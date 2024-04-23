Банкротство иностранцев в России. Трансграничное банкротство в каждый дом!

До 2022 года большинство сделок в России структурировалось с участием иностранных компаний на Кипре, на БВО. Не в последнюю очередь это делалось для налоговой оптимизации и сокрытия источника происхождения денег. Если проект не взлетит, кредиторы могут направлять письма на деревню дедушке в Лимасоле.

Но по всем известным причинам два года назад с недружественными нерезами начали возникать проблемы: директора вместе с секретарями покидали тонущие корабли с бочками русских денег, перестали проходить платежи, аудиторы прекратили выпускать отчетность.

Вышло так, что на кипрских компаниях зависли российские активы: газеты, заводы, пароходы, доли в российских ооошках, а никакой связи с ними не было.

Кредиторы начали искать юристов на Кипре, но безумству храбрых... Говорят, что за кипрскими консультантами, попавшими под санкции, гоняется Интерпол, и это так себе мотивация работать на российских заказчиков.

Решение нашлось довольно быстро — суды выносили практику банкротства иностранных компаний в России. Долго ли коротко, но Верховный Суд сформировал позицию по делу «Вествок». В этом определении суд не только пронумеровал разделы (не каждый абзац, как это принято у англичан и Романа Бевзенко), но и сформировал несколько позиций:

Суд может найти компетенцию в деле о банкротстве иностранного лица, если у того есть тесная связь с РФ: здесь находятся органы управления, активы лица, значительную часть кредиторов составляют российские лица и т.д. Признано существование трансграничного банкротства. Если тесной связи нет, но в РФ есть имущество нерезидента, то российский суд может завести вторичное (локальное) производство по делу о банкротстве в отношении имущества в РФ. Если перед началом банкротства киприот начал избавляться от связей с РФ (поменял директора, продал имущество, развелся с русской женой), то это не препятствует процедуре в России. Сделки можно оспорить, директора вернуть и нахлобучить по-полной.

Вот такие пироги, трансграничное банкротство в каждый дом!