Прошло уже три месяца с момента нововведения. В связи с этим у нас опрос.
Опрос: какое у вас отношение к введению единых сроков уплаты налогов
С января 2023 года все компании сдают отчеты и платят налоги в единые сроки. Опрос для бухгалтеров.
С января 2023 года все компании сдают отчеты и платят налоги в единые сроки. Опрос для бухгалтеров.
Прошло уже три месяца с момента нововведения. В связи с этим у нас опрос.
Участники программы стимулирования долгосрочных сбережений смогут получить ежегодное софинансирование до 36 тысяч рублей. Чем меньше зарплата, тем больше ставка.
Работающим больничные листы оплачивают в зависимости от стажа (60%, 80% или 100% среднего заработка). Для уволенных в течение месяца – 60% среднего заработка.
Во всех роллах «Филадельфия» обнаружили превышенные показатели микроорганизмов. Не исключено, что производители нарушают температурный режим хранения продуктов или нарушают гигиену во время приготовления.
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Предприятию пришлось потратить много средств, чтобы перезапустить работу ресторанов быстрого питания. На низкие показатели повлияло и закрытие точек с марта по июнь 2022 года.
Бухгалтерский баланс – действительно форма № 1 не только по порядковому номеру в финансовой отчетности, но и по экономической значимости.
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С января 2023 года все компании сдают отчеты и платят налоги в единые сроки. Опрос для бухгалтеров.
Внесли изменения в методические рекомендации по организации ЭДО между налоговиками и налогоплательщиками. В частности, уточнили период, за который можно запросить документы у налоговиков.