Новая платформа 1С:Предприятие 8.5: Обзор интерфейса и ключевых возможностей

Новый интерфейс платформы 1С:Предприятие 8.5 – Проще и удобнее

Самое заметное в платформе 1С предприятие 8.5 – это ее интерфейс. Это не просто изменение «картинки», а продуманный шаг навстречу пользователю, основанный на современных трендах и стремлении сделать работу комфортнее.

Зачем понадобился новый интерфейс?



Предыдущие интерфейсы, включая популярный «Такси» (основной для платформы 8.3), хорошо справлялись со своими задачами. Но требования к внешнему виду и удобству программ растут. Новый интерфейс 1с 8.5 отвечает этим требованиям: он выглядит легче, «просторнее», что помогает лучше воспринимать информацию и меньше уставать при долгой работе. Главная идея – сделать систему понятнее для новых пользователей, сохранив всю мощь и функциональность для опытных специалистов.



Как выглядит новый интерфейс?



В новом интерфейсе изменилось расположение окон, панелей и элементов управления. Дизайн стал лаконичнее, используются новые, более четкие шрифты и иконки. Большое внимание уделено тому, чтобы рабочее пространство хорошо выглядело и было удобно на экранах разного размера. Основные команды и меню сгруппированы так, чтобы нужные функции были под рукой.

Стало ли удобнее работать?



Да, повседневные действия должны стать проще. Новая платформа 1с 8.5 улучшает навигацию. Например, чтобы открыть связанный документ или запустить обработку данных, потребуется меньше кликов. Работа с формами стала гибче: теперь удобнее организовать рабочее пространство, если нужно держать открытыми несколько окон одновременно. Все это помогает экономить время на рутинных операциях.

Можно ли настроить «под себя»?



Конечно, гибкость настройки – важная черта 1С. Платформа 1С:Предприятие 8.5 дает еще больше возможностей. Пользователь может не только настроить расположение панелей по своему вкусу, но и выбрать цветовую схему – доступна светлая/темная тема.



Как настроить панели (пример):

В запущенном приложении 1С открыть Главное меню. Выбрать пункты «Настройки» (или «Вид») -> «Настройка панелей…». В редакторе перетащить мышью нужные панели (например, панель разделов, открытых окон, истории) в желаемые области экрана. Нажать «Применить» или «ОК».

Отличия от «Такси»



Тем, кто привык к интерфейсу «Такси», новый интерфейс 1с 8.5 покажется знакомым по логике, но свежим по исполнению. Если «Такси» был большим шагом вперед после интерфейсов версии 8.2, то новый интерфейс 8.5 – это дальнейшее развитие, нацеленное на максимальное удобство и современный внешний вид. Возможно, понадобится немного времени, чтобы привыкнуть, но результат должен порадовать.