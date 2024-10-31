Сравнение регламентированного учета в 1C:Бухгалтерии и 1C:ERP

Регламентированный учет. Вести в 1C: ERP или 1С:Бухгалтерии?
При внедрении 1C:ERP у компаний возникает вопрос о том, где вести регламентированный учет. Удобнее ли выполнять работу в 1С:Бухгалтерии или стоит перенести все сведения в единую информационную систему. Эксперты assino подготовили подробный разбор на эту тему.
Краткая характеристика решений
1С:ERP – это комплексное решение, предназначенное для управления и оптимизации всех бизнес-процессов на предприятии. Оно включает в себя не только регламентированный учет, но и управленческий, производственный, логистический и другие виды учета. Система ориентирована на крупные и средние предприятия с широким функционалом и возможностями автоматизации.
1С:Бухгалтерия, в свою очередь, является специализированным решением для ведения бухгалтерского и налогового учета.
Подбор подходящего решения для рег.учета возможен только после комплексного обследования всех бизнес-процессов и задач компании. Но все же можно провести параллели сравнить эти два варианта между собой.
Сравнительный анализ ведения учета в 1С:ERP и 1С:Бухгалтерия
Первое и самое важное отличие состоит в том, что регламентированный учет в ERP формируется на основании оперативного учета. Скорее всего при переводе рег.учета в ERP появится необходимость обучить персонал.
Записи по операциям
Бухгалтерам, работающим с учетом в системе ERP, сначала приходится столкнуться с тем, что записи по операциям в документах не создаются сразу при их выполнении. Предварительные проводки формируются либо с конкретного документа (чтобы посмотреть сформированные проводки), либо из рабочего места “Отражение документов в учете».
Итоговые проводки появляются только после запуска процедуры закрытия месяца.
В системе ERP можно настроить операцию по отражению предварительных проводок так, чтобы она выполнялась автоматически с определенной частотой, например, каждую минуту. Однако при большом количестве документов такая настройка может замедлить работу системы.
Если рассмотреть настройки записей аналитических счетов, то в ERP их количество превышает число аналогичных настроек в БП, что обеспечивает более тонкое управление информацией и расширяет возможности учета.
Особенности расчетов с контрагентами
С точки зрения оперативного контура в ERP применяется расширенная детализация взаиморасчетов (по заказам, авансы по договорам и долг по накладным, по расчетным документам, авансы по заказам, долг по накладным). Детализация расчетов влияет на то, какой документ будет объектом расчетов и какие данные будут отражены в рег.контуре. По объектам расчетов выполняется сверка взаиморасчетов с контрагентами.
А в 1С:Бухгалтерии нет подробной детализации, сверка выполняется по упрощенному варианту учета (договор и документы расчетов).
Учет номенклатуры
Для отражения номенклатуры на счетах учета в системе ERP используется справочник в котором хранятся правила отражения «Группа настроек финансового учета номенклатуры».
В БП эта настройка осуществляется через справочник «Счета учета номенклатуры», где они настраиваются по видам номенклатуры, где производится детализация в соответствии с конкретной организацией, ассортиментом, категориями товаров, характеристиками склада или его типом.
Конфигурация систем
Для успешного внедрения стандартизированного бухгалтерского учета в системе ERP, необходимо тщательно сконфигурировать ее параметры. В ERP настройка параметров более объемная так как первоначально требуется настроить оперативный контур и после этого рег.контур. Настройка ERP требует значительного опыта и специализации работы в системе.
В отличие от 1С:БП, где настройка параметров происходит в упрощенном виде.
Расчет себестоимости продукции
Отличия заметны и в методах калькуляции себестоимости: в ERP имеется обширный инструментарий для настроек отражения прямых и постатейных расходов на выпуск продукции. Одна статья может распределена отдельно в налоговом и бухгалтерском учете, МСФО.
В 1С:БП учет затрат задается в учетной политике и имеет ограниченную функциональность.
Учет НДС
Решения ERP и 1С:Бухгалтерия подходят к ведению работы компаний, осуществляющих облагаемую и необлагаемую деятельность.
При этом в ERP предусмотрен полноценный раздельный учет НДС, и присутствуют регистры отвечающие исключительно за учет НДС. Также в решении используется рабочее место, которое отвечает за контроль отражения сведений в документации.
Основные процедуры по операциям с НДС, в том числе и распределение по видам деятельности, формируются автоматически в рамках «Закрытия месяца».
В программе 1С:Бухгалтерия внедрены базисные элементы для выполнения бухгалтерского учета, но предлагаемые инструменты имеют ограниченные функции и обобщенную точность. Пример такой особенности — это отдельный учет налога на добавленную стоимость и отнесение расходов на выпуск продукции.
Контракты государственного оборонного заказа
В ERP сегмент деятельности выступает как многофункциональный аналитический инструмент, охватывающий все уровни учета и позволяющий разделять расчеты с поставщиками и заказчиками, затраты, доходы, финансовые результаты и потоки средств в соответствии с учетными категориями, включая отдельные контракты государственного оборонного заказа (ГОЗ).
Чтобы корректно и вовремя подготовить отчетность по ГОЗ, необходимо выполнить ряд требований: правильно настроить систему, тщательно заполнить требуемые справочники и последовательно фиксировать все операции, указывая назначение каждой из них. Для организаций, занимающихся государственными закупками, выбор системы учета становится очевидным, так как альтернативы просто нет.
Основные отличия ведения рег. учета в системах
Ведение учета в 1С:БП
Ведение учета в 1С:ERР
Оптимизация расходов на обновление
Обновление блоков по отдельности невозможно
При подборе системы для организации учета важно всесторонне оценить преимущества и недостатки, которые она может предоставить в контексте поставленных задач. Необходимо уделить внимание анализу потенциальных рисков, тщательно просмотреть различные сценарии развития ситуации и, после всего этого, сделать обоснованный выбор программного решения, который в данный момент времени кажется наиболее подходящим.
Комментарии2
assino? три топора которые?🤣
Отличная статья!