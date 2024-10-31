Сравнение регламентированного учета в 1C:Бухгалтерии и 1C:ERP

Эксперты assino подготовили обзор по основным различиям ведения регламентированного учета в решениях 1С:Бухгалтерия и 1С:ERP.

Регламентированный учет. Вести в 1C: ERP или 1С:Бухгалтерии?

При внедрении 1C:ERP у компаний возникает вопрос о том, где вести регламентированный учет. Удобнее ли выполнять работу в 1С:Бухгалтерии или стоит перенести все сведения в единую информационную систему. Эксперты assino подготовили подробный разбор на эту тему.

Краткая характеристика решений

1С:ERP – это комплексное решение, предназначенное для управления и оптимизации всех бизнес-процессов на предприятии. Оно включает в себя не только регламентированный учет, но и управленческий, производственный, логистический и другие виды учета. Система ориентирована на крупные и средние предприятия с широким функционалом и возможностями автоматизации.

1С:Бухгалтерия, в свою очередь, является специализированным решением для ведения бухгалтерского и налогового учета.

Подбор подходящего решения для рег.учета возможен только после комплексного обследования всех бизнес-процессов и задач компании. Но все же можно провести параллели сравнить эти два варианта между собой.

Сравнительный анализ ведения учета в 1С:ERP и 1С:Бухгалтерия

Первое и самое важное отличие состоит в том, что регламентированный учет в ERP формируется на основании оперативного учета. Скорее всего при переводе рег.учета в ERP появится необходимость обучить персонал.

Записи по операциям

Бухгалтерам, работающим с учетом в системе ERP, сначала приходится столкнуться с тем, что записи по операциям в документах не создаются сразу при их выполнении. Предварительные проводки формируются либо с конкретного документа (чтобы посмотреть сформированные проводки), либо из рабочего места “Отражение документов в учете».

Итоговые проводки появляются только после запуска процедуры закрытия месяца.

В системе ERP можно настроить операцию по отражению предварительных проводок так, чтобы она выполнялась автоматически с определенной частотой, например, каждую минуту. Однако при большом количестве документов такая настройка может замедлить работу системы.

Если рассмотреть настройки записей аналитических счетов, то в ERP их количество превышает число аналогичных настроек в БП, что обеспечивает более тонкое управление информацией и расширяет возможности учета.

Особенности расчетов с контрагентами

С точки зрения оперативного контура в ERP применяется расширенная детализация взаиморасчетов (по заказам, авансы по договорам и долг по накладным, по расчетным документам, авансы по заказам, долг по накладным). Детализация расчетов влияет на то, какой документ будет объектом расчетов и какие данные будут отражены в рег.контуре. По объектам расчетов выполняется сверка взаиморасчетов с контрагентами.

А в 1С:Бухгалтерии нет подробной детализации, сверка выполняется по упрощенному варианту учета (договор и документы расчетов).

Учет номенклатуры

Для отражения номенклатуры на счетах учета в системе ERP используется справочник в котором хранятся правила отражения «Группа настроек финансового учета номенклатуры».

В БП эта настройка осуществляется через справочник «Счета учета номенклатуры», где они настраиваются по видам номенклатуры, где производится детализация в соответствии с конкретной организацией, ассортиментом, категориями товаров, характеристиками склада или его типом.

Конфигурация систем

Для успешного внедрения стандартизированного бухгалтерского учета в системе ERP, необходимо тщательно сконфигурировать ее параметры. В ERP настройка параметров более объемная так как первоначально требуется настроить оперативный контур и после этого рег.контур. Настройка ERP требует значительного опыта и специализации работы в системе.

В отличие от 1С:БП, где настройка параметров происходит в упрощенном виде.

Расчет себестоимости продукции

Отличия заметны и в методах калькуляции себестоимости: в ERP имеется обширный инструментарий для настроек отражения прямых и постатейных расходов на выпуск продукции. Одна статья может распределена отдельно в налоговом и бухгалтерском учете, МСФО.

В 1С:БП учет затрат задается в учетной политике и имеет ограниченную функциональность.

Учет НДС

Решения ERP и 1С:Бухгалтерия подходят к ведению работы компаний, осуществляющих облагаемую и необлагаемую деятельность.

При этом в ERP предусмотрен полноценный раздельный учет НДС, и присутствуют регистры отвечающие исключительно за учет НДС. Также в решении используется рабочее место, которое отвечает за контроль отражения сведений в документации.

Основные процедуры по операциям с НДС, в том числе и распределение по видам деятельности, формируются автоматически в рамках «Закрытия месяца».

В программе 1С:Бухгалтерия внедрены базисные элементы для выполнения бухгалтерского учета, но предлагаемые инструменты имеют ограниченные функции и обобщенную точность. Пример такой особенности — это отдельный учет налога на добавленную стоимость и отнесение расходов на выпуск продукции.

Контракты государственного оборонного заказа

В ERP сегмент деятельности выступает как многофункциональный аналитический инструмент, охватывающий все уровни учета и позволяющий разделять расчеты с поставщиками и заказчиками, затраты, доходы, финансовые результаты и потоки средств в соответствии с учетными категориями, включая отдельные контракты государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Чтобы корректно и вовремя подготовить отчетность по ГОЗ, необходимо выполнить ряд требований: правильно настроить систему, тщательно заполнить требуемые справочники и последовательно фиксировать все операции, указывая назначение каждой из них. Для организаций, занимающихся государственными закупками, выбор системы учета становится очевидным, так как альтернативы просто нет.

Основные отличия ведения рег. учета в системах

Ведение учета в 1С:БП Ведение учета в 1С:ERР Оптимизация расходов на обновление

Автономный и беспрерывный учет в период перехода на 1C:ERP

Рег. учет формируется сразу после проведения операции или документа

Возможность отделения базы данных бухгалтерии от производственного и управленческого учета

Единое информационное поле формируется с помощью интеграций решений

Понятный интерфейс и функционал для сотрудников

Ограниченный функционал решения и менее детальная аналитика Обновление блоков по отдельности невозможно

Возможны перерывы в ведении учета (на этапе внедрения программного продукта)

Рег. учет формируется на сведениях оперативного учета

Единое информационное поле по всем экономическим показателям

Требуется дополнительное обучение сотрудников

Обширный инструментарий для ведения учета по всем показателям деятельности компании

При подборе системы для организации учета важно всесторонне оценить преимущества и недостатки, которые она может предоставить в контексте поставленных задач. Необходимо уделить внимание анализу потенциальных рисков, тщательно просмотреть различные сценарии развития ситуации и, после всего этого, сделать обоснованный выбор программного решения, который в данный момент времени кажется наиболее подходящим.