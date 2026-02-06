КБК и реквизиты для взносов на травматизм в 2026 году в СФР
Чтобы найти реквизиты и актуальные КБК в своем регионе необходимо перейти на официальный сайт СФР (https://sfr.gov.ru/). В правом верхнем углу меню выбрать свой регион. Крутим вниз до “Информация для жителей региона”, интересует вкладка - “Страхователям”
Из выпадающего меню необходимо выбрать раздел “Персонифицированный учет и администрирование страховых взносов (ПУ и АСВ)”.
Здесь нам нужна “Памятка по КБК”.
Скачиваем памятку. В ней актуальные реквизиты и необходимые КБК.
Остальные памятки тоже содержат нужную и актуальную информацию.
