КБК и реквизиты для взносов на травматизм в 2026 году в СФР

Чтобы найти реквизиты и актуальные КБК в своем регионе необходимо перейти на официальный сайт СФР (https://sfr.gov.ru/). В правом верхнем углу меню выбрать свой регион. Крутим вниз до “Информация для жителей региона”, интересует вкладка - “Страхователям”

Из выпадающего меню необходимо выбрать раздел “Персонифицированный учет и администрирование страховых взносов (ПУ и АСВ)”.

Здесь нам нужна “Памятка по КБК”.

Скачиваем памятку. В ней актуальные реквизиты и необходимые КБК.

Остальные памятки тоже содержат нужную и актуальную информацию.