Как не платить дивиденды неактивному партнеру по бизнесу? Сделать из него «почетного партнера»!

Ваш партнер в компании перестал активничать и помогать развивать бизнес: уехал, заболел, погрузился в другой бизнес-проект и т.д. Платить ему дивиденды в прежнем размере уже не кажется справедливым. «Воевать» с ним также не хочется. Как быть?

Остальные партнеры могут задуматься о переносе центра прибыли за периметр компании. Но это чревато корпоративным конфликтом. А возможно, что и самой компании также необходимо сохранить связь с таким неактивным партнером.

Оптимальное решение — ввести для неактивного партнера фиксированные и регулярные выплаты взамен дивидендов (дать «почетную пенсию»)

Иными словами, «почетный партнер» отказывается от своего права на получение дивидендов (части чистой прибыли компании), а вместо этого получает фиксированные и постоянные платежи вне зависимости от результатов деятельности компании. И это как минимум.

А как максимум — дополнительно соглашается голосовать на общих собраниях акционеров / участников компании согласно указаниям другого акционера.

Наши рекомендации, или что учесть

Оформляйте такие договоренности письменно. Правовая основа и их форма — акционерное соглашение (корпоративный договор). Соглашение должно быть подписано всеми владельцами компании. Не опасайтесь смелости такого инструмента – он уже подтверждён судебной практикой. Компенсацию («почетную пенсию») должны выплачивать другие партнеры (акционеры / участники компании), но не сама компания. Размер компенсации может быть как фиксированным, так и определен формулой либо иметь коэффициенты (например, о ежегодной компенсации). «Почетный партнер» может сохранить себе возможность голосовать по некоторым критически важным для бизнеса вопросам (сделки с особо ценными активами компании, кредитные сделки, реорганизация компания и т.д.).

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Владимир Данилевский, юрист, совместные предприятия и инвестиции

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