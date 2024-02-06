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Воинский учет

Увеличение призывного возраста. Как это повлияло на работу по воинскому учету?

С 1 января 2024 года увеличилась верхняя планка призывного возраста. Теперь она составляет 30 лет. Разберем, как поступать работодателю при приеме работников от 28 до 30 лет.
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Я снова про воинский учет. На этот раз хочу разобрать частый вопрос, который возникает в компаниях.

К нам устраивается на работу мужчина, которому в 2024 году исполнится 28 лет. При оформлении документов предоставил приписное удостоверение, в армии не служил. Означает ли это, что в связи с увеличением призывного возраста его могут призвать в армию?

Судя по тексту вопроса, работнику исполнилось 27 лет в 2023 году. А изменения, касающиеся повышения верхней планки призывного возраста до 30 лет, вступили в силу с 1 января 2024 года (закон от 04.08.2023 № 439-ФЗ).
Т.е. на момент вступления изменений в силу, работнику УЖЕ было 27 лет.

Как известно, закон обратной силы не имеет.
По 31.12.2023 г. включительно действовали старые нормы, согласно которым верхняя планка призывного возраста составляла 27 лет. Поэтому, если гражданину исполнилось 27 лет в 2023 году, он будет зачислен в запас, в соответствии со ст. 52 закона № 53-ФЗ, в той ее редакции, которая действовала до 01.01.2024.

А в соответствии с подп. «а» п. 1 ст. 22 того же закона № 53-ФЗ, призыву на военную службу подлежат граждане, не пребывающие в запасе.

Поэтому в данном случае опасаться, что работника призовут на срочную службу, оснований нет.

Что нужно сделать работодателю в рамках ведения воинского учета:

  1. Подать сведения в военкомат о приеме данного работника, указав сведения из приписного удостоверения;

  2. Проинформировать работника о необходимости заменить документы ВУ (выдать уведомление либо памятку, обязательно под подпись);

  3. Выдать работнику направление в военкомат с целью получения военного билета (обязательно под подпись в журнале);

  4. Заполнить карточку ф. 10, исходя из сведений, указанных в приписном удостоверении;

  5. После того, как работник принесет военный билет, внести изменения в карточку ф. 10 (бумажную и электронную).

В рассматриваемом случае мы не можем говорить о том, что данный гражданин не состоит на воинском учете. Он имеет приписное удостоверение, следовательно, в свое время прошел мероприятия по первоначальной постановке на воинский учет (ст. 9 закона № 53-ФЗ). Поэтому у работодателя нет обязанности направлять в военкомат сведения о выявлении гражданина, не состоящего на ВУ. Проинформировать военкомат о том, что данный гражданин был уведомлен о необходимости получить военный билет в связи с окончанием призывного возраста можно в сопроводительном письме, которое прикладывается к сведениям о приеме на работу.

Однако существует и другое экспертное мнение. В связи с достижением верхней планки призывного возраста приписное удостоверение УЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ ВОИНСКОГО УЧЕТА!

А следовательно, можно считать, что данный гражданин не состоит на ВУ и работодатель должен подать соответствующие сведения в военкомат.

Поэтому лично я РЕКОМЕНДУЮ направить в военкомат эту форму, наравне со сведениями о приеме на работу. Поверьте, много времени это не займет, а риски минимизирует!

Узнать больше про ведение воинского учета можно в моем телеграм-канале.

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