Как настроить обновление регламентированной отчетности в 1С:ERP?

Отчетность регламентированного учета — универсальный комплекс показателей, которые отображают состояние предприятия за отчетный период. К регламентированной отчетности относятся налоговые декларации, статистические формы и формы бухгалтерского учета, отчетность в фонды, а также различные справки.
Зачем обновлять отчетность
Меняется законодательство — меняются и формы отчетности, и изменения могут быть как незначительными, так и весьма существенными. Чтобы вести учет нововведений и своевременно отражать их, компания решений 1С сразу после выхода новых законов и актов выпускает обновления регламентированных отчетов, в которых учитываются все вступившие в силу изменения.
Как обновить отчетность в 1С:ERP
Механизм обновления отчетности регламентированного учета в 1С:ERP идентичен во всех конфигурациях 1С — отличаться будут только источники информации. Обновлять отчетные формы можно автоматически, настроив автозагрузку с сайта комплексного информационно-технического сопровождения 1С:ИТС, либо вручную — при выходе нового релиза.
Автоматическое обновление регламентированной отчетности
Настроить автоматическое обновление отчетов в регламентированном учете 1С:ERP можно при соблюдении нескольких условий:
наличие действующего договора на ИТС;
полные пользовательские права у лица, настраивающего обновление.
Как настроить автообновление
1. Зайдите в раздел “Администрирование” и выберите подраздел “Интернет-поддержка и сервисы”.
2. Выберите блок “Регламентированные отчеты”; далее включите автоматический учет обновлений регламентированных отчетов, установив флажок на строке “По расписанию через Интернет”. После этого задайте расписание, в соответствии с которым будут загружаться обновления.
Проверка актуализации отчетных форм
Если ранее вы не использовали автообновление, то отчетные формы обновятся, когда вы зайдете в “Регламентированные отчеты”. Для этого у вас должен быть установлен актуальный релиз 1С, активирован доступ к ИТС, а также иметься полный комплект пользовательских прав.
Чтобы проверить актуализацию отчетных форм, вам понадобится функция настроек проверки актуальности отчетов: она находится в подразделе “Отчетные формы” раздела “Настройки”.
Проверьте наличие флажка в строках “Выполнять проверки регламентированной отчетности” и “Автоматически подключать внешние формы регламентированной отчетности”. Если они установлены, то актуальность форм будет проверена автоматическим образом.
Автоматическая проверка обновлений регламентированной отчетности
Чтобы проверить обновление форм, зайдите в подраздел “Отчетные формы” раздела “Настройки” и выберите строку “Информация об обновлениях”. Если появится окно с текстом “Показать отличия от текущей версии” — это значит, что ваша программа нуждается в обновлении.
Как только вы обновите конфигурацию 1С, обновленные отчетные формы регламентированного учета подгрузятся автоматически.
Ручное обновление регламентированных отчетов
Используйте его, если ранее вы не пользовались функцией автообновления.
Обновите конфигурацию 1С;
Зайдите в “Настройки” и выберите в отчетных формах строку “Справочник регламентированных отчетов”;
Выберите “Обновить”;
Отметьте разделы, которые хотите обновить (можно сразу все);
Подтвердите обновление;
Удостоверьтесь в том, что все формы загрузились правильно. Для этого можно создать новый отчет.
Что делать, если после обновления не появилась новая форма
Если нужная отчетная форма отсутствует даже после того, как была обновлена программа, то вы можете загрузить ее автозагрузкой или вручную.
Автозагрузка отчетной формы
1. Зайдите в раздел “Отчеты” и выберите “Создать”.
2. В появившемся окне с видами отчетов выберите “По получателям” и отметьте нужную папку.
3. После нажатия “Выбрать” у вас появится окно со списком шаблонов: чтобы открыть его, нажмите на кнопку с тремя точками.
5. В окне “Форма выбора шаблона” выберите вкладку “Обновить через веб-сервис”.
Выполнение данного алгоритма поможет актуализировать формы; после актуализации вы сможете приступить к подготовке отчета.
Загрузка статформы
1. Найдите на сайте госструктуры нужный вам отчет. Скачайте форму в .xml-формате.
2. Зайдите в программу и подгрузите новый шаблон. Это можно сделать через раздел “Настройки”, выбрав получателя отчета. В качестве примера приведена загрузка новой формы в отчеты Росстат.
Выбрав получателя, нажмите “Настройка XML-шаблонов электронных версий отчетов”. Откроется окно загрузки, и вы сможете подгрузить в программу скачанный на сайте госструктуры файл с шаблоном отчета.
3. Удостоверьтесь в том, что новая отчетная форма появилась в программе в разделе “Шаблоны электронных версий форм отчетов статистики”.
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