Новые требования по хранению персональных данных. Что нужно знать бизнесу?

С 1 июля 2025 года начинают действовать обновленные положения пункта 5 статьи 18 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. Поправки значительно ужесточают требования к обработке и хранению персональных данных граждан России, делая акцент на их обязательной локализации внутри страны.

Основное изменение заключается в том, что теперь запрещено записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять и извлекать персональные данные граждан РФ в базах данных, находящихся за пределами России. Ранее закон лишь требовал, чтобы операторы обеспечивали локализацию данных, но не исключал возможности их обработки за рубежом.

Эти изменения вызывают у бизнеса множество вопросов о том, как адаптировать ИТ-инфраструктуру, избежать юридических рисков и соответствовать новым требованиям законодательства.