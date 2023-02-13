Учет лизинга в 1С для лизингополучателя: инструкция с примерами

Оформление и учет операций лизинга — одна из тем, в которой возникает больше всего вопросов у пользователей. В этой статье вместе с экспертами assino разберем основные положения о лизинге в бухучете и покажем, как оформлять в 1С:Бухгалтерии лизинговые процессы без дисконтирования.
ТОП вопросов про лизинг в бухучете
Что подразумевается под предметом лизинга в бухгалтерского учете?
В БУ это — право пользования активом. То есть у компании есть определенный актив (оборудование, транспорт, помещение), которым она может пользоваться — но при этом объект не находится у фирмы в собственности и она не может свободно распоряжаться им по своему усмотрению.
Полученное имущество можно идентифицировать как предмет лизинга, если одновременно соблюдены следующие четыре условия:
Имущество предоставлено на определенный срок (6 месяцев, 5 лет и т.п.).
Имущество идентифицируется — то есть лизингодатель не может по своему желанию в любой момент заменить переданный объект, только если этого не требует компания-лизингополучатель.
Лизингополучатель может получать выгоду от пользования имуществом — например, получать доход от аренды грузового автомобиля, используя его для доставки товара клиентам.
Арендатор самостоятельно определяет, для какой цели используется арендованный актив — никто не может решать это за него.
С какой даты начинается срок аренды в бухучете?
Срок начинается с даты предоставления лизингодателем (или продавцом напрямую, если это прописано в договоре) лизингополучателю арендуемого объекта. В эту дату организация, которая приняла объект в аренду, должна признать право пользования активом (ППА) и обязательства по аренде — все это можно отразить в программе 1С.
Какие бывают виды лизинга?
Выкупной — когда истекает срок аренды, имущество передается в собственность арендатора. Причем размер выкупной стоимости может быть настолько ниже рыночной, что цена получится скорее символической.
Не выкупной — когда аренда заканчивается, актив передается обратно лизингодателю.
Пример
Важно: пример приведен с условием применения упрощенного БУ, т.к. в этой статье мы рассматриваем учет лизинга без дисконтирования. Учет по приведенной стоимости (без дисконтирования) доступен только для организаций, которые имеют право применять упрощенные способы ведения учета.
Дано:
Компания 1 приобрела у Компании 2 в выкупной лизинг станок для производства в аренду на 10 месяцев. В качестве аванса Компания 1 заплатила 100.000 рублей, а оставшаяся стоимость аренды по договору— 600.000 рублей
Компания 2 предоставила станок 1 ноября 2024 года
Чтобы Компания 1 смогла начать использовать привезенный станок, Компания 2 наняла рабочих для его монтажа и потратила на это 10.000 рублей
Что и как нужно отразить в БУ:
Компания 1 должна признать ППА и обязательства по аренде с 1 ноября 2024 года
В фактическую стоимость ППА будут включены полная сумма аренды (600.000 рублей) + перечисленный аванс (100.000 рублей) = 700.000 рублей
Затраты 10.000 рублей на установку производственного станка признаются расходами текущего периода (ноябрь 2024 года)
Учет лизинга в 1С: пошагово
Функционал версий 1С:Бухгалтерия по части учета лизинга:
Далее рассмотрим, какие документы нужно вводить и какие нюансы учесть, чтобы принять лизинговое имущество и отражать лизинговые платежи без дисконтирования в 1С:Бухгалтерии ПРОФ.
Поступление
В первую очередь заводим специальный документ поступления в лизинг, тем самым признаем ППА и обязательства по аренде:
Предмет аренды выбираем из справочника основных средств. Верный счет учета подтягивается автоматически.
Если договор на лизинг заключен в 2022 году и позже, выбор стороны, которая ведет налоговый учет, будет недоступен — по умолчанию будет выбран лизингодатель. Это связано с тем, что изменились условия отражения лизингового имущества в налоговом учете — теперь учитывать начислять амортизацию по НУ должен только арендодатель.
В 1С предусмотрены два способа принять актив к учету.
Способ №1: завести поступление + принятие к учету основного средства одним документом. Для этого в соответствующем поле нужно выбрать вариант “этим документом” и заполнить дополнительно открывшиеся окошки:
Способ №2: завести поступление одним документом, а принять к учету основное средство — другим. Этот способ пригодится, если нужно учесть дополнительные расходы по арендованному имуществу в первоначальной стоимости.
Ежемесячные арендные платежи
Когда лизингодатель передает компании счета-фактуры, заводим поступление с видом “услуги лизинга”:
В документе прописываем платеж, который должен быть по графику.
Что делать, если до начала аренды был перечислен аванс?
Зачастую лизингодатели не указывают в договоре, каким образом должны учитываться авансовые платежи, поэтому с этим приходится разбираться уже лизингополучателю самостоятельно. Если ваша компания перечисляла аванс перед поступлением лизингового имущества, зачесть его можно следующим образом:
В документе поступления услуг лизинга переходим на вкладку “Расчеты” , в способе зачета аванса ставим переключатель “По документу” и добавляем документ аванса. Если вы не нашли нужный вам документ в списке, проверьте указанный период — возможно, дата документа не попадает в указанный временной промежуток.
Проверка в конце месяца
Как в конце месяца убедиться, чтобы все операции по лизингу были отражены верно:
Оборотно-сальдовая ведомость
счет 76.06.1 каждый месяц уменьшается на сумму арендных платежей;
счет 76.07.2 закрыт, нет никаких остатков;
счет 08.04.2 закрыт;
счет 60.02 постепенно погашается (если были авансовые платежи);
по счету 01.К образуется разница между бухучетом и налоговым учетом, поля отмечены “красным” — так и должно быть.
Закрытие месяца
Амортизация основных средств формируется только по бухгалтерскому учету.
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