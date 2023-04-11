Секущая рука кормильца: США больше не командует на рынке нефти, Саудовская Аравия подняла цену на 6% за баррель

Кажется, энергетическая война выиграна. Как Саудовская Аравия стала регулировать рынок нефти, и как наследному принцу страны удалось «схватить за глотку» вопрос мирового спроса и предложения – читайте в посте!

Не прошло и пары недель с тех пор, как холодное прагматичное решение Саудовской Аравии сократило добычу нефти. Что это значило? США утратили свое главенство над Персидским заливом и рынком нефти. Гегемония штатов на Ближнем Востоке, похоже, подходит к концу.

Принц Мохаммед бен Салман призвал ОПЕК сократить добычу нефти на $1 млн баррелей в день (!).

К чему это приведет? Очевидно, к росту цен, которые составят приблизительно $85 за баррель. Для США – государства, которое не может пока обуздать инфляцию – это решение столь же приятное, как «тычок в глаз» © Вашингтон Пост.

Фактически, это решение дает штатам выбор: согласиться на первенство Саудовской Аравии и платить больше, либо же разорвать отношения вообще. Разумеется, последний вариант развития события нежелателен ни для одной из сторон – все же рынки сбыта приносят колоссальные доходы. Тем не менее, Саудовская Аравия нацелена на независимость и состоятельность без влияния США.

В этот раз администрация Байдена спокойно отреагировала на такой выпад. В отличие от их же реакции на подобные действия в октябре ушедшего года. В ряде источников даже сообщается, что эксперты-американцы из разных областей утверждают: США в состоянии прожить и без нефти Востока. Так ли это?

Одно ясно наверняка: сокращение производства состоится в мае 2023 года. Тогда же резко вырастут цены на нефтепродукты. По оценкам аналитиков, рост может достигнуть +10%. Для Саудовской Аравии это вариант удержания стабильности на рынке нефти. Для США – рост расходов на обеспечение государства продуктами переработки.

США, исходя из суждений ряда американских политиков, слишком долго «нянчились» с Саудовской Аравией – больше 50 лет – из-за нефти. Но, возможно, такое отношение к одной из сильнейших в нефтевой перспективе стран мира раздражает? Сокращение объемов производства не было согласовано. А значит – Саудовская Аравия в состоянии действовать самостоятельно и ответственно.

Угроза ли это для США? При условии тесного сотрудничества с Россией? Определенно, ряд американских аналитиков с этим согласен. Но потенциально безболезненный выход из ситуации пока неясен. Остается дождаться майских последствий этого решения, чтобы понять, как именно отреагируют страны, и не станет ли это новым витком противостояния политических гигантов.