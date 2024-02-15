Осторожно! Персональные данные! Форма уведомления о получении персональных данных внутри

о последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.



Требования к форме такого уведомления изложены в ч. 3 ст. 18 закона № 152-ФЗ. Утвержденной формы нет.

Примерную форму такого уведомления разместила в своем телеграм-канале, можно скачать или вверху этой статьи.

Свое согласие работник может написать в свободной форме, используя те же формулировки, которые были указаны в уведомлении, в части перечня персональных данных и целей их получения.



Если этого не сделать, будущий работник имеет все основания обратиться с жалобой в РКН о нарушении законодательства о защите ПД.

А нарушение в следующем - обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД, если такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством.

Сейчас штраф за такое нарушение просто огромный - на должностное лицо от 100.000 до 300.000 руб., на юридическое лицо - от 300.000 до 700.000 руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ).