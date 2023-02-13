Отчетность в программе 1С:Комплексная автоматизация

Отчеты в 1С Комплексная автоматизация позволяют получить любую подборку данных, которые фиксируются в системе. В качестве примера достаточно сформировать отчет «Доходы и расходы предприятия» и посмотреть, какие настройки можно выполнить.

Сформируем общую форму без отборов.

Система дает возможность практически в каждом отчете в 1С выбрать настройки для него.

У каждого отчета в 1С свой набор данных по которым он формируется и соответственно и отборы по ним. В документе «Доходы и расходы» это отбор по направлению деятельности, статьям доходов, статьям расходов и подразделению. При нажатии кнопки «Подбор», из справочника можно выбрать необходимые данные.

Внизу формы есть панель переключения настройки с простого вида на расширенный.

В расширенном режиме пользователь получает доступ к фильтрам, которые разработчики вывели в систему. По кнопке «Добавить фильтр» можно сделать дополнительный отбор, например по организации.

В меню «Выбор поля отчета» есть все реквизиты, которые можно использовать.

При выборе поля отбора нужно дополнительно указать его желаемое место нахождения. Например, в шапке отчета. После формирования заново поле появится в верхней панели.

Теперь можно выбрать организацию и сформировать данные по ней.

Также в расширенном варианте настроек нужного отчета в 1С есть возможность работать с полями и сортировками, что позволяет менять выводимые данные, но работать с функционалом нужно очень аккуратно. Желательно обращаться к специалистам по настройке системы либо пройти обучение, потому что легко «сломать» логику отчета.

Во вкладке «Оформление» можно менять дизайн отчета.

Самая популярная настройка – структура. Разработчики вывели сюда реквизиты, которые чаще запрашиваются.

Например, если включить строку «Аналитика расходов» и переформировать отчет, то данные будут выводиться в другом виде.

В нашем случае аналитика указывается в статье. Это пользовательская настройка, поэтому информация в отчетах пользователей может отличаться.

Выведем аналитику по подразделению. В настройках нажимаем кнопку «Добавить», выбираем поле «Подразделение».

Переформируем отчет.

Кому-то удобно анализировать данные в таком виде: сначала идет подразделение, а затем статья. Но также можно заменить вид на более удобный: достаточно в настройках перенести поле «Подразделение» в «Колонки» и переформировать отчет.

После манипуляций с отчетом форму можно сохранить. На скриншоте у нас представлены уже сохраненные ранее версии.

Если нужно сохранить новую форму, то выбираем «Сохранить как..».

Отчет можно сохранить только для автора, то есть для себя, либо для всех или определенных пользователей по кнопке «Подобрать».

Также в графе «Назначение» есть возможность указать, где будет использоваться отчет:

Декстоп – в компьютерной версии;

Мобильный клиент;

Везде.

Сохранение позволяет менять вид отчета в 1С по нажатию одной кнопки, не выставляя настройки каждый раз заново.

Также новая версия документа «Доходы и расходы предприятия» будет выведена в меню «Отчеты по финансовому результату».

Манипуляции с настройками возможны практически в любом нужном отчете, различаются только реквизиты.

Например, отчет «Финансовые результаты». На скриншоте представлен стандартный вид.

Здесь отбор по направлениям деятельности, но нам нужен отбор по организации. Выберем организацию и сформируем отчет.

Сделаем форму удобнее с расширенным видом настроек. Галочку напротив организации можно снять, чтобы отбор включался не автоматически, а вручную. Выбираем вывод в шапке профиля.

Обратите внимание, что во всех отчетах можно задать условие по значению. Соответственно, в нашем примере указываем «Равно» – программа сделает отбор по одной конкретной организации.

Формируем отчет и выбираем организацию.

Посмотрим, что можно сделать со структурой отчета. Добавим поле «Подразделение» и сформируем отчет.

Теперь в отчете отражаются доходы и расходы по подразделениям и статьям.