУ (системы линейных уравнений). Эти настройки следует использовать только в том случае, если стандартные настройки не работают корректно на ваших данных. В этой части программы множество параметров, включая скорость расчета, может повлиять на расчет себестоимости.

Кроме того, при закрытии месяца в 1C:ERP доступны несколько регистров сведений, таких как «Задания к расчету», относящихся к различным группам операций. Например, можно открыть «Задания к закрытию месяца», где имеется запись, указывающая, что каждая операция для определенной организации должна быть выполнена за определенный период времени. Именно на основе записей в этом регистре сведений система определяет, были ли операции выполнены корректно за выбранный период времени для данной организации.