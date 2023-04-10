Нейросеть Кандинский 2.1 создала портрет бухгалтера XXI века и это не женщина.

4 апреля 2023 в России Сбербанк анонсировал запуск в свободное тестирование усовершенствованной модели своей нейросети под названием Kandinsky 2.1, которая создает картинки с нуля по словам пользователей. Вам просто необходимо ввести текст и нейросеть создать изображение. Посмотреть , как рисует Kandinsky 2.1 , можно на сайте FusionBrain.
Это первая российская мультиязычная диффузионная модель для генерации изображений по текстовому описанию с 2 млрд параметров.
Кандинский 2.1 сегодня :
имеет в качестве внутренней библиотеки 1 миллиард пар «Текст-Изображение»;
принимает запросы на 101 языке;
создает изображение в разных стилях: от классицизма до киберпанка;
время ожидания на создание картинки в сети от 1 до 3 минут;
сеть имеет яркую и жизнерадостную цветовую палитру.
В качестве задания для нейросети Кандинский 2,1. я задала следующий текст
«Бухгалтерский учет XXI века. Налоги и администрирование. Бухгалтер – это архитектор финансовой отчетности и переводчик фактов хозяйственной деятельности через План счетов бухгалтерского учета».
Я попросила сеть создать изображения в 3-х стилях : киберпанк, портретная фотография, мозаика.
Выше вы видите результаты изображений, которые изготовила нейросеть «Kandinsky2.1». Представления нейросети о бухгалтере иные в отличие от наших, традиционно-человеческих. И мне изображения понравились. Они заставляют задуматься о чем-то новом в понимании профессии и тем самым заглянуть в будущее.
Вы согласны с видением нейросети образа бухгалтера XXI века в таким воплощении ? Вам нравится девайсы вокруг и оснащение бухгалтерского учета будущего?
Для Портрета Бухгалтера XXI века нейросеть выбрала именно мужчину. Как Вы думаете, почему ?
На Ваш взгляд, План счетов будет существовать и в будущем ?
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