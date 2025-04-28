Как настроить обновление регламентированной отчетности в 1С:ERP?

Автоматическое обновление регламентированной отчетности

Настроить автоматическое обновление отчетов в регламентированном учете 1С:ERP можно при соблюдении нескольких условий:

Как настроить автообновление

2. Выберите блок “Регламентированные отчеты”; далее включите автоматический учет обновлений регламентированных отчетов, установив флажок на строке “По расписанию через Интернет”. После этого задайте расписание, в соответствии с которым будут загружаться обновления.

1. Зайдите в раздел “Администрирование” и выберите подраздел “Интернет-поддержка и сервисы”.

Проверка актуализации отчетных форм

Если ранее вы не использовали автообновление, то отчетные формы обновятся, когда вы зайдете в “Регламентированные отчеты”. Для этого у вас должен быть установлен актуальный релиз 1С, активирован доступ к ИТС, а также иметься полный комплект пользовательских прав.

Чтобы проверить актуализацию отчетных форм, вам понадобится функция настроек проверки актуальности отчетов: она находится в подразделе “Отчетные формы” раздела “Настройки”.

Проверьте наличие флажка в строках “Выполнять проверки регламентированной отчетности” и “Автоматически подключать внешние формы регламентированной отчетности”. Если они установлены, то актуальность форм будет проверена автоматическим образом.