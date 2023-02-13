Расчет себестоимости в 1С:ERP

Себестоимость — один из важнейших финансовых показателей предприятия, определяющий затраты, понесенные при производстве товаров или услуг. Точный расчет себестоимости необходим для правильного ценообразования, контроля расходов и оценки прибыльности бизнеса.
Система 1С:ERP Управление предприятием предоставляет широкий функционал для автоматизации расчета себестоимости, включая учет всех затрат, распределение расходов, анализ себестоимости готовой продукции и продаж. В этой статье мы подробно разберем, как 1С:ERP помогает предприятиям эффективно управлять себестоимостью.
Производственный учёт в 1С:ERP Управление предприятием
Производственный учет в 1С:ERP помогает управлять затратами, ресурсами и процессами на всех этапах производства. Система позволяет точно учитывать материальные и трудовые затраты, а также косвенные расходы, обеспечивая точную себестоимость продукции и эффективное управление производственными процессами.
Основные функциональные возможности:
Учёт и распределение номенклатурных и постатейных затрат.
Списание материалов и трудозатрат на выпускаемую продукцию.
Распределение косвенных затрат (аренда, амортизация и др.).
Формирование себестоимости выпуска продукции.
Анализ отклонений между фактическими и плановыми затратами.
Учет прочих расходов и доходов, влияющих на финансовый результат.
Методы расчета себестоимости в 1С:ERP
1С:ERP предлагает несколько методов расчета себестоимости, каждый из которых подходит для различных типов производственных процессов:
Метод расчета по фактическим затратам
Этот метод основывается на фактических затратах на материалы, трудозатраты, амортизацию оборудования и другие расходы. Он дает наиболее точные данные, однако требует большого объема учета.
Метод расчета по нормативным затратам
Здесь устанавливаются заранее определенные нормы для материалов, трудозатрат и использования оборудования. Этот метод помогает планировать затраты на основе исторических данных или производственного опыта.
Метод расчета по стандартной себестоимости
Стандартная себестоимость определяется заранее на основе плановых данных. После завершения производственного цикла проводится анализ отклонений фактической себестоимости от стандартной.
Виды затрат в 1С:ERP
Для точного расчета себестоимости в 1С:ERP предусмотрены различные виды затрат:
Прямые затраты
Это расходы, которые можно напрямую отнести к конкретному продукту, например:
Стоимость материалов.
Рабочие затраты сотрудников, занятых в производственном процессе.
Амортизация оборудования.
Косвенные затраты
Эти затраты не могут быть напрямую отнесены к одной единице продукции, но они необходимы для обеспечения производственного процесса, такие как:
Аренда помещений.
Административные расходы.
Затраты на охрану и прочее.
Затраты на управление
К этому виду затрат относятся расходы, которые не связаны непосредственно с производственным процессом, но важны для нормальной работы предприятия, например:
Расходы на руководство.
Бухгалтерию.
ИТ-поддержку.
Настройка расчета себестоимости в 1С:ERP
1С:ERP предоставляет гибкие инструменты для настройки расчета себестоимости, что позволяет адаптировать систему под нужды бизнеса. Процесс настройки включает несколько ключевых шагов:
Настройка учетной политики
На первом этапе необходимо выбрать метод оценки запасов (например, средняя стоимость или FIFO), а также определить методы распределения расходов (по объемам, по проектам и т.д.).
Настройка видов затрат
Для правильного расчета себестоимости важно настроить все виды затрат, которые будут учитываться: прямые, косвенные и управленческие. Это позволяет точно распределять расходы и отслеживать их влияние на себестоимость.
Определение норм
Для методов нормативных затрат и стандартной себестоимости необходимо установить нормы для различных ресурсов, таких как материалы, трудозатраты и другие производственные расходы.
Распределение затрат
1С:ERP позволяет настроить гибкие правила распределения затрат на различные виды продукции. Это важно для точности учета косвенных затрат и эффективного использования всех ресурсов.
Регистрация затрат
В системе вводятся данные о прямых и косвенных затратах через соответствующие документы. Важно учитывать все этапы производства, начиная с закупки материалов и заканчивая реализацией готовой продукции.
Проведение регламентных операций
В рамках регулярных операций через «Закрытие месяца» рассчитывается итоговая себестоимость, анализируются затраты и формируются бухгалтерские и управленческие отчеты. Это помогает своевременно выявлять отклонения и корректировать процесс производства.
Настройка отчетности и аналитических инструментов
1С:ERP предоставляет разнообразные отчеты, которые помогают отслеживать себестоимость и анализировать ее изменения:
Отчёт «Плановая и фактическая себестоимость продукции» — позволяет выявить отклонения фактической себестоимости от плановой.
Отчет «Фактическая себестоимость продукции предприятия» — отражает фактические затраты по выпущенной продукции предприятия.
Отчет «Себестоимость выпущенной продукции» — анализирует все этапы производства продукции.
Расчет себестоимости готовой продукции
Процесс расчета себестоимости готовой продукции в 1С:ERP включает несколько ключевых этапов, связанных с накоплением и распределением затрат на производство.
На начальном этапе учитываются все затраты, связанные с производством. Через документы «Приобретение товаров и услуг» и «Приобретение услуг и прочих активов» фиксируются затраты на сырьё, материалы и услуги (например, аренда оборудования или транспортировка). В этих документах указываются поставщики, количество, стоимость и дополнительные расходы, которые необходимы для производственного процесса.
После ввода данных о затратах важно зарегистрировать операции, связанные с процессом производства. Для этого используется документ «Этап производства», где отражаются объемы выпущенной продукции, трудозатраты, амортизация оборудования и другие связанные расходы. Это позволяет системе отслеживать все этапы производства и учитывать ресурсы, затраченные на каждый из них.
Важной частью расчета себестоимости является списание материалов и трудозатрат. В Ресурсной спецификации прописываются все необходимые ресурсы для производства, включая сырьё и работы, а также их стоимость. Это фактически становится рецептом (калькуляцией) для продукции, на основе которого происходит списание сырья и трудозатрат.
В системе 1С:ERP с версии 2.5.7 появился новый объект — Объект возникновения затрат (ОВЗ). Этот объект служит для учета и распределения затрат по конкретным продуктам или производственным процессам. В ОВЗ аккумулируются все расходы, которые затем могут быть перераспределены или транзитированы на другие объекты, что позволяет получить точную картину себестоимости.
После того как все затраты учтены и распределены, проводится регламентная операция «Закрытие месяца», которая суммирует все затраты и рассчитывает итоговую себестоимость. Это действие позволяет учесть все расходы за отчетный период и корректно сформировать производственную себестоимость.
Для анализа и контроля себестоимости в 1С:ERP предусмотрены мощные инструменты отчетности. Например, «Анализ себестоимости продукции» позволяет увидеть полную картину затрат, а «Дерево себестоимости продукции» дает детальную информацию по каждому элементу затрат, что помогает точно понять, на какие статьи расходов приходится основная нагрузка.
Если по итогам отчетности были выявлены ошибки или неточности, данные могут быть скорректированы. После этого система автоматически пересчитывает себестоимость, учитывая все изменения, что позволяет быстро и точно адаптировать расчеты под новые условия.
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж в 1С:ERP помогает оценить эффективность сбыта продукции и товара, учитывая все связанные с этим расходы. Этот показатель включает расчет себестоимости реализованной продукции, анализ маржинальной прибыли, а также учет логистических и коммерческих расходов. Себестоимость продаж включает в себя:
Расчет себестоимости реализованной продукции.
Учет логистических и коммерческих расходов.
Анализ маржинальной прибыли.
В 1С:ERP процесс продажи фиксируется через документы «Реализация товаров и услуг». На основе этих данных система автоматически рассчитывает себестоимость реализованных товаров с учетом учета запасов и стоимости материалов.
Коммерческие расходы, такие как транспортные расходы и услуги сторонних организаций, регистрируются в системе и учитываются при расчете себестоимости продаж, влияя на итоговый финансовый результат.
В 1С:ERP доступны отчеты для анализа себестоимости продаж, например:
Отчет «Валовая прибыль» — показывает все расходы, связанные с реализацией товаров и услуг.
Отчет «Доходы и расходы» — помогает анализировать доходы от продаж в сочетании с понесенными расходами.
Настройка расчета себестоимости в 1С:ERP включает в себя комплексный подход к учету затрат, распределению расходов и анализу себестоимости, что позволяет оптимизировать производственные процессы и повысить финансовую эффективность бизнеса.
Внедряйте 1С:ERP и улучшайте управление себестоимостью!
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