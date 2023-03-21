Зачем нужен МКАС, РАЦ и другие арбитражи. Часть 2

Я уже писал, почему в наши турбулентные времена с не слишком открытыми границами стороны трансграничных контрактов по-прежнему часто выбирают международный арбитраж для разрешения споров. Настало время нового поста на эту тему.

Почитать первую чать Зачем нужен МКАС? Преимущества.

Помню, как в 2017 году я участвовал в Универсиаде студентов в МГУ (это такая олимпиада за бюджетное место в магистратуре), и темой докладов на моей кафедре была реформа международного арбитража в 2015 году.

Практического опыта у меня не было, и тогда я был не так сильно погружен в вопросы международного арбитража, поэтому на вопрос "а зачем вообще выбирать арбитраж, а не идти в суд?" я не нашел очевидного ответа "чтобы можно было исполнить решение по Нью-Йоркской конвенции".

Но если отвлечься от вопроса признания и приведения в исполнение, хоть он, вероятно, и самый важный, то можно найти неочевидный аргумент — в арбитраже проще уведомить оппонента о процессе чем при рассмотрении дела государственным судом.

В арбитраже достаточно направить заказное письмо с уведомлением и описью вложения (ч. 1 ст. 3 Закона о МКА). Здесь могут быть трудности с тем, что Почта России не отправляет письма в кучу стран, но можно найти другого провайдера или распечатать документы на месте и отправить курьера.

А вот с уведомлением при рассмотрении дела в государственном суде все намного сложнее: если вы оказались в процессе с иностранной компанией, то уведомлять ее надо по Гаагской конвенции от 15.11.1965. Это нетривиальная задача, и чаще всего нельзя просто направить письмо оппоненту, надо действовать через центральные органы, назначаемые государствами.

Подробно о процедуре я расскажу в другой раз, но у осложненного порядка есть практические последствия:

Процедура уведомления может затянуться на полгода-год, придется постоянно откладываться, и на решение вы сможете выйти года через полтора-два. Если Минюст или суд не справятся, придется нанимать локальных консультантов для уведомления иностранного оппонента, а это повлечет дополнительные расходы.

Выбирая арбитраж, вы избавляете себя от этих неприятностей, которые на первый взгляд кажутся досадными формальностями, но на практике вызывают значительные трудности.

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