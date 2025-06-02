Почему переходить с 1С:УПП на 1С:ERP нужно именно сейчас?

Почему откладывать переход опасно?

С 2027 года компании, оставшиеся на УПП, столкнутся с растущими рисками. Юридические проблемы станут первым вызовом: система перестанет поддерживать новые форматы отчетности, требования ФНС, ПФР и других регуляторов. Например, ошибки в декларациях из-за устаревших шаблонов могут привести к штрафам, а невозможность подключиться к актуальным сервисам ЭДО — к срыву сделок. Например, компания может потерять контракт из-за того, что ее документы не соответствуют обновленным стандартам электронного обмена.

Технические ограничения усугубят ситуацию. УПП не поддерживает современные API, облачные решения и интеграции с CRM, маркетплейсами или онлайн-кассами. Без доступа к госпорталам (ФНС, Росстат) компании будут вынуждены вручную дублировать данные, что увеличит нагрузку на сотрудников и риск ошибок. Кроме того, отсутствие обновлений безопасности сделает систему уязвимой для кибератак, а замедление работы из-за устаревшего кода снизит производительность.

Финансовые последствия могут оказаться неочевидными, но значительными. Расходы на временные решения — например, оплата сторонних сервисов для формирования отчетности или ручная корректировка данных — часто превышают стоимость миграции на ERP. При этом бизнес теряет возможности для роста: пока конкуренты автоматизируют процессы и внедряют аналитику, компании на УПП тратят ресурсы на рутину.