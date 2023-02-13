Учет НДС в 1С Комплексная автоматизация

Проверим настройки по НДС. Переходим из раздела НСИ и Администрирование в Учет НДС, импорт и экспорт, а затем уже в Учет НДС.

Должны быть отмечены галочками:

формировать отчетность по НДС;

вести отдельную нумерацию СФ на аванс – выбираем, если надо выделять счет-фактуры на аванс отдельно с префиксом А;

регистрация и контроль номеров ГТД.

Если есть экспортные продажи – выбираем Экспорт несырьевых товаров или Экспорт сырьевых товаров, работ, услуг в зависимости от от вида продаж.

При импорте отмечаем «Импортные закупки» для возможности оформления документов «таможенная декларация по импорту», «Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС».

Далее для настройки учетной политики нужно перейти в одноименный раздел в справочнике Организации.

Выбираем настройки учета НДС.

Правила отбора авансов для регистрации счетов-фактур — это правило формирования счетов-фактур на аванс в рамках процедуры закрытия месяца и Помощник по учету НДС для периода зачета авансов. Если ведется раздельный отчет товаров по НДС, ставим соответствующую галочку.

Направление списание НДС заполняем для автоматической подстановки статьи расходов и аналитики расходов, например в авансовых отчетах.

Для корректного вычета по НДС и правильного формирования авансовых счетов-фактур важно актуализировать информацию о взаиморасчетах с поставщиками и покупателями. Вычет не произойдет при открытом сальдо по договорами с контрагентами. Проверить это можно с помощью ведомости расчетов с клиентами или с поставщиками.

Взаиморасчеты с клиентами – открываем раздел – Отчеты по продажам – Ведомость расчетов с клиентами. Исправляем при наличии выявленные ошибки.

Расчеты с поставщиками – открываем раздел – Отчеты по закупкам – Ведомость расчетов с поставщиками. Находим развернутое сальдо по договорам, исправляем ошибки.

Главным помощником по формированию НДС является обработка, которую можно открыть в разделе Финансовый результат и контроллинг – Помощник по учету НДС. Это обработку лучше добавить сразу в Избранное, чтобы всегда держать ее под рукой.

Он проверяет наличие счетов для клиентов. Если каких-то счетов нет – переходим по этой ссылке, выбираем необходимые документы и нажимаем кнопку Оформить счет-фактуру.

Если по какой-то причине сумма поступления денежных средств на аванс изменилась – необходимо сверить колонки СФ (сумма) и Валютная сумма. Если есть разница между этими колонками – это значит, что счет-фактура на аванс выписана не верно, необходимо еще раз нажать на кнопку Сформировать счета-фактуры для изменения суммы.

Если Платежку совсем пометили на удаление или отменили, то внизу появится ссылка Неиспользуемые счета-фактуры.

Надо перейти по ссылку и удалить неиспользуемую счет-фактуру.

Проверка подсказывает все ли счета-фактуры компания получила от поставщиков. Также помощники подсказывают какие документы необходимо оформить.