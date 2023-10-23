Что нужно знать о цифровом рубле: руководство для начинающих

25 октября 2023 года, Центральный Банк России провел вебинар на тему Цифровой рубль: мифы и реальность, направленный на повышение финансовой грамотности. Я готова поделиться основными аспектами данной темы, изложенными на вебинаре экспертами ЦБ России.

Знаете ли Вы , что в России с 15 августа 2023 года запущен пилотный проект по внедрению цифрового рубля, третьей формы денег, в реальные операции расчетов?

Участниками проекта являются 13 банков, 30 торгово-сервисных предприятий и 11 городов. Пилотный проект включает в себя открытие и пополнение счета цифрового рубля, переводы между физическими лицами и оплату товаров и услуг по QR-кодам.

Цель внедрения цифрового рубля заключается в цифровизации экономики России и обеспечении прозрачности движения денежных средств.

Проект «Цифровой рубль России» прошел несколько этапов, начиная с публикации концепции в апреле 2021 года и создания прототипа платформы в декабре 2021 года. В 2022 году прошло тестирование, а пакет законопроектов был внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Ввод платформы цифрового рубля в эксплуатацию состоялся 5 мая 2023 года, а законы по внедрению цифрового рубля вступили в силу 1 августа того же года. С 15 августа 2023 г. стартовал пилотный проект в реальном секторе экономики РФ.

Что в мире c проектом цифровых валют?

В мире существует активная работа над проектами цифровых валют. На данный момент из 86 опрошенных центральных банков 81 работает надпрототипами или пилотными проектами ЦВЦБ (Цифровая валюта центральных банков). Цифровая валюта центральных банков — это форма денег, выпускаемая только Центральным банком и регулируемая его регламентами. Она отличается от криптовалют и использует схожие технологии, такие как технология распределенного реестра.

Что такое цифровой рубль ?

Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты России, и его оператором является Банк России. Он предоставляет средство для платежей и переводов, имеет свой вид счета - счет цифрового рубля, который открывается и ведется на платформе Банка России. Доступ к счету цифрового рубля можно получить через любой банк, и у него установлены единые правила и тарифы. Важно отметить, что все три формы денежных средств в России - наличные, безналичные и цифровой рубль - равноценны друг другу.

Таким образом, граждане и организации имеют возможность выбирать вид рубля в качестве средства платежа в соответствии с их предпочтениями и потребностями.

Виды розничных моделей цифрового рубля

Существуют две основные модели взаимодействия с цифровым рублем:

Одноуровневая модель: физические и юридические лица, а также банки взаимодействуют напрямую с платформой ЦВЦБ (Цифровая валюта центрального банка).

Двухуровневая модель: пользователи цифрового рубля взаимодействуют с ЦВЦБ через посредника ( коммерческий банк).

Россия выбрала развитие цифрового рубля по двухуровневой модели, чтобы не конкурировать с коммерческими банками и сосредоточиться на основной деятельности Банка России.

Какие преимущества у цифрового рубля?

Для граждан: обслуживание без комиссии , то есть отсутствие комиссии за перевод любой суммы, отсутствие лимита на переводы в день или месяц.

Для бизнеса: более низкие тарифы обслуживания по сравнению с тарифами СПБ.

Для финансового рынка: повышение конкуренции, создание новой платежной инфраструктуры и инновационных платежных сервисов.

Для государства: цифровизация экономики и снижение издержек на администрирование платежей.

Для межгосударственного сотрудничества: создание нового механизма трансграничных расчетов, исключение посредников и развитие расчетов в национальных валютах.

Что еще важно знать о цифровом рубле?

• Цифровой рубль не является инвестиционным инструментом, проценты на остаток не начисляются, и программы лояльности, включая кэшбек, не распространяются на него.

Кредиты не выдаются в форме цифрового рубля.

Гражданин может открыть только один кошелек для хранения цифрового рубля.

Нельзя положить наличные рубли в цифровой кошелек, это можно сделать только через безналичные рубли.

Курс цифрового рубля такой же, как и для наличного и безналичного рубля.

Какие планы на будущее?

Внедрение динамических QR-кодов для удобных переводов между юридическими лицами.

Переход исполнительного производства на использование цифрового рубля.

Проработка вопросов использования цифровых рублей в бюджетном процессе.

Разработка операций между гражданами, государством и бизнесом: C2G (гражданин-государство), G2C (государство-гражданин), B2G (бизнес-государство), G2B (государство-бизнес).

Возможность проведения расчетов цифровыми рублями в оффлайн-режиме.

Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься на основе результатов пилотного проекта и обратной связи от его участников.