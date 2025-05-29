Новая платформа 1С:Предприятие 8.5: Обзор интерфейса и ключевых возможностей

Эта статья погрузит вас в мир новой платформы 1С 8.5. Мы не только подробно рассмотрим новый интерфейс, его философию и практическое удобство, но и заглянем «под капот», чтобы оценить основные изменения в функциональности платформы предприятие. Вы узнаете, как эти нововведения повлияют на вашу повседневную работу, будь то бухгалтерия, управление персоналом или комплексные ERP-решения, и как эффективно использовать новые возможности. Статья будет полезна как опытным пользователям, так и тем, кто выбирает 1С для своей компании.
Новый интерфейс платформы 1С:Предприятие 8.5 – Проще и удобнее
Самое заметное в платформе 1С предприятие 8.5 – это ее интерфейс. Это не просто изменение «картинки», а продуманный шаг навстречу пользователю, основанный на современных трендах и стремлении сделать работу комфортнее.
Зачем понадобился новый интерфейс?
Предыдущие интерфейсы, включая популярный «Такси» (основной для платформы 8.3), хорошо справлялись со своими задачами. Но требования к внешнему виду и удобству программ растут. Новый интерфейс 1с 8.5 отвечает этим требованиям: он выглядит легче, «просторнее», что помогает лучше воспринимать информацию и меньше уставать при долгой работе. Главная идея – сделать систему понятнее для новых пользователей, сохранив всю мощь и функциональность для опытных специалистов.
Как выглядит новый интерфейс?
В новом интерфейсе изменилось расположение окон, панелей и элементов управления. Дизайн стал лаконичнее, используются новые, более четкие шрифты и иконки. Большое внимание уделено тому, чтобы рабочее пространство хорошо выглядело и было удобно на экранах разного размера. Основные команды и меню сгруппированы так, чтобы нужные функции были под рукой.
Стало ли удобнее работать?
Да, повседневные действия должны стать проще. Новая платформа 1с 8.5 улучшает навигацию. Например, чтобы открыть связанный документ или запустить обработку данных, потребуется меньше кликов. Работа с формами стала гибче: теперь удобнее организовать рабочее пространство, если нужно держать открытыми несколько окон одновременно. Все это помогает экономить время на рутинных операциях.
Можно ли настроить «под себя»?
Конечно, гибкость настройки – важная черта 1С. Платформа 1С:Предприятие 8.5 дает еще больше возможностей. Пользователь может не только настроить расположение панелей по своему вкусу, но и выбрать цветовую схему – доступна светлая/темная тема.
Как настроить панели (пример):
В запущенном приложении 1С открыть Главное меню.
Выбрать пункты «Настройки» (или «Вид») -> «Настройка панелей…».
В редакторе перетащить мышью нужные панели (например, панель разделов, открытых окон, истории) в желаемые области экрана.
Нажать «Применить» или «ОК».
Отличия от «Такси»
Тем, кто привык к интерфейсу «Такси», новый интерфейс 1с 8.5 покажется знакомым по логике, но свежим по исполнению. Если «Такси» был большим шагом вперед после интерфейсов версии 8.2, то новый интерфейс 8.5 – это дальнейшее развитие, нацеленное на максимальное удобство и современный внешний вид. Возможно, понадобится немного времени, чтобы привыкнуть, но результат должен порадовать.
Новые возможности платформы 8.5: Что внутри?
Однако обновление затронуло не только внешний вид. Платформа 1С 8.5 содержит важные внутренние улучшения, которые расширяют возможности разработки, администрирования и использования программ 1С. Давайте рассмотрим ключевые из них.
Улучшения для работы через интернет и с мобильных устройств
Доступ к 1С через браузер (веб-клиент) и с мобильных устройств становится все важнее. В новой платформе 1с 8.5 веб-клиент работает быстрее и стабильнее, лучше поддерживает современные браузеры. Также улучшена мобильная платформа, что позволяет создавать более функциональные приложения для смартфонов и планшетов.
Развитие механизма расширений
Расширения конфигурации – это способ дорабатывать стандартные программы 1С (например, добавить отчет или изменить форму), не трогая основной код конфигурации. Это очень удобно при обновлениях. Платформа 8.5 делает расширения еще мощнее: теперь с их помощью можно добавлять больше новых элементов или глубже изменять существующие. Улучшены и инструменты для программистов, что упрощает разработку и адаптацию решений под нужды конкретной фирмы.
Другие важные улучшения
Кроме этого, платформа 1С:Предприятие 8.5 включает и другие полезные изменения. Например, оптимизирована работа с базами данных (СУБД), что может ускорить выполнение сложных операций. Развиваются инструменты для анализа данных и администрирования системы, а также постоянно совершенствуются механизмы безопасности. Сюда же относятся и новые инструменты в Конфигураторе, облегчающие разработку и адаптацию под новый интерфейс (об этом подробнее в разделе о переходе). Эти улучшения делают работу с 1С в целом надежнее и эффективнее.
Переход на новую платформу 1С:Предприятие 8.5: Стратегии и инструменты
Рассмотрев новые возможности, перейдем к практическим аспектам. Переход на новую платформу – это управляемый процесс, и 1С предлагает инструменты для его облегчения. Важно понимать, что миграцию можно проводить поэтапно, выбирая подходящую стратегию: например, сначала адаптировать самые часто используемые формы или формы для конкретного отдела, а не всю конфигурацию сразу.
Подготовка – ключ к успеху
Перед установкой новой версии платформы обязательно сделайте две вещи:
Резервные копии всех рабочих баз данных. Это самое важное правило!
Тестирование на копии базы. Установите новую платформу на копию и тщательно проверьте, что все ваши основные операции, отчеты и доработки функционируют правильно.
Режимы совместимости и адаптация форм
Для обеспечения плавного перехода платформа предлагает специальные переходные режимы совместимости интерфейса, такие как «Такси. Разрешить Версия 8.5» и «Версия 8.5. Разрешить Такси». Они позволяют использовать старые и новые формы одновременно в одной конфигурации. Это дает возможность постепенно адаптировать интерфейс.
Ключевым механизмом здесь является использование дополнительных форм. Для одного объекта (например, документа) можно создать две формы – одну для «Такси», другую для «Версии 8.5». Платформа автоматически покажет пользователю нужный вариант в зависимости от текущих настроек сеанса. Это позволяет либо постепенно улучшать существующие формы для работы в обоих интерфейсах, либо создавать полностью новые формы для интерфейса 8.5, сохраняя старые для режима «Такси» на время перехода.
Современные конфигурации 1С обычно совместимы с несколькими версиями платформы, но перед переходом всегда уточняйте поддержку платформы 8.5 для вашей версии конфигурации. Старые или сильно измененные программы могут потребовать дополнительной адаптации.
Инструменты для перехода и запуск
Для помощи разработчикам платформа 8.5 включает специальные инструменты. В Конфигураторе при включенных переходных режимах можно явно выбирать, для какого интерфейса («Такси» или «Версия 8.5») создается или редактируется форма или макет. Также существует встроенный механизм проверки и конвертации, который помогает автоматически адаптировать существующие формы под требования нового интерфейса.
Во время переходного периода можно управлять тем, в каком интерфейсе будет запускаться приложение для конкретных пользователей или сеансов (используя параметры запуска или программные настройки), что удобно для поэтапного внедрения и тестирования.
Где взять и как установить? Финальные шаги.
Скачать дистрибутив платформы 1С 8.5 можно с портала ИТС (portal.1c.ru), если у вас есть действующая подписка. Установка проходит стандартно. Если вы не уверены или обновление касается критически важной системы, лучше поручить его специалистам из обслуживающей вас фирмы-партнера 1С.
После того как все формы адаптированы и все пользователи успешно работают в новом интерфейсе, рекомендуется выполнить «очистку»: удалить из конфигурации старые формы, макеты и код, предназначенные только для «Такси», и установить окончательный режим совместимости «Версия 8.5».
Переходить или нет?
Подводя итог, можно сказать, что новая платформа 1С:Предприятие 8.5 – это заметный шаг вперед. Новый интерфейс призван сделать работу приятнее, а внутренние улучшения – эффективнее и надежнее. Переход потребует некоторой подготовки и привыкания, но благодаря встроенным механизмам адаптации его можно провести плавно и управляемо. В перспективе использование новой платформы даст вашему предприятию больше возможностей для роста и автоматизации.
Советуем присмотреться к новой платформе, изучить ее возможности и спланировать обновление. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях или обсудите с вашим партнером 1С.
Комментарии2
посмотрела картинки, сразу не понравилось. Буду сидеть и ждать до последнего (чтобы не переходить). Про приоритеты новой платформы перед старой, не рассказано. Старая-то долго и нудно дорабатывалась (некоторые вещи не воплощены и не настроены до сих пор). Когда задаешь вопрос в 1С, это как в бесконечность запустить, может ответят - может нет. Да и ответ всегда один и тоже, что-то типа: мы учтем и проработаем в следующем обновлении. Вот уже скоро июнь, а декларацию по налогу на прибыль заполняю частично "руками", потому-что есть недоработки (законодатели приняли, а 1С-шники еще дорабатывают) и как быстро - никто не скажет
Новый интерфейс призван сделать работу приятнее
Фигня какая-то! Или просто я-ретроградный динозавр?