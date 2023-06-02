Как не платить дивиденды неактивному партнеру по бизнесу? Сделать из него «почетного партнера»!

Остальные партнеры могут задуматься о переносе центра прибыли за периметр компании. Но это чревато корпоративным конфликтом. А возможно, что и самой компании также необходимо сохранить связь с таким неактивным партнером.
Оптимальное решение — ввести для неактивного партнера фиксированные и регулярные выплаты взамен дивидендов (дать «почетную пенсию»)
Иными словами, «почетный партнер» отказывается от своего права на получение дивидендов (части чистой прибыли компании), а вместо этого получает фиксированные и постоянные платежи вне зависимости от результатов деятельности компании. И это как минимум.
А как максимум — дополнительно соглашается голосовать на общих собраниях акционеров / участников компании согласно указаниям другого акционера.
Наши рекомендации, или что учесть
Оформляйте такие договоренности письменно. Правовая основа и их форма — акционерное соглашение (корпоративный договор). Соглашение должно быть подписано всеми владельцами компании. Не опасайтесь смелости такого инструмента – он уже подтверждён судебной практикой.
Компенсацию («почетную пенсию») должны выплачивать другие партнеры (акционеры / участники компании), но не сама компания.
Размер компенсации может быть как фиксированным, так и определен формулой либо иметь коэффициенты (например, о ежегодной компенсации).
«Почетный партнер» может сохранить себе возможность голосовать по некоторым критически важным для бизнеса вопросам (сделки с особо ценными активами компании, кредитные сделки, реорганизация компания и т.д.).
***
Владимир Данилевский, юрист, совместные предприятия и инвестиции
Юридический фишки для владельцев бизнеса и директоров в telgram-канале
Комментарии