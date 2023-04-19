Как работаем в мае 2023

В мае 2023 года нас ожидают длинные выходные - с 6 по 9 мая включительно. Плюс еще праздничный день 1 мая. Итого по нормативу производственного календаря получается всего 160 часов.

И если у работников компании график - пятидневка с выходными суббота и воскресенье, то сложностей с графиком нет.

Но как только появляются иные графики, как тут же возникают вопросы - как расставить выходные и рабочие дни, как оплатить работу в праздники, что вообще считается праздничными днями и т.п.

Начну с основного момента.

Праздничными днями в мае являются только 2 дня - это 1 мая и 9 мая. Об этом нам говорит ст. 112 Трудового кодекса. Все остальное - это выходные дни.

В этом году на 8 мая был перенесен выходной день (воскресенье), совпавший с новогодним праздником 8 января. Перенос был осуществлен на основании постановления Правительства РФ от 29.08.2022 № 1505. Хочу сразу обратить внимание - перенесен был выходной день, а никак не праздничный! Это ошибка, считать, что переносятся праздничные дни, из-за этого возникает риск неправильной оплаты работы за этот день.

Если у работника пятидневная рабочая неделя, но со смещенными выходными, то при составлении графика на май 8 мая будет для него рабочим днем в том случае, если по его графику у него воскресенье - рабочий день (поскольку 8 января было именно воскресеньем).

При этом 1 и 9 мая в любом случае будут для такого работника нерабочими днями. А если его выходные по графику совпали с праздниками, то в соответствии со ст. 112 ТК РФ, его выходной день переносится на ближайший рабочий день. Таким образом общий баланс рабочих и выходных дней для пятидневки со смещенными выходными должен совпасть с балансом при обычной, стандартной пятидневке.

Ниже приведен пример графика пятидневки с выходными понедельник и вторник с учетом уже сделанных изменений:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс В В В Я Я Я Я Я В В Я Я Я Я

1 мая - нерабочий праздничный день, он также является выходным днем работника, поэтому выходной переносится на 3 мая

2 мая - выходной по графику работника

8 мая - за счет того, что был перенесен выходной день воскресенье с 8 января, то поскольку воскресенье является рабочим днем по графику работника, в этот день у него рабочий день

9 мая - нерабочий праздничный день, он также является выходным днем работника, поэтому выходной переносится на 10 мая.

Другая ситуация с графиками, где идет чередование рабочих и выходных дней - 2 через 2, либо 3 через 3, либо сутки-трое. Мы привыкли называть их сменными графиками, но формально - это не совсем верно. Точнее - не всякий график с чередованием является сменным.

В случае, если у работника график с чередованием рабочих и выходных дней, правило о переносе выходных, совпавших с праздничными днями, не применяется.

Об этом сказано в п. 2 приказа Минтруда от 13.08.2009 № 588н. Т.е. такой график составляется также, как в другие месяцы. Поскольку при таких графиках возникает суммированный учет рабочего времени, то мы должны соблюдать норму часов за учетный период. Особенно, если учетный период составляет 1 месяц.

Поскольку май сам по себе длинный месяц (31 день), а в плане рабочего времени он в этом году довольно короткий (всего 160 часов), неизбежно возникает переработка по часам.

При учетном периоде 1 месяц это становится проблемой, поскольку закладывать переработку в график нельзя. Выход - отрегулировать либо количеством рабочих смен, либо их продолжительностью. Если по производственным условиям ни то, ни другое осуществить невозможно - значит оплачиваем переработку как сверхурочные часы.

Еще важный момент - если при таких графиках, с чередованием рабочих и выходных дней, один или несколько рабочих дней совпал с праздничным днем, это нормальная ситуация и не является нарушением законодательства. В этом случае вы оплачиваете часы, пришедшиеся на праздничный день, в двойном размере либо, по желанию работника, предоставляете ему дополнительный день отдыха. Кстати, не всегда дополнительный день отдыха экономически выгоднее, чем двойная оплата.

Получать у работника согласие на работу в праздничный день и издавать какой-либо приказ в этом случае не надо, поскольку это не вызов, а обычный график работника, заложенный в его трудовой договор.