Мамой клянусь! Как работают заверения об обстоятельствах?

Купили кафе, чтобы продавать винишко на летних верандах, но у вас отобрали лицензию? Приобрели свечной заводик и выяснили, что оборудование на нем на ладан дышит? Вам помогут заверения об обстоятельствах, и сегодня я расскажу о том, как они работают в российском праве на примере реальных кейсов.

Что такое заверения об обстоятельствах?

Российский гражданский кодекс лаконично пишет:

Сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку.

В практике это значит, что если вы покупаете бизнес, то можете потребовать включить в договор условия о характеристиках этого бизнеса, например:

Никто не заявит претензии или иски к бизнесу, который вы купили. Ни налоговая, ни бывшие участники, ни работники не омрачат ваш здоровый сон.

У компании все в порядке с лицензиями, никаких оснований для их отзыва или приостановления нет. Это может быть особенно важно, если вы покупаете банк или страховую (а что, а вдруг, пишите, дорогие банкиры, по любым юридическим вопросам!).

Процент реальных пользователей на платформе, которую вы покупаете, не меньше Х%. Передавайте привет Илону Маску и ботам в Твиттере.

Компания использует алгоритмы машинного обучения для своих ботов, а не орду литературных негров по гражданско-правовому договору.

Владельцы компании, которую вы покупаете, передали вам всю первичную документацию, и никаких забалансовых активов (и тем более пассивов) у нее нет.

Если вам дали недостоверные заверения, то вы можете взыскать неустойку, убытки и даже отказаться от договора – давайте посмотрим, как заверения работают в судебной практике.

Вы можете купить форекс-дилера, но есть нюанс

В определении Верховного Суда № 305-ЭС22-17862 рассматривалась жалоба Александрова А.В., который купил компанию «Трастфорекс», но она не смогла работать из-за того, что Центробанк аннулировал ее лицензию.

Но договор, видимо, готовили юристы, и они включили в него вот такое заверение:

Продавец заверяет, что на момент удостоверения настоящего Договора и до момента перехода права собственности на долю от продавца к покупателю, Общество будет являться профессиональным участником рынка ценных бумаг и иметь право осуществлять деятельность форекс-дилера на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации от 12.05.2016 № 045-13981-02000, а также будет соответствовать всем лицензионным требованиям для осуществления такой деятельности.

Но не так проста была жизнь покупателя, ведь суды отказались взыскивать с продавцов неустойку в размере 19,69 млн рублей. Суды сослались на то, что продавцы не могут отвечать за действия третьих лиц – кто его знает, что там не понравилось Центробанку. И вообще лицензию аннулировали из-за нарушений, допущенных уже после перехода прав на компанию к покупателю, а нарушения, которые компания допустила до продажи доли, были несущественными.

Верховному Суду это все не понравилось, решения нижестоящих судов он отменил и отметил, что заверения можно давать и на будущее, они могут касаться действий третьих лиц (и даже Центробанка), а оценивать, из-за чего именно аннулировали лицензию, суды не вправе.

Дополнительно Верховный Суд отметил, что оспаривать аннулирование лицензии для взыскания неустойки не нужно, ведь в договоре такого условия нет.

Интересно еще и то, что Верховный Суд допустил солидарную ответственность продавцов долей. Это хорошая опция для покупателя, потому что он может взыскать неустойку с любого из продавцов в полном объеме, а там уж они будут разбираться между собой.

Основной актив общества изъяло государство – заверения вам помогут!

Говжеев Г.И. купил долю в ООО «Сокол» за 100 млн. рублей у Соболева С.В. и Колоденкова Е.Л. Главным активом общества были земельные участки, поэтому стороны предусмотрели вот такое заверение:

Заверения продавцов об отсутствии притязаний в отношении имущества общества, а также о полноте предоставленных документов, прямо или косвенно влияющих на хозяйственную деятельность общества, являются существенными условиями для формирования цены доли в уставном капитале общества, по которой продавец-1 и продавец-2 продают ее покупателю.

К несчастью покупателя земельные участки приглянулись Правительству г. Москвы, и оно провело реконструкцию территорий, прилегающих к земельным участкам и изъяло часть земельных участков. Из-за этого покупатель не смог получать прибыль в том объеме, в котором он рассчитывал, и понес убытки.

Но как понять, каков размер убытков? Провести оценочную экспертизу! Здесь важно понимать, что суд может отказать в назначении экспертизы, ведь определение размера убытков – вопрос права, а не факта, а значит устанавливать его должен суд.

В этом деле истец элегантно обошел это правило и сформулировал вопрос вот так:

Какова рыночная стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «Сокол» на 08.10.2015 г. с учетом реконструкции территорий и изъятий земельных участков?

Вуаля и вопрос из юридического становится экономическим, а значит ответить на него может только специалист, и суд назначит экспертизу. Экспертиза установила, что из-за реконструкций и изъятий участки стоили не 100 млн рублей, а 69,47 млн рублей, значит убытки покупателя составили 30,52 млн рублей.

Суд с таким подходом согласился и взыскал эти деньги с продавцов солидарно.

Заключение

Как видите, заверения об обстоятельствах хорошо работают в коммерческих сделках, и Верховный Суд поддерживает их широкое применение, так что включайте такие заверения в максимальном объеме.

При этом лучше включать неустойки за нарушение заверений об обстоятельствах, ведь суды, как правило, не готовы их снижать на основании ст. 333 ГК.

Лучше всего будет включить разные неустойки за недостоверность разных заверений. Ясно, что некоторые заверения более важны при покупке бизнеса (они могут касаться базовой технологии, характеристик основных материальных активов), и за их недостоверность можно взыскивать большие неустойки, тогда как другие глубоко субсидиарны, и неустойка за их недостоверность может быть умеренной.

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