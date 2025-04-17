Переходим с УПП. ERP, УНФ и другие решения от 1С

1С:УПП стало первым масштабным продуктом от компании «1С» для комплексного управления предприятием. С 2004 года оно активно использовалось российскими компаниями, но сегодня решение считается морально устаревшим. Разработка новой функциональности прекращена, релизы не выпускаются, а платформа уже не совместима с большинством современных сервисов и решений 1С.
Еще в 2018 году продукт был исключен из официального прайс-листа, а с 2022 года доступ к обновлениям возможен лишь при соблюдении ряда условий — и то только до окончательной остановки поддержки.
Согласно заявлению разработчика, техническая поддержка полностью завершится весной 2026 года. После этого обновления прекратятся, за исключением минимальных доработок, необходимых для сдачи отчетности за соответствующий период.
Порядок ограниченной поддержки
До весны 2026 года пользователи 1С:УПП могут рассчитывать на получение обновлений и технической поддержки — но только при соблюдении двух условий: наличие действующего комплекта 1С:КП УПП и активного договора сопровождения (1С:ИТС или 1С:КП). Без этих компонентов консультации не предоставляются, а обновления — даже те, что касаются законодательства или исправления ошибок — становятся недоступными.
С 1 апреля 2027 года компания «1С» окончательно завершит поддержку 1С:УПП. После этой даты не будет выпускаться ни одного обновления, включая те, что связаны с изменениями в законодательстве, и консультирование пользователей полностью прекратится.
Что делать дальше?
Руководители компаний всё чаще задаются вопросами:
— Насколько критично отсутствие обновлений учетной системы?
— Когда стоит запланировать переход?
— Какую конфигурацию выбрать взамен?
Разберёмся с этим по порядку.
Нужно ли обязательно уходить с УПП?
Если вы останетесь на 1С:УПП после 2026 года, то столкнетесь с рядом проблем. Прежде всего, в системе начнут возникать ошибки из-за неактуальных форм и регламентов. Это означает, что часть операций — особенно связанных с отчетностью — придется делать вручную. Увеличение ручного труда приведет к росту нагрузки на бухгалтеров и, как следствие, к росту ваших затрат.
Но это не единственный риск. Когда программный продукт не обновляется и не развивается, его приходится дорабатывать. Чем больше таких доработок, тем сильнее конфигурация отклоняется от типового решения. А чем система дальше от стандарта, тем сложнее и дороже становится её сопровождение и модернизация. Рано или поздно переход всё равно неизбежен — но в более трудных условиях.
Когда лучше переходить?
Оптимальное время для внедрения новой системы — начало календарного года, после завершения всех отчетных и регламентных операций. Это позволит стартовать "с чистого листа" и минимизировать риски ошибок при переносе данных.
Тем не менее, многие руководители затягивают с решением. Их смущает отсутствие четкого плана миграции, трудности с поиском надежных специалистов и понимание того, что новая система будет отличаться от привычной УПП. Еще один сдерживающий фактор — необходимость переобучения персонала.
На что перейти?
У компании 1С есть несколько альтернатив, которые можно рассматривать как замену УПП. Основное и рекомендованное решение — 1С:ERP, которое во многом базируется на наработках УПП, но при этом предлагает более широкий функционал и современную архитектуру.
Также доступны и другие продукты с менее масштабными возможностями, которые могут подойти в зависимости от специфики бизнеса:
1С:Бухгалтерия предприятия
1С:Комплексная автоматизация
1С:Управление нашей фирмой
1С:Управление торговлей
Как выбрать между этими решениями, на что ориентироваться при планировании перехода и какие нюансы учитывать при миграции — об этом поговорим далее.
На что перейти с УПП?
Давайте разберемся в особенностях предлагаемых 1С программных решений, которыми можно заменить УПП.
1С:ERP
Современная учетная система с гибкой настройкой и обширным функционалом для автоматизации учетных операций и управления. Переход на эту конфигурацию имеет следующие преимущества:
возможность масштабирования;
обеспечение высокой производительности учетных операций;
вариативность используемых операционных систем и СУБД;
надежно защищает информацию — любые категории, вплоть до степени “совершенно секретно”;
позволяет хранить двоичные данные в СУБД и использовать собственную базу данных оперативной памяти;
реализована внутренняя система коммуникации;
информационная система может организовываться на фундаменте ARM-архитектуры;
связка между информационными системами настраивается на основе ESB-интеграционной шины 1С;
возможности комплексной аналитики на основе собственного аналитического BI-решения;
позволяют настраивать интерфейс с учетом индивидуальных потребностей, прав доступа и роли пользователя;
позволяет создавать рабочие места на мобильных устройствах;
регулярный выпуск обновлений.
Пользователь может покупать 1С:ERP, брать в аренду, работать в “облаке”. Конфигурацию можно расширять; после перехода на нее клиенту доступен целый ряд сервисов — в том числе:
1С: Номенклатура;
1С:Фреш;
1С:Подпись;
1С:Директ-Банк;
1С:Сверка.
Выход обновлений регулярен не только для Enterprise Resource Planning но и для вышеперечисленных сервисов.
Как перейти на 1С:ERP?
Как перейти на ERP? В ее установочном файле есть возможность переноса справочной информации и остатков из старой системы. Осуществляется переход через инструмент стандартной обработки под названием “Выгрузка данных”.
Также осуществить переход с Управления производственным предприятием на ЕРП можно в формате апгрейда через партнера поставщика решения.
Что нужно учитывать?
ERP и УПП — не совсем аналоги, потому что функционал ЕРП превышает возможности Управления производственным предприятием. ERP от 1С не только покрывает, но даже превышает актуальные возможности конфигурации УПП. Однако несмотря на это, а также невзирая на рекомендацию фирмы 1С о ее назначении правопреемником УПП, 1С:ERP подойдет не всем.
Небольшим компаниям, в штате которых трудится меньше 150 работников, возможности этой конфигурации будут избыточны, а преимущества рассматриваемой учетной системы для них не покроют затрат на обслуживание и внедрение.
Кроме этого, предустановленный алгоритм переноса не предполагает готовой полнофункциональной возможности переносить документы — а это необходимо на то время, пока переход не завершен и учет ведется одновременно в двух учетных системах. Да, у ERP есть встроенный инструмент EnterpriseData, но он довольно требовательный к процессу заполнения и поддерживает не все типы документов. Впрочем, эту проблему можно решить обращением к партнеру 1С.
1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
Если рассматривать все решения 1С, способные заменить УПП, то для организаций, которые в Управлении производственным предприятием использовали только функционал регламентированного учета, лучше выбрать БП 3.0. Если новая учетная система будет использоваться для тех же целей и предприятием не планируется автоматизировать иные рабочие участки, то будет вполне достаточно возможностей Бухгалтерия предприятия версии 3.0. Что касается обновлений — 1С выпускает их регулярно, плюс у решения есть техническая поддержка.
Как перейти на БП 3.0?
К сожалению, предустановленные инструменты перехода в Бухгалтерия предприятия версии 3.0 не предусмотрены, поэтому для того, чтобы перейти на новую учетную систему, придется обращаться к партнеру поставщика решения 1С — например, в компанию assino. Свяжитесь с нашими экспертами, и они помогут с разработкой правил и переносом данных через универсальный обмен, то есть путем выгрузки-загрузки.
1С:Комплексная автоматизация, версия 2
Анализируя варианты, на которые можно перейти с УПП, можно сделать вывод о том, что у КА 2 функционал достаточно сильно урезан по сравнению с Управлением производственным предприятием, — и это действительно так. Конфигурация “Комплексная автоматизация” подойдет для компаний, которые:
не пользуются стандартами фин. отчетности международного образца,
не осуществляют ведения поэтапного производства и другого сложного производственного учета,
не используют функционал расширенного бюджетирования.
Периодичность выхода обновлений для КА 2 составляет около двух недель.
Как перейти на 1С:КА 2?
Для перехода на эту конфигурацию предустановленные возможности не предусмотрены; есть решение от фирмы 1С, позволяющее выгрузить и перенести нужные документы; чтобы его использовать, обратитесь к партнеру поставщика решения — компании assino.
1С:Управление нашей фирмой (УНФ) версия 3.0
В качестве программного решения для перехода с УПП assino предлагает рассматривать конфигурацию УНФ в версии 3.0 со встроенной CRM-системой. УНФ можно интегрировать с 1С:Битрикс, вести клиентскую базу и аналитику предприятия; есть в УНФ и производственный блок.
Версия 3.0 конфигурации УНФ имеет очень простой интерфейс, который к тому же очень дружелюбен к пользователю Сама конфигурация УНФ запускается в эксплуатацию легко и быстро — быстрее, чем другие программные решения. Дорабатывать УНФ проще, чем УТ 11 или КА2. Выход обновлений УНФ происходит примерно с периодичностью раз в месяц.
Подходит 1С:Управление нашей фирмой 3.0 (УНФ) для маленьких торговых компаний или организаций, осуществляющих производство под заказ. В идеальном случае — если предприятие, которое переходит на УНФ, еще и работает по упрощенке или на основании патента. В УНФ версии 3.0 можно вести рег. учет прямо в программе, и из нее же сдавать рег. отчетность, а это значит, что не придется платить за еще одно бухгалтерское решение.
Как перейти на УНФ?
Перенос данных справочников, остатков и документов из УПП в УНФ осуществляется так же, как и в предыдущем случае — с привлечением assino или другого партнера поставщика решения для создания Правил обмена.
1С:Управление торговлей 11
Рекомендован для компаний, которым не требуется ведение производственного учета. Обычно дополняется связкой с конфигурацией 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0. Выпуск обновлений УТ 1С анонсирует регулярно; устанавливать их, как и у прочих решений 1С, достаточно просто — по кнопке “Обновить конфигурацию”.
Как перейти на 1С:УТ11?
Точно так же, как и в описанном ранее случае с 1С: УНФ, без обращения партнеру поставщика решения тут не обойтись. Если предполагается взаимообмен между 1С: БП 3.0 и 1С: УТ 11, то после перехода еще настраивается обмен данными в стандартном формате.
В заключение, правильный выбор конфигурации для перехода с 1С:УПП зависит от масштабов бизнеса и специфики учета. Для крупных предприятий с сложными процессами лучше всего подойдет 1С:ERP, обеспечивающая всеобъемлющую автоматизацию. Для организаций с узкой направленностью, например, бухгалтерским учетом или управлением торговлей, подойдут более специализированные решения, такие как 1С:Бухгалтерия или 1С:Управление торговлей.
Независимо от выбора, важно заранее оценить потребности компании и тщательно спланировать переход, чтобы избежать лишних затрат и рисков. В этом процессе вам всегда помогут специалисты, которые обеспечат плавный переход и минимизируют возможные сложности.
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