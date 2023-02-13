Учет лизинга в 1С для лизингополучателя: инструкция с примерами

Что подразумевается под предметом лизинга в бухгалтерского учете?

В БУ это — право пользования активом. То есть у компании есть определенный актив (оборудование, транспорт, помещение), которым она может пользоваться — но при этом объект не находится у фирмы в собственности и она не может свободно распоряжаться им по своему усмотрению.

Полученное имущество можно идентифицировать как предмет лизинга, если одновременно соблюдены следующие четыре условия:

Имущество предоставлено на определенный срок (6 месяцев, 5 лет и т.п.). Имущество идентифицируется — то есть лизингодатель не может по своему желанию в любой момент заменить переданный объект, только если этого не требует компания-лизингополучатель. Лизингополучатель может получать выгоду от пользования имуществом — например, получать доход от аренды грузового автомобиля, используя его для доставки товара клиентам. Арендатор самостоятельно определяет, для какой цели используется арендованный актив — никто не может решать это за него.

С какой даты начинается срок аренды в бухучете?

Срок начинается с даты предоставления лизингодателем (или продавцом напрямую, если это прописано в договоре) лизингополучателю арендуемого объекта. В эту дату организация, которая приняла объект в аренду, должна признать право пользования активом (ППА) и обязательства по аренде — все это можно отразить в программе 1С.

Какие бывают виды лизинга?

Выкупной — когда истекает срок аренды, имущество передается в собственность арендатора. Причем размер выкупной стоимости может быть настолько ниже рыночной, что цена получится скорее символической.

Не выкупной — когда аренда заканчивается, актив передается обратно лизингодателю.

Пример

Важно: пример приведен с условием применения упрощенного БУ, т.к. в этой статье мы рассматриваем учет лизинга без дисконтирования. Учет по приведенной стоимости (без дисконтирования) доступен только для организаций, которые имеют право применять упрощенные способы ведения учета.

Дано:

Компания 1 приобрела у Компании 2 в выкупной лизинг станок для производства в аренду на 10 месяцев. В качестве аванса Компания 1 заплатила 100.000 рублей, а оставшаяся стоимость аренды по договору— 600.000 рублей

Компания 2 предоставила станок 1 ноября 2024 года

Чтобы Компания 1 смогла начать использовать привезенный станок, Компания 2 наняла рабочих для его монтажа и потратила на это 10.000 рублей

Что и как нужно отразить в БУ: