Как изменится порядок предоставления отгулов за работу в выходной день

С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила предоставления отгулов за работу в выходной день. Эти изменения направлены на повышение гибкости и справедливости для работников.

В настоящее время все имеют право на отгул за каждый отработанный выходной день. Отгул должен быть предоставлен в течение следующей недели.

Новые правила вводят несколько изменений в порядок предоставления отгулов:

Увеличение времени на предоставление отгула

Работодатели теперь будут иметь 14 календарных дней на предоставление отгула за отработанный выходной день, что позволит лояльно учитывать потребности бизнеса.

Возможность переноса отгула

Работники теперь могут договориться со своим работодателем о переносе отгула на более поздний срок, что позволит использовать отгулы в более удобное для них время.

Ограничение на накопление отгулов

Устанавливается ограничение на накопление отгулов. Работники могут накопить не более 3 отгулов в год. Это гарантирует, что работники используют свои отгулы своевременно и не накапливают их в течение длительного времени.

Работодателям и работникам рекомендуется ознакомиться с новыми правилами и подготовиться к их вступлению в силу.