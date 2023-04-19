Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Логотип Кадровый консультант
Кадровый консультант
Трудовые отношения

Как работаем в мае 2023

Как правильно составить рабочие графики при разных режимах работы
13

В мае 2023 года нас ожидают длинные выходные - с 6 по 9 мая включительно. Плюс еще праздничный день 1 мая. Итого по нормативу производственного календаря получается всего 160 часов.

И если у работников компании график - пятидневка с выходными суббота и воскресенье, то сложностей с графиком нет.

Но как только появляются иные графики, как тут же возникают вопросы - как расставить выходные и рабочие дни, как оплатить работу в праздники, что вообще считается праздничными днями и т.п.

Начну с основного момента.

Праздничными днями в мае являются только 2 дня - это 1 мая и 9 мая. Об этом нам говорит ст. 112 Трудового кодекса. Все остальное - это выходные дни.

В этом году на 8 мая был перенесен выходной день (воскресенье), совпавший с новогодним праздником 8 января. Перенос был осуществлен на основании постановления Правительства РФ от 29.08.2022 № 1505. Хочу сразу обратить внимание - перенесен был выходной день, а никак не праздничный! Это ошибка, считать, что переносятся праздничные дни, из-за этого возникает риск неправильной оплаты работы за этот день.

Если у работника пятидневная рабочая неделя, но со смещенными выходными, то при составлении графика на май 8 мая будет для него рабочим днем в том случае, если по его графику у него воскресенье - рабочий день (поскольку 8 января было именно воскресеньем).

При этом 1 и 9 мая в любом случае будут для такого работника нерабочими днями. А если его выходные по графику совпали с праздниками, то в соответствии со ст. 112 ТК РФ, его выходной день переносится на ближайший рабочий день. Таким образом общий баланс рабочих и выходных дней для пятидневки со смещенными выходными должен совпасть с балансом при обычной, стандартной пятидневке.

Ниже приведен пример графика пятидневки с выходными понедельник и вторник с учетом уже сделанных изменений:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

В

В

В

Я

Я

Я

Я

Я

В

В

Я

Я

Я

Я

1 мая - нерабочий праздничный день, он также является выходным днем работника, поэтому выходной переносится на 3 мая

2 мая - выходной по графику работника

8 мая - за счет того, что был перенесен выходной день воскресенье с 8 января, то поскольку воскресенье является рабочим днем по графику работника, в этот день у него рабочий день

9 мая - нерабочий праздничный день, он также является выходным днем работника, поэтому выходной переносится на 10 мая.

Другая ситуация с графиками, где идет чередование рабочих и выходных дней - 2 через 2, либо 3 через 3, либо сутки-трое. Мы привыкли называть их сменными графиками, но формально - это не совсем верно. Точнее - не всякий график с чередованием является сменным.

В случае, если у работника график с чередованием рабочих и выходных дней, правило о переносе выходных, совпавших с праздничными днями, не применяется.

Об этом сказано в п. 2 приказа Минтруда от 13.08.2009 № 588н. Т.е. такой график составляется также, как в другие месяцы. Поскольку при таких графиках возникает суммированный учет рабочего времени, то мы должны соблюдать норму часов за учетный период. Особенно, если учетный период составляет 1 месяц.

Поскольку май сам по себе длинный месяц (31 день), а в плане рабочего времени он в этом году довольно короткий (всего 160 часов), неизбежно возникает переработка по часам.

При учетном периоде 1 месяц это становится проблемой, поскольку закладывать переработку в график нельзя. Выход - отрегулировать либо количеством рабочих смен, либо их продолжительностью. Если по производственным условиям ни то, ни другое осуществить невозможно - значит оплачиваем переработку как сверхурочные часы.

Еще важный момент - если при таких графиках, с чередованием рабочих и выходных дней, один или несколько рабочих дней совпал с праздничным днем, это нормальная ситуация и не является нарушением законодательства. В этом случае вы оплачиваете часы, пришедшиеся на праздничный день, в двойном размере либо, по желанию работника, предоставляете ему дополнительный день отдыха. Кстати, не всегда дополнительный день отдыха экономически выгоднее, чем двойная оплата.

Получать у работника согласие на работу в праздничный день и издавать какой-либо приказ в этом случае не надо, поскольку это не вызов, а обычный график работника, заложенный в его трудовой договор.

Кадровый консультант

Кадровый консультант

Кадровик

0 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: что нового для тех, кто ищет работу

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    74
    Логотип Е-Офис 24
    Е-Офис 24

    Как заполнять новую форму 6-НДФЛ в «1С:Зарплата и управление персоналом»

    С 01.01.2023 начали действовать поправки в налоговом законодательстве. В связи с этим были внесены изменения в бланк отчета 6-НДФЛ. Начиная с 1 квартала 2023 отчет 6-НДФЛ сдается на новом бланке.

    Как заполнять новую форму 6-НДФЛ в «1С:Зарплата и управление персоналом»
    183
    Логотип Наймикс
    Наймикс
    Самозанятые

    Сотрудничество с самозанятым: что ответить на требование ФНС

    Инспекция требует пояснений от налогоплательщика, если считает, что произошла подмена трудовых отношений с целью экономии на НДФЛ и страховых взносах. Рассказываем, как правильно дать ответ ФНС по работе с самозанятыми, чтобы избежать доначислений и штрафов.

    Сотрудничество с самозанятым: что ответить на требование ФНС
    324
    Логотип Изумрудова Татьяна
    Изумрудова Татьяна
    Общество

    Психология токсичных отношений

    Каждый человек испытывает ряд эмоций, связанных с самим собой. У одних самооценка «на уровне», а у других наблюдается ровно противоположная картина. Но практически каждый из нас, с детства, глубоко внутри себя думает и верит, что в нем есть нечто уникальное, что сделает его заметным членом общества, позволит достичь великих целей.

    Психология токсичных отношений
    116
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Что делать бухгалтеру, если нет времени сдавать отчеты, изучать ЕНП и новые правила СФР

    А помимо ЕНП еще надо разобраться с ЕФС-1, новшествами с 6-НДФЛ. Как все успеть и кто в этом поможет? Читаем в статье.

    Что делать бухгалтеру, если нет времени сдавать отчеты, изучать ЕНП и новые правила СФР
    692
    Логотип Е-Офис 24
    Е-Офис 24
    Отчетность

    Как отчитываться по страховым взносам с 1 квартала 2023: что изменилось 

    В 2023 году были внесены существенные изменения в порядок уплаты и учета страховых взносов, что связано с объединением Пенсионного и Социального фондов в одно ведомство. Введена новая форма отчетности, изменены сроки уплаты налогов и сдачи отчетов. 

    Как отчитываться по страховым взносам с 1 квартала 2023: что изменилось 
    890
    Логотип Академия правовых и финансовых советников
    Академия правовых и финансовых советников
    Малый и средний бизнес

    Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году

    На прошедшем в начале апреля третьем Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил позицию государства в сфере оказания кредитной поддержки как сфокусированную на микро- и малом бизнесе. 

    Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году
    111
    Читать еще