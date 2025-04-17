Переходим с УПП. ERP, УНФ и другие решения от 1С

Согласно заявлению разработчика, техническая поддержка полностью завершится весной 2026 года. После этого обновления прекратятся, за исключением минимальных доработок, необходимых для сдачи отчетности за соответствующий период.

Еще в 2018 году продукт был исключен из официального прайс-листа, а с 2022 года доступ к обновлениям возможен лишь при соблюдении ряда условий — и то только до окончательной остановки поддержки.

1С:УПП стало первым масштабным продуктом от компании «1С» для комплексного управления предприятием. С 2004 года оно активно использовалось российскими компаниями, но сегодня решение считается морально устаревшим. Разработка новой функциональности прекращена, релизы не выпускаются, а платформа уже не совместима с большинством современных сервисов и решений 1С.

С 1 апреля 2027 года компания «1С» окончательно завершит поддержку 1С:УПП. После этой даты не будет выпускаться ни одного обновления, включая те, что связаны с изменениями в законодательстве, и консультирование пользователей полностью прекратится.

До весны 2026 года пользователи 1С:УПП могут рассчитывать на получение обновлений и технической поддержки — но только при соблюдении двух условий: наличие действующего комплекта 1С:КП УПП и активного договора сопровождения (1С:ИТС или 1С:КП). Без этих компонентов консультации не предоставляются, а обновления — даже те, что касаются законодательства или исправления ошибок — становятся недоступными.

Как выбрать между этими решениями, на что ориентироваться при планировании перехода и какие нюансы учитывать при миграции — об этом поговорим далее.

Также доступны и другие продукты с менее масштабными возможностями, которые могут подойти в зависимости от специфики бизнеса:

У компании 1С есть несколько альтернатив, которые можно рассматривать как замену УПП. Основное и рекомендованное решение — 1С:ERP , которое во многом базируется на наработках УПП, но при этом предлагает более широкий функционал и современную архитектуру.

Тем не менее, многие руководители затягивают с решением. Их смущает отсутствие четкого плана миграции, трудности с поиском надежных специалистов и понимание того, что новая система будет отличаться от привычной УПП. Еще один сдерживающий фактор — необходимость переобучения персонала.

Оптимальное время для внедрения новой системы — начало календарного года, после завершения всех отчетных и регламентных операций. Это позволит стартовать "с чистого листа" и минимизировать риски ошибок при переносе данных.

Но это не единственный риск. Когда программный продукт не обновляется и не развивается, его приходится дорабатывать. Чем больше таких доработок, тем сильнее конфигурация отклоняется от типового решения. А чем система дальше от стандарта, тем сложнее и дороже становится её сопровождение и модернизация. Рано или поздно переход всё равно неизбежен — но в более трудных условиях.

Если вы останетесь на 1С:УПП после 2026 года, то столкнетесь с рядом проблем. Прежде всего, в системе начнут возникать ошибки из-за неактуальных форм и регламентов. Это означает, что часть операций — особенно связанных с отчетностью — придется делать вручную. Увеличение ручного труда приведет к росту нагрузки на бухгалтеров и, как следствие, к росту ваших затрат.

На что перейти с УПП?

Давайте разберемся в особенностях предлагаемых 1С программных решений, которыми можно заменить УПП.

1С:ERP

Современная учетная система с гибкой настройкой и обширным функционалом для автоматизации учетных операций и управления. Переход на эту конфигурацию имеет следующие преимущества: возможность масштабирования;

обеспечение высокой производительности учетных операций;

вариативность используемых операционных систем и СУБД;

надежно защищает информацию — любые категории, вплоть до степени “совершенно секретно”;

позволяет хранить двоичные данные в СУБД и использовать собственную базу данных оперативной памяти;

реализована внутренняя система коммуникации;

информационная система может организовываться на фундаменте ARM-архитектуры;

связка между информационными системами настраивается на основе ESB-интеграционной шины 1С;

возможности комплексной аналитики на основе собственного аналитического BI-решения;

позволяют настраивать интерфейс с учетом индивидуальных потребностей, прав доступа и роли пользователя;

позволяет создавать рабочие места на мобильных устройствах;

регулярный выпуск обновлений. Пользователь может покупать 1С:ERP, брать в аренду, работать в “облаке”. Конфигурацию можно расширять; после перехода на нее клиенту доступен целый ряд сервисов — в том числе: 1С: Номенклатура;

1С:Фреш;

1С:Подпись;

1С:Директ-Банк;

1С:Сверка. Выход обновлений регулярен не только для Enterprise Resource Planning но и для вышеперечисленных сервисов. Как перейти на 1С:ERP? Как перейти на ERP? В ее установочном файле есть возможность переноса справочной информации и остатков из старой системы. Осуществляется переход через инструмент стандартной обработки под названием “Выгрузка данных”. Также осуществить переход с Управления производственным предприятием на ЕРП можно в формате апгрейда через партнера поставщика решения. Что нужно учитывать? ERP и УПП — не совсем аналоги, потому что функционал ЕРП превышает возможности Управления производственным предприятием. ERP от 1С не только покрывает, но даже превышает актуальные возможности конфигурации УПП. Однако несмотря на это, а также невзирая на рекомендацию фирмы 1С о ее назначении правопреемником УПП, 1С:ERP подойдет не всем. Небольшим компаниям, в штате которых трудится меньше 150 работников, возможности этой конфигурации будут избыточны, а преимущества рассматриваемой учетной системы для них не покроют затрат на обслуживание и внедрение. Кроме этого, предустановленный алгоритм переноса не предполагает готовой полнофункциональной возможности переносить документы — а это необходимо на то время, пока переход не завершен и учет ведется одновременно в двух учетных системах. Да, у ERP есть встроенный инструмент EnterpriseData, но он довольно требовательный к процессу заполнения и поддерживает не все типы документов. Впрочем, эту проблему можно решить обращением к партнеру 1С.

1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

Если рассматривать все решения 1С, способные заменить УПП, то для организаций, которые в Управлении производственным предприятием использовали только функционал регламентированного учета, лучше выбрать БП 3.0. Если новая учетная система будет использоваться для тех же целей и предприятием не планируется автоматизировать иные рабочие участки, то будет вполне достаточно возможностей Бухгалтерия предприятия версии 3.0. Что касается обновлений — 1С выпускает их регулярно, плюс у решения есть техническая поддержка. Как перейти на БП 3.0? К сожалению, предустановленные инструменты перехода в Бухгалтерия предприятия версии 3.0 не предусмотрены, поэтому для того, чтобы перейти на новую учетную систему, придется обращаться к партнеру поставщика решения 1С — например, в компанию assino. Свяжитесь с нашими экспертами, и они помогут с разработкой правил и переносом данных через универсальный обмен, то есть путем выгрузки-загрузки.

1С:Комплексная автоматизация, версия 2

Анализируя варианты, на которые можно перейти с УПП, можно сделать вывод о том, что у КА 2 функционал достаточно сильно урезан по сравнению с Управлением производственным предприятием, — и это действительно так. Конфигурация “Комплексная автоматизация” подойдет для компаний, которые: не пользуются стандартами фин. отчетности международного образца,

не осуществляют ведения поэтапного производства и другого сложного производственного учета,

не используют функционал расширенного бюджетирования. Периодичность выхода обновлений для КА 2 составляет около двух недель. Как перейти на 1С:КА 2? Для перехода на эту конфигурацию предустановленные возможности не предусмотрены; есть решение от фирмы 1С, позволяющее выгрузить и перенести нужные документы; чтобы его использовать, обратитесь к партнеру поставщика решения — компании assino.

1С:Управление нашей фирмой (УНФ) версия 3.0

В качестве программного решения для перехода с УПП assino предлагает рассматривать конфигурацию УНФ в версии 3.0 со встроенной CRM-системой. УНФ можно интегрировать с 1С:Битрикс, вести клиентскую базу и аналитику предприятия; есть в УНФ и производственный блок. Версия 3.0 конфигурации УНФ имеет очень простой интерфейс, который к тому же очень дружелюбен к пользователю Сама конфигурация УНФ запускается в эксплуатацию легко и быстро — быстрее, чем другие программные решения. Дорабатывать УНФ проще, чем УТ 11 или КА2. Выход обновлений УНФ происходит примерно с периодичностью раз в месяц. Подходит 1С:Управление нашей фирмой 3.0 (УНФ) для маленьких торговых компаний или организаций, осуществляющих производство под заказ. В идеальном случае — если предприятие, которое переходит на УНФ, еще и работает по упрощенке или на основании патента. В УНФ версии 3.0 можно вести рег. учет прямо в программе, и из нее же сдавать рег. отчетность, а это значит, что не придется платить за еще одно бухгалтерское решение. Как перейти на УНФ? Перенос данных справочников, остатков и документов из УПП в УНФ осуществляется так же, как и в предыдущем случае — с привлечением assino или другого партнера поставщика решения для создания Правил обмена.

1С:Управление торговлей 11