Нейросеть Кандинский 2.1 создала портрет бухгалтера XXI века и это не женщина.

4 апреля 2023 в России Сбербанк анонсировал запуск в свободное тестирование усовершенствованной модели своей нейросети под названием Kandinsky 2.1, которая создает картинки с нуля по словам пользователей.

4 апреля 2023 в России Сбербанк анонсировал запуск в свободное тестирование усовершенствованной модели своей нейросети под названием Kandinsky 2.1, которая создает картинки с нуля по словам пользователей. Вам просто необходимо ввести текст и нейросеть создать изображение. Посмотреть , как рисует Kandinsky 2.1 , можно на сайте FusionBrain.

Стиль "Портретное фото"создано нейросетью "Кандинский 2.1 на запрос “Портрет бухгалтера XXI века”.

Стиль «Мозаика» создано нейросетью «Кандинский 2.1» на запрос “План счетов XXI века”.

Стиль «Киберпанк» создано нейросетью «Кандинский 2.1» на запрос “БухгалтерКА XXI века”.

Это первая российская мультиязычная диффузионная модель для генерации изображений по текстовому описанию с 2 млрд параметров.

Кандинский 2.1 сегодня :

имеет в качестве внутренней библиотеки 1 миллиард пар «Текст-Изображение»;

принимает запросы на 101 языке;

создает изображение в разных стилях: от классицизма до киберпанка;

время ожидания на создание картинки в сети от 1 до 3 минут;

сеть имеет яркую и жизнерадостную цветовую палитру.

В качестве задания для нейросети Кандинский 2,1. я задала следующий текст

«Бухгалтерский учет XXI века. Налоги и администрирование. Бухгалтер – это архитектор финансовой отчетности и переводчик фактов хозяйственной деятельности через План счетов бухгалтерского учета».

Я попросила сеть создать изображения в 3-х стилях : киберпанк, портретная фотография, мозаика.

Выше вы видите результаты изображений, которые изготовила нейросеть «Kandinsky2.1». Представления нейросети о бухгалтере иные в отличие от наших, традиционно-человеческих. И мне изображения понравились. Они заставляют задуматься о чем-то новом в понимании профессии и тем самым заглянуть в будущее.

Вы согласны с видением нейросети образа бухгалтера XXI века в таким воплощении ? Вам нравится девайсы вокруг и оснащение бухгалтерского учета будущего?

Для Портрета Бухгалтера XXI века нейросеть выбрала именно мужчину. Как Вы думаете, почему ?

На Ваш взгляд, План счетов будет существовать и в будущем ?