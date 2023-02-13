assino

Расчет себестоимости в 1С:ERP

Расчет себестоимости производства в 1С:ERP — это процесс автоматического учета всех затрат, связанных с производством готовой продукции. Система учитывает как прямые, так и косвенные расходы на всех этапах. В этой статье вы узнаете, как рассчитывается себестоимость в 1С:ERP, какие виды расчета себестоимости существуют и какие метод

Себестоимость — один из важнейших финансовых показателей предприятия, определяющий затраты, понесенные при производстве товаров или услуг. Точный расчет себестоимости необходим для правильного ценообразования, контроля расходов и оценки прибыльности бизнеса.

Система 1С:ERP Управление предприятием предоставляет широкий функционал для автоматизации расчета себестоимости, включая учет всех затрат, распределение расходов, анализ себестоимости готовой продукции и продаж. В этой статье мы подробно разберем, как 1С:ERP помогает предприятиям эффективно управлять себестоимостью.

Производственный учёт в 1С:ERP Управление предприятием

Производственный учет в 1С:ERP помогает управлять затратами, ресурсами и процессами на всех этапах производства. Система позволяет точно учитывать материальные и трудовые затраты, а также косвенные расходы, обеспечивая точную себестоимость продукции и эффективное управление производственными процессами.

Основные функциональные возможности:

  • Учёт и распределение номенклатурных и постатейных затрат.

  • Списание материалов и трудозатрат на выпускаемую продукцию.

  • Распределение косвенных затрат (аренда, амортизация и др.).

  • Формирование себестоимости выпуска продукции.

  • Анализ отклонений между фактическими и плановыми затратами.

  • Учет прочих расходов и доходов, влияющих на финансовый результат.

Методы расчета себестоимости в 1С:ERP

1С:ERP предлагает несколько методов расчета себестоимости, каждый из которых подходит для различных типов производственных процессов:

  • Метод расчета по фактическим затратам

Этот метод основывается на фактических затратах на материалы, трудозатраты, амортизацию оборудования и другие расходы. Он дает наиболее точные данные, однако требует большого объема учета.

  • Метод расчета по нормативным затратам

Здесь устанавливаются заранее определенные нормы для материалов, трудозатрат и использования оборудования. Этот метод помогает планировать затраты на основе исторических данных или производственного опыта.

  • Метод расчета по стандартной себестоимости

Стандартная себестоимость определяется заранее на основе плановых данных. После завершения производственного цикла проводится анализ отклонений фактической себестоимости от стандартной.

Виды затрат в 1С:ERP

Для точного расчета себестоимости в 1С:ERP предусмотрены различные виды затрат:

Прямые затраты

Это расходы, которые можно напрямую отнести к конкретному продукту, например:

  • Стоимость материалов.

  • Рабочие затраты сотрудников, занятых в производственном процессе.

  • Амортизация оборудования.

Косвенные затраты

Эти затраты не могут быть напрямую отнесены к одной единице продукции, но они необходимы для обеспечения производственного процесса, такие как:

  • Аренда помещений.

  • Административные расходы.

  • Затраты на охрану и прочее.

Затраты на управление

К этому виду затрат относятся расходы, которые не связаны непосредственно с производственным процессом, но важны для нормальной работы предприятия, например:

  • Расходы на руководство.

  • Бухгалтерию.

  • ИТ-поддержку.

Настройка расчета себестоимости в 1С:ERP

1С:ERP предоставляет гибкие инструменты для настройки расчета себестоимости, что позволяет адаптировать систему под нужды бизнеса. Процесс настройки включает несколько ключевых шагов:

  1. Настройка учетной политики
    На первом этапе необходимо выбрать метод оценки запасов (например, средняя стоимость или FIFO), а также определить методы распределения расходов (по объемам, по проектам и т.д.).

  2. Настройка видов затрат
    Для правильного расчета себестоимости важно настроить все виды затрат, которые будут учитываться: прямые, косвенные и управленческие. Это позволяет точно распределять расходы и отслеживать их влияние на себестоимость.

  3. Определение норм
    Для методов нормативных затрат и стандартной себестоимости необходимо установить нормы для различных ресурсов, таких как материалы, трудозатраты и другие производственные расходы.

  4. Распределение затрат
    1С:ERP позволяет настроить гибкие правила распределения затрат на различные виды продукции. Это важно для точности учета косвенных затрат и эффективного использования всех ресурсов.

  5. Регистрация затрат
    В системе вводятся данные о прямых и косвенных затратах через соответствующие документы. Важно учитывать все этапы производства, начиная с закупки материалов и заканчивая реализацией готовой продукции.

  6. Проведение регламентных операций
    В рамках регулярных операций через «Закрытие месяца» рассчитывается итоговая себестоимость, анализируются затраты и формируются бухгалтерские и управленческие отчеты. Это помогает своевременно выявлять отклонения и корректировать процесс производства.

  7. Настройка отчетности и аналитических инструментов
    1С:ERP предоставляет разнообразные отчеты, которые помогают отслеживать себестоимость и анализировать ее изменения:

    • Отчёт «Плановая и фактическая себестоимость продукции» — позволяет выявить отклонения фактической себестоимости от плановой.

    • Отчет «Фактическая себестоимость продукции предприятия» — отражает фактические затраты по выпущенной продукции предприятия.

    • Отчет «Себестоимость выпущенной продукции» — анализирует все этапы производства продукции.

Расчет себестоимости готовой продукции

Процесс расчета себестоимости готовой продукции в 1С:ERP включает несколько ключевых этапов, связанных с накоплением и распределением затрат на производство.

На начальном этапе учитываются все затраты, связанные с производством. Через документы «Приобретение товаров и услуг» и «Приобретение услуг и прочих активов» фиксируются затраты на сырьё, материалы и услуги (например, аренда оборудования или транспортировка). В этих документах указываются поставщики, количество, стоимость и дополнительные расходы, которые необходимы для производственного процесса.

После ввода данных о затратах важно зарегистрировать операции, связанные с процессом производства. Для этого используется документ «Этап производства», где отражаются объемы выпущенной продукции, трудозатраты, амортизация оборудования и другие связанные расходы. Это позволяет системе отслеживать все этапы производства и учитывать ресурсы, затраченные на каждый из них.

Важной частью расчета себестоимости является списание материалов и трудозатрат. В Ресурсной спецификации прописываются все необходимые ресурсы для производства, включая сырьё и работы, а также их стоимость. Это фактически становится рецептом (калькуляцией) для продукции, на основе которого происходит списание сырья и трудозатрат.

В системе 1С:ERP с версии 2.5.7 появился новый объект — Объект возникновения затрат (ОВЗ). Этот объект служит для учета и распределения затрат по конкретным продуктам или производственным процессам. В ОВЗ аккумулируются все расходы, которые затем могут быть перераспределены или транзитированы на другие объекты, что позволяет получить точную картину себестоимости.

После того как все затраты учтены и распределены, проводится регламентная операция «Закрытие месяца», которая суммирует все затраты и рассчитывает итоговую себестоимость. Это действие позволяет учесть все расходы за отчетный период и корректно сформировать производственную себестоимость.

1 raschet 1024x442 - Расчёт себестоимости в 1С:ERP

Для анализа и контроля себестоимости в 1С:ERP предусмотрены мощные инструменты отчетности. Например, «Анализ себестоимости продукции» позволяет увидеть полную картину затрат, а «Дерево себестоимости продукции» дает детальную информацию по каждому элементу затрат, что помогает точно понять, на какие статьи расходов приходится основная нагрузка.

2 analiz 1024x442 - Расчёт себестоимости в 1С:ERP

Если по итогам отчетности были выявлены ошибки или неточности, данные могут быть скорректированы. После этого система автоматически пересчитывает себестоимость, учитывая все изменения, что позволяет быстро и точно адаптировать расчеты под новые условия.

Себестоимость продаж

Себестоимость продаж в 1С:ERP помогает оценить эффективность сбыта продукции и товара, учитывая все связанные с этим расходы. Этот показатель включает расчет себестоимости реализованной продукции, анализ маржинальной прибыли, а также учет логистических и коммерческих расходов. Себестоимость продаж включает в себя:

  • Расчет себестоимости реализованной продукции.

  • Учет логистических и коммерческих расходов.

  • Анализ маржинальной прибыли.


В 1С:ERP процесс продажи фиксируется через документы «Реализация товаров и услуг». На основе этих данных система автоматически рассчитывает себестоимость реализованных товаров с учетом учета запасов и стоимости материалов.

Коммерческие расходы, такие как транспортные расходы и услуги сторонних организаций, регистрируются в системе и учитываются при расчете себестоимости продаж, влияя на итоговый финансовый результат.

В 1С:ERP доступны отчеты для анализа себестоимости продаж, например:

  • Отчет «Валовая прибыль» — показывает все расходы, связанные с реализацией товаров и услуг.

  • Отчет «Доходы и расходы» — помогает анализировать доходы от продаж в сочетании с понесенными расходами.

Настройка расчета себестоимости в 1С:ERP включает в себя комплексный подход к учету затрат, распределению расходов и анализу себестоимости, что позволяет оптимизировать производственные процессы и повысить финансовую эффективность бизнеса.

Внедряйте 1С:ERP и улучшайте управление себестоимостью!

Начать дискуссию