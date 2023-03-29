Бухгалтерская отчетность

Опрос: какое у вас отношение к введению единых сроков уплаты налогов

С января 2023 года все компании сдают отчеты и платят налоги в единые сроки. Опрос для бухгалтеров.

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Опрос: какое у вас отношение к введению единых сроков уплаты налогов

Прошло уже три месяца с момента нововведения. В связи с этим у нас опрос.

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