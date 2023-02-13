Учет НДС в 1С: Комплексная автоматизация 2.5
Учет НДС в 1С: Комплексная автоматизация 2.5 происходит немного по другому алгоритму, чем в 1С: Бухгалтерия предприятия 3 или той же комплексной автоматизации других версий. Не изменился процесс занесения первичных документов в программу, а вот формирование движения по НДС, его конечный расчет происходит во время закрытия месяца.
Алгоритм подготовки данных для формирования Декларации по НДС
Проверим настройки по НДС. Переходим из раздела НСИ и Администрирование в Учет НДС, импорт и экспорт, а затем уже в Учет НДС.
Должны быть отмечены галочками:
формировать отчетность по НДС;
вести отдельную нумерацию СФ на аванс – выбираем, если надо выделять счет-фактуры на аванс отдельно с префиксом А;
регистрация и контроль номеров ГТД.
Если есть экспортные продажи – выбираем Экспорт несырьевых товаров или Экспорт сырьевых товаров, работ, услуг в зависимости от от вида продаж.
При импорте отмечаем «Импортные закупки» для возможности оформления документов «таможенная декларация по импорту», «Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС».
Далее для настройки учетной политики нужно перейти в одноименный раздел в справочнике Организации.
Выбираем настройки учета НДС.
Правила отбора авансов для регистрации счетов-фактур — это правило формирования счетов-фактур на аванс в рамках процедуры закрытия месяца и Помощник по учету НДС для периода зачета авансов. Если ведется раздельный отчет товаров по НДС, ставим соответствующую галочку.
Направление списание НДС заполняем для автоматической подстановки статьи расходов и аналитики расходов, например в авансовых отчетах.
Для корректного вычета по НДС и правильного формирования авансовых счетов-фактур важно актуализировать информацию о взаиморасчетах с поставщиками и покупателями. Вычет не произойдет при открытом сальдо по договорами с контрагентами. Проверить это можно с помощью ведомости расчетов с клиентами или с поставщиками.
Взаиморасчеты с клиентами – открываем раздел – Отчеты по продажам – Ведомость расчетов с клиентами. Исправляем при наличии выявленные ошибки.
Расчеты с поставщиками – открываем раздел – Отчеты по закупкам – Ведомость расчетов с поставщиками. Находим развернутое сальдо по договорам, исправляем ошибки.
Главным помощником по формированию НДС является обработка, которую можно открыть в разделе Финансовый результат и контроллинг – Помощник по учету НДС. Это обработку лучше добавить сразу в Избранное, чтобы всегда держать ее под рукой.
Он проверяет наличие счетов для клиентов. Если каких-то счетов нет – переходим по этой ссылке, выбираем необходимые документы и нажимаем кнопку Оформить счет-фактуру.
Если по какой-то причине сумма поступления денежных средств на аванс изменилась – необходимо сверить колонки СФ (сумма) и Валютная сумма. Если есть разница между этими колонками – это значит, что счет-фактура на аванс выписана не верно, необходимо еще раз нажать на кнопку Сформировать счета-фактуры для изменения суммы.
Если Платежку совсем пометили на удаление или отменили, то внизу появится ссылка Неиспользуемые счета-фактуры.
Надо перейти по ссылку и удалить неиспользуемую счет-фактуру.
Проверка подсказывает все ли счета-фактуры компания получила от поставщиков. Также помощники подсказывают какие документы необходимо оформить.
Закрытие месяца
После проверок данных можно перейти к закрытию месяца. Переходим в раздел Финансовый результат и контроллинг, открываем обработку Закрытие месяца.
Сформировать корректные Движения по НДС возможно только после актуализации данных по взаиморасчетам и расчета себестоимости. Взаиморасчеты важны для верного создания счет-фактур на аванс.
Расчет себестоимости важен для раздельного учета по НДС, чтобы верно распределить его по партиям. Если раздельный учет по НДС не ведется, то схема закрытия месяца для расчета НДС не упрощается, себестоимость необходимо рассчитать.
Если обратить внимание на шаги закрытия месяца, то увидим, что программа не даст нам перешагнуть сразу к Формированию движений по НДС, пока не будут выполнены предыдущие разделы. Поэтому выполняем закрытие месяца поэтапно.
Если возникли ошибки при формировании Движений НДС, можно посмотреть список документов через кнопку Еще – Задания к расчету – Открыть задания к формированию движений по НДС.
После формирования движений по НДС необходимо сделать операцию «Отражение документов в регламентированном учете», чтобы сделали проводки по счетам 76АВ, 76ВА и другие.
После закрытия месяца можно дополнительно проанализировать результат с помощью нескольких отчетов, которые собраны в помощнике по учету НДС. С помощью анализа состояния учета по НДС можно посмотреть суммы начислений и вычетов по НДС с расшифровкой до первичных документов.
Формируем отчет для расшифровки суммы двойным щелчком мыши.
Все данные для расчета НДС берутся из регистров. Поэтому обращаем ваше внимание, что ручные операции по бухгалтерским счетам 62.02 и 62.01 и прочим по взаиморасчетам с контрагентами не поменяют данные для расчета НДС. Вычетов с НДС не будет. Если не сходятся данные по счетам 62.02, 61.02 и 76АВ, 76ВА, то необходимо вернуться к отчетам Расчеты с поставщикам и клиентами, проверить данные. Править взаиморасчеты с контрагентами можно с помощью документа Списание задолженности. А вот по счетам 76АВ и 76 ВА можно формировать ручные операции.
Кроме того, существует еще несколько отчетов:
Реестр счетов-фактур выданных, Реестр счетов-фактур полученных формирует список документов по конкретной организации и контрагенту.
Анализ начислений НДС с авансов полученных показывает расшифровку по каждому поступлению денег с расшифровкой начислять НДС или нет, какая сумма была платежа, какая из них авансовая сумма. Если уже сформировали счет-фактуру на аванс, то она будет заполнена в одноименной колонке.
Также в помощнике доступен удобный сервис 1С «Сверка данных учета НДС». Этот сервис в автоматическом режиме покажет расхождения в суммах, датах и номерах счетов-фактур, а также ошибки в реквизитах контрагентов. Сверка формируется в формате отчета и ведется в программе 1С без выгрузки и загрузки данных на сторонние ресурсы.
По каждому выявленному расхождению можно перейти в исходный документ для изучения и корректировки. Использовать механизм автоматической сверки счетов-фактур в программе 1С можно в любое время, не дожидаясь завершения отчетного периода. При обнаружении ошибок не придется вносить исправления в декларацию по НДС в последний момент.
Помощник учета НДС облегчает задачу контроля начислений по НДС. С помощью него отследить и верно начислить налог в 1С: Комплексная автоматизация 2.5 намного проще.
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