Разбираемся в 1С: основные аспекты и подбор конфигурации для вашего бизнеса

Чтобы выбрать программное обеспечение, которое эффективно справится с поставленными целями — важно понимать особенности решений 1С и какие процессы в бизнесе требуют автоматизации.

Автоматизация бизнес-процессов обеспечивает точность информации и повышает эффективность управления предприятием. Однако выбор подходящего программного обеспечения для автоматизации рабочих процессов представляет собой сложную задачу, требующую технических знаний. В данной статье мы рассмотрим ключевые понятия и подходы к выбору системы 1С, которая будет отвечать требованиям вашего бизнеса.

Конфигурация и платформа

1С: Предприятие — программный продукт, который разработан компанией 1С для создания и поддержки информационных систем (конфигураций).

Конфигурация — специализированная настройка платформы, направленная на выполнение прикладных задач в вашей сфере.

Например, 1С: Бухгалтерия используется для ведения финансового и налогового учета. То есть 1С:Предприятие — платформа, на которой работает конфигурация 1С:Бухгалтерия. Если говорить более простым языком, под конфигурациями подразумеваются различные решения от 1С, которые пользователь может использовать для своей работы.

Типовая и нетиповая конфигурация

Типовые решения создаются разработчиками 1С. К ним относятся все решения: Бухгалтерия, УТ, ЗУП, Розница и другие. Если вашей компании нужен только учет и нет необходимости формировать нетиповые справки, отчеты или производить сложное производственные операции, то вам достаточно приобрести типовое решение 1С.

Отраслевая конфигурация — это типовая конфигурация. Но при этом набор инструментов подразумевает автоматизацию в конкретных отраслях, например, строительство, гостиничный бизнес, здравоохранение, некоммерческий сектор и т.д.

Нетиповая версия подразумевает, что типовую конфигурацию доработают специалисты, создадут необходимые отчеты и в целом настроят под специфику конкретного запроса бизнеса. Часто доработки нужны крупным компаниям, у которых сложные бизнес-процессы и разветвленный учет.

Также разница есть и в обновлении типовой и нетиповой конфигурации. С обновлением типовой обычно не возникает трудностей. Однако при обновлении доработанной конфигурации может потребоваться помощь экспертов, чтобы избежать утраты ранее выполненных изменений.

Базовая, Проф и КОРП

Некоторые конфигурации делятся на версии: Базовая, Проф и Корп. Связано это с тем, что разным сегментам бизнеса нужны различные инструменты для ведения учета. Малому бизнесу, который занимается розничной торговлей, не нужен блок с производством, а крупному производству при учете кадровых мероприятий будет недостаточно функционала учета кадров в базовой версии. То есть под каждый сегмент (малый, средний и крупный) бизнес есть конфигурация, которая решит задачи по автоматизации без лишних финансовых затрат.

Рассмотрим основные различия:

базовая — однопользовательская, можно вести 1 компанию, имеет ограниченный набор инструментов. При этом позволяет вести учет для МП;

проф — доступен многопользовательский доступ, можно вести учет по нескольким компаниям. Подходит для среднего бизнеса;

КОРП — имеет расширенный функционал, который позволяет вести учет в крупных компаниях.

С чего начать, прежде чем покупать

Эксперты assino отмечают, что важно понимать какие бизнес-процессы нужно автоматизировать, чтобы приобрести программу, которая решит задачи. При этом в вашей работе будет задействован весь функционал системы.

На что нужно обратить внимание при выборе программных решений:

размер и сфера деятельности компании . Для малого бизнеса подойдут более простые и недорогие решения, тогда как крупным предприятиям потребуются более функциональные и масштабируемые системы;

специфика отрасли . Некоторые решения 1С предназначены для конкретных отраслей (торговля, производство, строительство и т.д.). Исходя из специфики определите, какое решение подойдет под ваши задачи;

количество пользователей. Важно понять, сколько сотрудников будут взаимодействовать с системой одновременно.

Виды лицензий 1С

Программные решения от 1С обеспечены встроенным механизмом безопасности, препятствующим незаконной установке, эксплуатации или репликации данных программ. Эту роль защиты выполняет специализированная лицензия.

Есть три вида лицензий:

лицензия на одно рабочее место предназначена для активации на выбранном компьютере, что позволяет работать только одному человеку;

многопользовательская лицензия, распространяющаяся на нескольких пользователей, создана для работы с определенным количеством приложений, при этом количество активных пользователей или соединений с базой данных ограничено;

серверная лицензия гарантирует функционирование программы 1С:Сервер, что дает возможность развертывания баз данных 1С на внешних системах управления базами данных или SQL-серверах.

Ключевой аспект, который следует учитывать при выборе – это наличие соответствующей лицензии.

В случае, если программой планирует пользоваться только один человек, то лицензия на одно рабочее место уже включена в комплект поставки программного продукта 1С или в электронный пакет. В ситуации, когда возникает потребность добавить еще одно место для работы с программой, потребуется купить дополнительную клиентскую лицензию.

Электронная или коробочная поставка

1С предлагает поставку в двух видах: в виде физического носителя и в электронном формате. Оба варианта обладают одинаковым функционалом.

Основные преимущества электронной поставки программного обеспечения:

быстрый доступ к приобретенному продукту, который может быть осуществлен всего за несколько часов;

получение последней доступной версии программы, поскольку лицензия выписывается в момент покупки;

возможность официальной регистрации программы сразу после ее выпуска разработчиком.

При выборе электронной поставки следует учитывать ряд важных аспектов:

необходимо загрузить полный комплект программного продукта, для чего потребуется аккаунт на официальном сайте компании 1С. Перед началом загрузки следует убедиться в наличии высокоскоростного интернет-соединения, так как объем данных может достигать 2 Гб;

выдача физической регистрационной карты, отправляемой на почтовый адрес, указанный в заказе. Эта карта содержит лицензионное соглашение на использование программы и может потребоваться для подтверждения ее подлинности. Однако, на практике, получение почтовых отправлений иногда сопряжено с трудностями;

для завершения процесса доставки может потребоваться специальное разрешение от службы поддержки 1С, что в некоторых случаях может задержать получение программы клиентом.

Достоинства коробочной версии «1С»:

наличие физической коробки с лицензионным ПО может быть важным аспектом для тех, кто предпочитает видеть реальный продукт, за который производится оплата;

комплектация программного обеспечения печатными материалами и документацией. Некоторые пользователи удобнее воспринимают информацию, когда она представлена на бумаге, в отличие от электронных копий, которые могут казаться менее привычными, несмотря на возможность поиска по ключевым словам.

Недостатки коробочной версии:

основной минус заключается в логистике. Необходимость производства коробочных версий, их упаковки и доставки по цепочке от производителя к конечному покупателю требует времени и дополнительных финансовых затрат;

требование наличия компьютера с DVD-приводом для установки ПО, поставляемого на дисках, может стать проблемой для владельцев современных ПК и ноутбуков, где такие приводы часто отсутствуют.

Популярные решения

После того как потребности определены, следует изучить рынок доступных решений от 1С. В линейке представлены как универсальные программы, так и специализированные решения. Самые популярные из них:

1С:Бухгалтерия — для автоматизации бухгалтерского и налогового учета;

1С:Управление торговлей — для комплексной автоматизации торговых предприятий;

1С:Управление нашей фирмой — для управления различными аспектами деятельности малого и среднего бизнеса;

1С:ЗУП — для расчета заработной платы и управления персоналом;

1С: Управление холдингом — комплексная автоматизация управленческого учета и анализа деятельности холдинговых структур;

1С:ERP — автоматизация всех основных бизнес-процессов крупных и средних предприятий.

Какая 1С подойдет для торговли

1С:Розница оптимальный выбор 1С для автоматизации розничных продаж. Этот инструмент эффективен как для небольшого магазина, так и для торговой сети. Он подходит как для индивидуальных предпринимателей, так и для ООО. Программу можно настроить в соответствии с уникальными требованиями любой торговой организации. Программа позволяет подключать кассы, а также настраивать интеграцию с другими системами.

1С:Управление торговлей (1С:УТ) — это решение, предназначенное для автоматизации как оптовой, так и розничной торговли. Оно помогает комплексно управлять продажами, складом, закупками и запасами. Программа поддерживает обмен данными с 1С:Бухгалтерией.

Программный продукт 1С:УНФ представляет собой решение, предназначенное для удовлетворения потребностей малого бизнеса, включая торговые, обслуживающие и небольшие производственные предприятия. В программе реализован набор инструментов для ведения учета, проведения аналитики и планирования деятельности и расчета зарплаты, клиентскими отношениями (CRM).

Какая 1С подходит для производственных компаний

1С:Комплексная автоматизация — система, которая нацелена на автоматизацию бизнес-процессов в организациях среднего и большого размера. Она позволяет создать цельную информационную базу, охватывающую ключевые аспекты управления и учета в компании, и включает в себя модуль производства, схожий с тем, что представлен в 1С:УНФ.

Конфигурация 1С:ERP занимает лидирующие позиции в линейке продуктов компании 1С и разработана с учетом потребностей крупных производственных предприятий. Она особенно релевантна для компаний, имеющих разнообразные профили деятельности, сложные технологические процессы и большое количество сотрудников. В ее функциональный комплекс входят модули для бюджетирования и подготовки отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

1С представляет собой многофункциональные программы, которые решают разнообразные задачи бизнеса, без ограничений по отраслям. Эти системы подходят для организаций любого масштаба, начиная от малых предприятий и заканчивая корпорациями и холдингами.