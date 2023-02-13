Расчет себестоимости в 1С:ERP

Процесс расчета себестоимости готовой продукции в 1С:ERP включает несколько ключевых этапов, связанных с накоплением и распределением затрат на производство.

На начальном этапе учитываются все затраты, связанные с производством. Через документы «Приобретение товаров и услуг» и «Приобретение услуг и прочих активов» фиксируются затраты на сырьё, материалы и услуги (например, аренда оборудования или транспортировка). В этих документах указываются поставщики, количество, стоимость и дополнительные расходы, которые необходимы для производственного процесса.

После ввода данных о затратах важно зарегистрировать операции, связанные с процессом производства. Для этого используется документ «Этап производства», где отражаются объемы выпущенной продукции, трудозатраты, амортизация оборудования и другие связанные расходы. Это позволяет системе отслеживать все этапы производства и учитывать ресурсы, затраченные на каждый из них.

Важной частью расчета себестоимости является списание материалов и трудозатрат. В Ресурсной спецификации прописываются все необходимые ресурсы для производства, включая сырьё и работы, а также их стоимость. Это фактически становится рецептом (калькуляцией) для продукции, на основе которого происходит списание сырья и трудозатрат.

В системе 1С:ERP с версии 2.5.7 появился новый объект — Объект возникновения затрат (ОВЗ). Этот объект служит для учета и распределения затрат по конкретным продуктам или производственным процессам. В ОВЗ аккумулируются все расходы, которые затем могут быть перераспределены или транзитированы на другие объекты, что позволяет получить точную картину себестоимости.

После того как все затраты учтены и распределены, проводится регламентная операция «Закрытие месяца», которая суммирует все затраты и рассчитывает итоговую себестоимость. Это действие позволяет учесть все расходы за отчетный период и корректно сформировать производственную себестоимость.

Для анализа и контроля себестоимости в 1С:ERP предусмотрены мощные инструменты отчетности. Например, «Анализ себестоимости продукции» позволяет увидеть полную картину затрат, а «Дерево себестоимости продукции» дает детальную информацию по каждому элементу затрат, что помогает точно понять, на какие статьи расходов приходится основная нагрузка.

Если по итогам отчетности были выявлены ошибки или неточности, данные могут быть скорректированы. После этого система автоматически пересчитывает себестоимость, учитывая все изменения, что позволяет быстро и точно адаптировать расчеты под новые условия.