Ирина Щучина
Трудовое право

Как изменится порядок предоставления отгулов за работу в выходной день

С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила предоставления отгулов за работу в выходной день. Эти изменения направлены на повышение гибкости и справедливости для работников.

В настоящее время все имеют право на отгул за каждый отработанный выходной день. Отгул должен быть предоставлен в течение следующей недели.

Новые правила вводят несколько изменений в порядок предоставления отгулов:

  • Увеличение времени на предоставление отгула

Работодатели теперь будут иметь 14 календарных дней на предоставление отгула за отработанный выходной день, что позволит лояльно учитывать потребности бизнеса.

  • Возможность переноса отгула

Работники теперь могут договориться со своим работодателем о переносе отгула на более поздний срок, что позволит использовать отгулы в более удобное для них время.

  • Ограничение на накопление отгулов

Устанавливается ограничение на накопление отгулов. Работники могут накопить не более 3 отгулов в год. Это гарантирует, что работники используют свои отгулы своевременно и не накапливают их в течение длительного времени.

Работодателям и работникам рекомендуется ознакомиться с новыми правилами и подготовиться к их вступлению в силу.

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